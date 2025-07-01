Angesichts des steigenden Datenvolumens in Unternehmen und der zunehmenden Dynamik der Workloads stehen Organisationen vor einer wachsenden Herausforderung bei der Verwaltung ihrer Cloud-Speicherkosten. Viele Unternehmen, ISVs und Partner bauen Lösungen auf Cloud Object Storage auf, um große Mengen an Endbenutzerdaten über Festpreisservices wie Videoproduktionsplattformen, Systeme zur Bereitstellung von Medieninhalten, große KI/ML- und Analyse-Workloads zu verarbeiten. Für Kunden, die Daten mit hoher Aktivität und Datenübertragung über öffentliche Endgeräte speichern, ist die Vorhersehbarkeit der Kosten unerlässlich.

Führende Cloud-Provider berechnen heute noch separate Gebühren für Speicher, Datenzugriff und Ausgang im öffentlichen Netz. Dieses fragmentierte Modell verursacht unvorhersehbare Kosten, insbesondere bei Workloads mit hoher Datenaktivität. Für Workloads mit hoher Aktivität, die öffentliche Endpunkte nutzen, müssen Kunden häufig Egress-Gebühren von bis zu 0,09 USD/GB, API-Gebühren pro Vorgang (PUTs, GETs, LISTs) und eine unvorhersehbare nutzungsabhängige Abrechnung zahlen, was eine Forecasting oder Preisgestaltung eigener Services wettbewerbsfähig zu machen erschwert.