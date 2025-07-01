1. Juli 2025
Angesichts des steigenden Datenvolumens in Unternehmen und der zunehmenden Dynamik der Workloads stehen Organisationen vor einer wachsenden Herausforderung bei der Verwaltung ihrer Cloud-Speicherkosten. Viele Unternehmen, ISVs und Partner bauen Lösungen auf Cloud Object Storage auf, um große Mengen an Endbenutzerdaten über Festpreisservices wie Videoproduktionsplattformen, Systeme zur Bereitstellung von Medieninhalten, große KI/ML- und Analyse-Workloads zu verarbeiten. Für Kunden, die Daten mit hoher Aktivität und Datenübertragung über öffentliche Endgeräte speichern, ist die Vorhersehbarkeit der Kosten unerlässlich.
Führende Cloud-Provider berechnen heute noch separate Gebühren für Speicher, Datenzugriff und Ausgang im öffentlichen Netz. Dieses fragmentierte Modell verursacht unvorhersehbare Kosten, insbesondere bei Workloads mit hoher Datenaktivität. Für Workloads mit hoher Aktivität, die öffentliche Endpunkte nutzen, müssen Kunden häufig Egress-Gebühren von bis zu 0,09 USD/GB, API-Gebühren pro Vorgang (PUTs, GETs, LISTs) und eine unvorhersehbare nutzungsabhängige Abrechnung zahlen, was eine Forecasting oder Preisgestaltung eigener Services wettbewerbsfähig zu machen erschwert.
Der One-Rate Plan für IBM Cloud Object Storage reduziert die Kostenkomplexität, indem er eine einzige monatliche Rate pro GB gespeicherten Daten anbietet, ohne separate Gebühren für Abruf, API-Anfragen oder Datenübertragung im Rahmen der großzügigen integrierten Pakete. Die Preisgestaltung ist nach Speichervolumen gestaffelt: Je mehr Sie speichern, desto niedriger ist Ihr USD/GB-Tarif – ein einheitlicher Tarif für Ihre gesamte Speicherkapazität.
Es handelt sich um einen Pauschaltarif, der nach Kapazitätsbereich gestaffelt ist und sich durch den von Ihnen verwalteten monatlichen Speicherplatz bestimmt. Sie zahlen einen einfachen, festen Preis für jedes GB gespeicherter Daten, unabhängig von Zugriffsmustern oder Übertragungsvolumen. Dadurch können Sie die Speicherkosten leichter vorhersagen und besser für den Datenspeicher budgetieren und unerwartete Gebühren vermeiden, wenn die Datenaktivität von Monat zu Monat zunimmt.
1Der Tarif gilt für Regionen in Nordamerika und Europa (die Tarife in Südamerika und der Region Asien-Pazifik sind in der Tabelle zur Preisgestaltung veröffentlicht)
2Der Datenausgang ist bis zu 100 % der gespeicherten Kapazität pro Monat kostenlos (Überschreitungsrate von 0,05 USD/GB/Monat gilt, wenn die ausgehende Nutzung größer ist als die Speicher)
3 Operationen der Klasse A (PUT, COPY, LIST) sind bis zu einer Speicherkapazität von 1.000 × GB kostenlos (Überschreitungsrate von 0,005 USD/1.000 Operationen, wenn die Nutzung größer ist als die Speicher)
4 Operationen der Klasse B (GET, HEAD) sind bis zu einer Speicherkapazität von 5.000 × GB kostenlos (Überschreitungsraten von 0,004 USD/10.000 Operationens, wenn die Nutzung größer ist als die Speicher)
Je mehr Sie speichern, desto mehr sparen Sie – Ihre monatliche Rate (USD/GB) sinkt, wenn Ihr Volumen zunimmt. Die Kontingente für Ausgänge und API-Vorgänge werden automatisch entsprechend Ihrer Speicherkapazität angepasst.
Vom 1. Juli bis zum 30. September 2025 bieten wir bis zu 70 % Rabatt auf die Aktionspreise für den One-Rate Plan von IBM Cloud Object Storage. Es ist kein Code erforderlich, die Zeit ist jedoch begrenzt.
Haftungsausschluss:Der Aktionszeitraum läuft vom 1. Juli bis zum 30. September 2025. Das Angebot gilt nur für neue IBM Cloud Object Storage Workloads. Für Kunden, die sich während des Aktionszeitraums anmelden, gilt der Aktionspreis als aktueller Tarif. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Cloud Object Storage-Rabatten kombinierbar. Die Preise können jährlichen Erhöhungen unterliegen.IBM behält sich das Recht vor, diese Aktion mit einer Frist von 30 Tagen zurückzuziehen oder zu ändern.