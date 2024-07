Zunächst konzentrierte sich das Plurimedia-Team auf die Verwaltung von Inhalten für die Ilmas-Website, um den Austausch von Informationen über Komponenten – wie z. B. die Lumen- oder Spannungsanforderungen für eine LED – über das Internet zu erleichtern. „Wir haben es in ihre Back-End-Produktsysteme integriert“, erklärt Galotti. „Jetzt kann man auf der Website alles in ihren Katalogen sehen. Und wenn sie etwas in der Produktdatenbank aktualisieren, müssen sie nicht daran denken, es auch auf der Website zu aktualisieren. Die Lösung macht das automatisch.“

Insgesamt haben Plurimedia und Ilmas 17 Microservices für das aktualisierte Webumfeld erstellt.

„Wir haben mehrere Differenzprozesse automatisiert“, bemerkt Scordamaglia. „Neben der Veröffentlichung von Inhalten haben wir auch die Erstellung von technischen Datenblättern für unsere Produkte automatisiert. Wir generieren sie jetzt auf Anfrage, was uns Zeit und Ressourcen spart und gleichzeitig sicherstellt, dass die Daten unseren Kunden immer zur Verfügung stehen. In ähnlicher Weise haben wir mit unserem Vertriebskonfigurator die Erstellung von Angeboten automatisiert.“

Mit dem Konfigurator können Besucher der Website dynamisch technische Spezifikationen für potenzielle Projekte erstellen. Diese Spezifikationen können jede der mehr als 450 Millionen Komponenten des Unternehmens umfassen. Zur Vermeidung potenzieller Probleme bei der Bestellung enthält das Tool auch eine Logik, die sicherstellt, dass die ausgewählten Komponenten miteinander kompatibel sind – zum Beispiel, dass die ausgewählten LEDs in eine bestimmte Lichtschiene passen oder mit dem ausgewählten Treiber funktionieren.

Die Web-App, die diese verschiedenen neuen Funktionen – sowie die gesamte Webpräsenz – überwacht, basiert auf dem Plurimedia-Angebot PluriTank. PluriTank wiederum wird in der IBM Cloud® gehostet und nutzt Red Hat® OpenShift® auf der Plattform-as-a-Service (PaaS)-Ebene.

Die neue Lösung stützt sich auch auf IBM Cloud File Storage, um die zugehörigen Produktdokumentarchive zu verwalten, und IBM Cloud Object Storage bietet Backup-Unterstützung für die Ilmas-Webumgebung.