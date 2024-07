Das Onboarding neuer Partner erfolgt mit dem New Partner Accelerator, der Ihre Time-to-Value beschleunigt, sodass wir vom ersten Tag an gemeinsam wachsen können. Alle neuen Partner werden automatisch eingeladen, den IBM New Partner Accelerator sechs Monate lang zu nutzen. Dies soll dazu beitragen, die Umsatzgenerierung von Anfang an zu beschleunigen. Der Accelerator bietet Ihnen praktische Unterstützung, Onboarding-Schulungen und alle Marketing- und Vertriebsmaterialien, die Sie zum Abschluss Ihres ersten Geschäfts benötigen. Nach genehmigter Registrierung werden neue Partner aufgefordert, einen Onboarding-Distributor oder Technologiemakler auszuwählen, der sie durch den Prozess führt.