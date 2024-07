IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) bietet sicheren, dauerhaften Dateispeicher in der Cloud NFSv4.1. Mit diesem Datenspeicher können Sie Dateifreigaben auf Zonenebene für IBM Cloud Virtual Servers in der Virtual Private Cloud erstellen. Verschaffen Sie sich mit einer Flash-gestützten Architektur die vollständige Kontrolle und tragen Sie zur Kostenminimierung bei. Erstellen Sie Dateifreigaben von 10–32.000 GB, und stellen Sie sie mit einer Vielzahl flexibler Optionen bereit, um sich schnell an veränderte Workloads anzupassen.