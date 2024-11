Cadence hat seine Lösung strategisch mit einer Mischung aus lokalen und multicloudbasierten Rechenressourcen konzipiert, darunter Cloud High-Performance Computing (HPC) von IBM. „IBM Cloud versteht Hybrid Networking und die Herausforderungen der EDA-Branche wirklich“, sagt Ray. „Es bietet eine Auswahl an Bare Metal Servers und Virtual Servers; es verfügt über Speicher-, Datenverschiebungs- und Synchronisierungsfunktionen, Netzwerkfunktionen, eine Auswahl an Firewalls und umfassende Virtual Private Cloud (VPC)-Optionen … es ist die Komplettlösung.“ Es bietet uns zusätzliche Kapazitäten mit minimalen bis keinen Störungen. Wenn wir eine riesige Rechenkapazität benötigen, können wir sie bekommen."



Die IBM Computing-Ressourcen helfen bei drei Arbeitsabläufen in der Computing-Umgebung von Cadence: das Design von Chips für die eigenen Lösungen von Cadence, Systemverifizierungsdienste für Designs externer Kunden und die Entwicklung von EDA-Tools von Cadence.



Cadence und IBM haben die Lösung um diese primary Komponenten herum aufgebaut:

IBM Cloud Bare Metal Server und IBM Cloud Virtual Server for VPC, mit denen Cadence auf skalierbare Rechenleistung zugreift. Der gesamte Stack ist nicht nur flexibel und hochleistungsfähig, sondern erfüllt auch strenge Sicherheitsanforderungen, wie z. B. die Sicherheitszulassungen der Silicon Foundrys, für die betreffenden Workload.





IBM Spectrum LSF Suites für nahtloses Workload-Management und Job-Scheduling über die lokalen und IBM Cloud-Ressourcen von Cadence. „Das vereinfacht das Lift-and-Shift sehr – und wir sprechen hier von Terabytes“, sagt Cunningham.





IBM Storage Scale für sichere, softwaredefinierte Datei- und Objektspeicherung mit einer auf die Cloud-Umgebung abgestimmten Performance und der Fähigkeit, die hohen Input/Output-(I/O-)Anforderungen von EDA zu bewältigen. Es unterstützt eine nahtlose, transparente Datenverschiebung zwischen lokalen Systemen und der Cloud und führt bei Bedarf eine Synchronisierung durch. „EDA-Jobs belasten die Speichersysteme wirklich – sie schreiben und lesen so viel“, sagt Ray. „Die IO Ops von IBM haben vom ersten Tag an funktioniert.“





IBM® Aspera für die Hochgeschwindigkeitsübertragung großer Dateien und Workloads zu und von lokalen und Cloud-Systemen.





Red Hat OpenShift®, um das Lift and Shift von Workloads – in erster Linie Unix-Workloads für EDA – zwischen lokalen und Cloud-Systemen zu unterstützen.



Um die Sicherheitsanforderungen von Cadence zu erfüllen, integrierten Cadence und IBM die Lösungskomponenten mit IBM Cloud Activity Tracker und IBM Security and Compliance Center für die Erkennung und Prüfung von sicherheitsrelevanten Ereignisse und das entsprechende Reporting sowie Compliance.

Ray fügt hinzu: „IBM hat ein sehr gutes technisches Team. Sie wissen, was sie tun, und sie konzentrieren sich extrem darauf, dem Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Sie haben unsere Vision verstanden und eng mit uns zusammengearbeitet, um diese Lösung so zu entwickeln, dass wir unsere strategischen Ziele erreichen können.“

Cunningham erklärt, wie sich die Lösung auf die Markteinführung auswirken kann. „Sie führen ein Programm zur Bereitstellung eines neuen Siliziumprodukts durch und befinden sich in einer entscheidenden Phase, in der Sie eine bestimmte Ergebnisqualität liefern, Verifizierungsziele erfüllen oder sicherstellen müssen, dass Sie genügend Tests durchgeführt haben. Der Zeitfaktor ist hier entscheidend und man möchte so schnell wie möglich in die Cloud wechseln. Vor einigen Jahren gab es keine Möglichkeit, dies zu tun. Man musste sich mit Hürden auseinandersetzen, entweder in Bezug auf die Sicherheit oder Lift and Shift oder andere Dinge. Mit Cadence OnCloud ist das jetzt wirklich möglich.“

IBM Cloud HPC wurde entwickelt, um eine höhere Speicherleistung, eine größere Rechenleistung und ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten. Mit diesen Funktionen helfen wir Cadence dabei, die Gesamteffizienz zu steigern und HPC mit Blick auf die Workload-Leistung von Software zu verbessern.

„IBM Cloud und Cadence haben gemeinsam ein EDA-as-a-Service-Angebot entwickelt, um die Anforderungen unserer Kunden an eine reibungslose Erfahrung mit flexibler Kapazität zu erfüllen“, so Christopher Rusert, Worldwide Leader for High Performance Computing bei IBM. „Durch diese Partnerschaft bieten wir unseren Kunden einen flexiblen Weg in die Cloud für die Modernisierung von EDA-Anwendungen.“