Was ist High-Performance Computing (HPC)?

Noch vor einem Jahrzehnt war HPC aufgrund der hohen Kosten für den Besitz oder das Leasing eines Supercomputers oder den Bau und das Hosting eines HPC-Clusters in einem lokalen Rechenzentrum für die meisten Unternehmen undenkbar.

Heute bietet HPC in der Cloud – manchmal auch als HPC as a Service oder HPCaaS bezeichnet – eine deutlich schnellere, skalierbarere und kostengünstigere Möglichkeit für Unternehmen, die Vorteile von HPC zu nutzen. HPCaaS umfasst in der Regel den Zugriff auf HPC-Cluster und Infrastruktur, die im Rechenzentrum eines Cloud-Service-Anbieters gehostet werden, sowie Netzwerkfunktionen (wie KI und Datenanalyse) und HPC-Know-how.

Heute treiben drei konvergierende Trends HPC in der Cloud voran:

Steigende Nachfrage

Unternehmen in allen Branchen sind zunehmend auf Echtzeit-Einblicke und Wettbewerbsvorteile angewiesen, die sich aus der Lösung komplexer Probleme ergeben, die nur HPC-Apps lösen können. Beispielsweise stützt sich die Erkennung von Kreditkartenbetrug – auf die wir uns alle verlassen und die die meisten von uns schon einmal erlebt haben – zunehmend auf HPC, um Betrugsfälle schneller zu erkennen und lästige Fehlalarme zu reduzieren, selbst wenn die Betrugsaktivitäten zunehmen und sich die Taktiken der Betrüger ständig ändern.

Verbreitung von RDMA-Netzwerken mit geringerer Latenz und höherem Durchsatz

Mithilfe von RDMA (Remote Direct Memory Access) kann ein vernetzter Computer auf den Speicher eines anderen vernetzten Computers zugreifen, ohne das Betriebssystem einer der Computer zu beeinträchtigen oder die Verarbeitung der beiden Computer zu unterbrechen. Dies trägt dazu bei, die Latenz zu minimieren und den Durchsatz zu maximieren. Neue hochleistungsfähige RDMA-Strukturen – darunter InfiniBand, virtuelle Schnittstellenarchitektur und RDMA über konvergentes Ethernet – machen Cloud-basiertes HPC grundsätzlich möglich.

Weit verbreitete HPCaaS-Verfügbarkeit in Public und Private Clouds

Heute bietet jeder führende Public-Cloud-Dienstleister HPC-Dienste an. Und während einige Unternehmen weiterhin stark regulierte oder sensible HPC-Workloads vor Ort ausführen, übernehmen viele von ihnen die von Hardware- und Lösungsanbietern angebotenen Private-Cloud-HPC-Dienste oder migrieren zu diesen.