Was ist Deep Learning?

Neuronale Netze oder künstliche neuronale Netze versuchen, das menschliche Gehirn durch eine Kombination von Dateneingaben, Gewichten und Bias zu imitieren – sie fungieren alle als Siliziumneuronen. Diese Elemente arbeiten zusammen, um Objekte in den Daten genau zu erkennen, zu klassifizieren und zu beschreiben.

Tiefe neuronale Netzwerke bestehen aus mehreren Schichten miteinander verbundener Knoten, wobei jede Schicht auf der vorherigen Schicht aufbaut, um die Vorhersage oder Kategorisierung zu verfeinern und zu optimieren. Dieses Fortschreiten der Berechnungen durch das Netz wird als Vorwärtsausbreitung (Forward Propagation) bezeichnet. Die Eingabe- und Ausgabeschichten eines tiefen neuralen Netzwerks werden als sichtbare Schichten bezeichnet. Die Eingabeschicht ist der Ort, an dem das Deep-Learning-Modell die Daten zur Verarbeitung aufnimmt, und die Ausgabeschicht ist der Ort, an dem die endgültige Vorhersage oder Klassifizierung vorgenommen wird.

Ein anderer Prozess namens Backpropagation verwendet Algorithmen wie den Gradientenabstieg, um Fehler in Vorhersagen zu berechnen, und passt dann die Gewichtung und den Bias der Funktion an, indem sie sich rückwärts durch die Layer bewegt, um das Modell zu trainieren. Zusammen ermöglichen Forward Propagation und Backpropagation einem neuronalen Netz, Vorhersagen zu treffen und etwaige Fehler zu korrigieren. Im Laufe der Zeit wird der Algorithmus allmählich genauer.



Deep Learning erfordert eine enorme Menge an Rechenleistung. Hochleistungsfähige grafische Verarbeitungseinheiten (Graphical Processing Units, GPUs) sind ideal, da sie eine große Menge an Berechnungen in mehreren Kernen verarbeiten können, wobei viel Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Distributed Cloud Computing könnte ebenfalls hilfreich sein. Dieses Maß an Rechenleistung ist erforderlich, um Deep-Algorithmen durch Deep Learning zu trainieren. Die Verwaltung mehrerer lokaler GPUs kann jedoch einen hohen Bedarf an internen Ressourcen verursachen und unglaublich kostspielig sein. Für Softwareanforderungen werden die meisten Deep-Learning-Apps mit einem dieser drei Lern-Frameworks codiert: JAX, PyTorch oder TensorFlow.