Was ist Text Mining?

Durch die Anwendung fortschrittlicher Analysetechniken wie Naive Bayes, Support Vector Machines (SVM) und andere Algorithmen des Deep Learning sind Unternehmen in der Lage, verborgene Beziehungen in ihren unstrukturierten Daten zu erkunden und zu entdecken.

Text ist einer der gebräuchlichsten Datentypen in Datenbanken. Je nach Datenbank können diese Daten wie folgt organisiert werden:

Strukturierte Daten: Diese Daten sind in ein tabellarisches Format mit zahlreichen Zeilen und Spalten standardisiert, was das Speichern und Verarbeiten für Analysen und Algorithmen für maschinelles Lernen erleichtert. Strukturierte Daten können Eingaben wie Namen, Adressen und Telefonnummern enthalten.





Diese Daten sind in ein tabellarisches Format mit zahlreichen Zeilen und Spalten standardisiert, was das Speichern und Verarbeiten für Analysen und Algorithmen für maschinelles Lernen erleichtert. Strukturierte Daten können Eingaben wie Namen, Adressen und Telefonnummern enthalten. Unstrukturierte Daten: Diese Daten haben kein vordefiniertes Datenformat. Es kann Text aus Quellen wie sozialen Medien oder Produktrezensionen oder Rich-Media-Formate wie Video- und Audiodateien enthalten.





Diese Daten haben kein vordefiniertes Datenformat. Es kann Text aus Quellen wie sozialen Medien oder Produktrezensionen oder Rich-Media-Formate wie Video- und Audiodateien enthalten. Halbstrukturierte Daten: Wie aus der Bezeichnung hervorgeht, sind diese Daten eine Mischung aus strukturierten und unstrukturierten Datenformaten. Obwohl es ein Unternehmen aufweist, ist die Struktur nicht ausreichend, um die Anforderungen einer relationalen Datenbank zu erfüllen. Beispiele für halbstrukturierte Daten sind XML-, JSON- und HTML-Dateien.

Da etwa 80 % der Daten auf der Welt in einem unstrukturierten Format vorliegen, ist Text Mining äußerst wertvoll für Unternehmen. Text-Mining-Tools und Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) wie die Informationsextraktion ermöglichen es uns, unstrukturierte Dokumente in ein strukturiertes Format umzuwandeln, um Analysen und die Generierung hochwertiger Erkenntnisse zu ermöglichen. Dies wiederum verbessert die Entscheidungsfindung von Unternehmen, was wiederum zu besseren Geschäftsergebnissen führt.