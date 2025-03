Was ist Modelltraining?

Die Optimierung eines ML-Algorithmus wird in der Regel durch einen separaten Algorithmus durchgeführt. In der Mathematik dient ein Optimierungsalgorithmus dazu, eine andere Funktion – in diesem Fall eine Verlust- oder Belohnungsfunktion – zu minimieren oder zu maximieren, indem optimale Werte für Variablen in dieser Funktion bestimmt werden. Bei ML sind diese Variablen die Gewichte und Verzerrungen in einem Algorithmus oder zwischen verschiedenen Knoten eines neuronalen Netzwerks.

Der ideale Optimierungsalgorithmus hängt vom Typ des zu trainierenden Modells ab. Viele ML-Algorithmen und insbesondere auf neuronalen Netzen basierende Modelle verwenden Variationen des Gradientenabstiegs. Bestimmte Algorithmen mit quadratischen Funktionen, wie z. B. Support-Vector-Machines (SVMs), könnten besser durch quadratische Programmierung bedient werden. Lineare Regressionsalgorithmen werden in der Regel durch Algorithmen der kleinsten Quadrate optimiert. Das verstärkende Lernen verfügt über eigene Optimierungsalgorithmen, wie die proximale Richtlinienoptimierung (PPO), die direkte Richtlinienoptimierung (DPO) oder die Vorteils-Akteur-Kritiker-Methode (A2C).

Diese Abfolge von Trainingsschritten – Abstimmung der Hyperparameter, Ausführung des Modells auf einer Reihe von Trainingsdaten, Berechnung des Verlusts und Optimierung der Parameter – wird über mehrere Iterationen hinweg wiederholt, bis der Verlust ausreichend minimiert wurde.