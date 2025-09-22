Maschinelles Lernen (ML) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), der sich auf Algorithmen konzentriert, die Muster von Trainingsdaten „lernen“ und anschließend genaue Rückschlüsse auf neue Daten ziehen können. Dank dieser Mustererkennungsfähigkeit können Modelle des maschinellen Lernens Entscheidungen oder Vorhersagen ohne explizite, fest codierte Anweisungen treffen. Maschinelles Lernen, und insbesondere Deep Learning, ist das A und O für die meisten modernen KI-Systeme.