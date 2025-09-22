Der Leitfaden für maschinelles Lernen 2025

Ihre zentrale Ressource für fundiertes Wissen zu maschinellem Lernen und praktische Tutorials

Maschinelles Lernen (ML) ist der Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI), der sich auf Algorithmen konzentriert, die Muster von Trainingsdaten „lernen“ und anschließend genaue Rückschlüsse auf neue Daten ziehen können. Dank dieser Mustererkennungsfähigkeit können Modelle des maschinellen Lernens Entscheidungen oder Vorhersagen ohne explizite, fest codierte Anweisungen treffen. Maschinelles Lernen, und insbesondere Deep Learning, ist das A und O für die meisten modernen KI-Systeme.

In diesem umfassenden Handbuch finden Sie eine Sammlung von Inhalten zum maschinellen Lernen, wie z. B. Erläuterungen, Tutorials, Podcast-Episoden und vieles mehr.

Erste Schritte

Überblick

Als ersten Schritt sollten Sie die einführenden Erläuterungen zum maschinellen Lernen für ein umfassendes Verständnis erkunden.
Mehr erfahren
Data Science für maschinelles Lernen 

Erkunden Sie die grundlegenden Prinzipien von Data Science und Statistik, die ML-Anwendungsfälle ermöglichen.
Mehr erfahren
Funktionsentwicklung 

Feature-Engineering ist der Prozess der Auswahl, Transformation und Erstellung neuer Funktionen aus Rohdaten, um die Leistung von ML-Modellen zu verbessern.
Mehr erfahren
Überwachtes Lernen 

Beim überwachten Lernen werden von Menschen gekennzeichnete Eingabe- und Ausgabedatensätze zum Trainieren von ML-Modellen verwendet. 
Mehr erfahren
Unüberwachtes Lernen 

Nicht überwachtes Lernen analysiert und clustert nicht gekennzeichnete Datensätze, indem es versteckte Muster oder Datensatz-Cluster entdeckt, ohne dass menschliche Eingabe erforderlich ist.
Mehr erfahren
Halbüberwachtes Lernen 

Halbüberwachtes Lernen kombiniert überwachtes und unüberwachtes Lernen, indem sowohl gelabelte als auch nicht gelabelte Daten verwendet werden, um Modelle für Klassifizierungs- und Regressionsaufgaben zu schulen. 
Mehr erfahren
Verstärkendes Lernen 

Bestärkendes Lernen ermöglicht es einem autonomen Agenten, durch Ausprobieren zu lernen und für seine Aktionen Feedback in Form von Belohnungen oder Strafen zu erhalten. 
Mehr erfahren
Deep Learning 

Deep Learning verwendet mehrschichtige neuronale Netzwerke, sogenannte tiefe neuronale Netzwerke, um die komplexe Entscheidungsfindung des menschlichen Gehirns zu simulieren. 
Mehr erfahren
Generative KI  

Generative KI kann Originalinhalte wie Text, Bilder, Video, Audio oder Softwarecode als Antwort auf den Prompt oder die Anfrage eines Benutzers erstellen.
Mehr erfahren
Modelltraining 

Beim Modelltraining wird ein Modell für maschinelles Lernen „unterrichtet“, um die Leistung anhand eines Trainingsdatensatzes von Beispielaufgaben zu optimieren, die für die späteren Anwendungsfälle des Modells relevant sind.
Mehr erfahren
Bibliotheken für maschinelles Lernen 

Bibliotheken für maschinelles Lernen sind Sammlungen von vorgefertigtem Code, Funktionen und Werkzeugen, die die Entwicklung und Implementierung von ML-Algorithmen und -Modellen vereinfachen.
Mehr erfahren
MLOps 

MLOps, kurz für Machine Learning Operations, umfasst eine Reihe von Verfahren, die Anwendern dabei helfen sollen, standardisierte Prozesse für die Erstellung und Ausführung von ML-Modellen zu erstellen.
Mehr erfahren
Verarbeitung natürlicher Sprache 

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ermöglicht es einem Modell, menschliche Sprache durch Computerlinguistik und statistische Techniken zu verarbeiten.
Mehr erfahren
Computer Vision 

Computer Vision nutzt ML, um Computern und Systemen das „Sehen“ beizubringen, d. h. aussagekräftige Informationen aus digitalen Bildern, Videos und anderen visuellen Eingaben abzuleiten.
Mehr erfahren

Ressourcen

Steigern Sie Ihre ML-Expertise

Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit generativer KI und ML

Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
KI zum Einsatz bringen: Mehr ROI dank generativer KI

Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
So entscheiden Sie sich für das richtige Foundation Model

Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
IBM Granite erkunden

IBM® Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Wie Sie im neuen KI-Zeitalter vertrauensvoll und zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft blicken

Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Bericht „AI in Action“

Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
