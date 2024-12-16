Um zu sehen, wie sich die Temperatur auf die Ausgabe eines LLM auswirkt, schauen Sie sich die Ausgaben an, die vom IBM Granite 3.1 2 Milliarden-Parameter-Modell erstellt wurden. Die hier gestellte Aufforderung lautete: „Schreibe eine Geschichte über einen Data Scientist, der Python liebt.“
Bei einer Temperatur von 0,1 erzeugt Granite:
Es war einmal ein brillanter Data Scientist namens Alex. Alex war für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Python-Programmierung und Datenanalyse bekannt. Er verbrachte seine Tage und Nächte in der Welt der Daten und nutzte Python, um Erkenntnisse zu gewinnen und Vorhersagen zu treffen.
Eines Tages wurde Alex mit der Analyse der Kundenabwanderung für einen beliebten Streaming-Dienst beauftragt. Er nutzte die Scikit-Learn-Bibliothek von Python, um ein Modell für maschinelles Lernen zu erstellen, das vorhersagen konnte, welche Kunden ihre Abonnements wahrscheinlich kündigen würden.
Bei einer Temperatur von 0,75 °C erzeugt Granite:
Es war einmal ein brillanter Data Scientist namens Alex. Alex war für seine große Vorliebe für Python bekannt, eine Programmiersprache, die seiner Meinung nach das perfekte Tool für Datenanalysen und maschinelles Lernen war.
Jeden Tag stand Alex früh auf, kochte eine Kanne Kaffee und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er würde Stunden damit verbringen, Code in Python zu schreiben, Datensätze zu erkunden und Vorhersagemodelle zu erstellen. Seine Liebe zu Python galt nicht nur der Sprache selbst, sondern auch der Community, die sich um sie herum entwickelt hatte.
Bei einer Temperatur von 1,25 erzeugt Granite:
Es war einmal in einer pulsierenden Stadt voller hoch aufragender Wolkenkratzer und Neonlichter ein Datenwissenschaftler, der Python mehr liebte als alles andere auf der Welt. Der Data Scientist hat eine helfende Katze namens Suki. Suki ist eine neugierige und verspielte Katze, die immer darauf aus ist, jeden Winkel des Hauses zu erkunden.
Eines Tages arbeitet der Data Scientist an einem komplexen Codierungsproblem. Suki miaut weiter laut, als wollte sie dem Data Scientist eine Nachricht übermitteln. Der Data Scientist stellt fest, dass das laute Miauen meist dann auftritt, wenn er sich einer Lösung des komplexen Codierungsproblems nähert.
Beachten Sie, dass, auch wenn jede Geschichte mit einem ähnlichen Anfang beginnt, eine Erhöhung der Temperatur die Variabilität des Textes und der erzeugten Details erhöht.