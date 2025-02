Was ist ein Autoencoder?

Obwohl alle Autoencoder-Modelle sowohl einen Encoder als auch einen Decoder enthalten, sind nicht alle Encoder-Decoder-Modelle Autoencoder.

Encoder-Decoder-Frameworks, bei denen ein Encoder-Netz Schlüsselmerkmale der Eingabedaten extrahiert und ein Decoder-Netz diese extrahierten Merkmalsdaten als Eingabe verwendet, werden in einer Vielzahl von Deep-Learning-Modellen verwendet, beispielsweise in den verwendeten Convolutional Neural Network (CNN)-Architekturen in Computer-Vision-Aufgaben wie Bildsegmentierung oder den Architekturen rekurrenter neuronaler Netze (RNN), die in Sequenz-zu-Sequenz-Aufgaben (seq2seq) eingesetzt werden.

In den meisten Anwendungen von Encoder-Decoder-Modellen unterscheidet sich die Ausgabe des neuronalen Netzes von seiner Eingabe. Bei Bildsegmentierungsmodellen wie U-Net extrahiert das Encoder-Netzwerk beispielsweise Feature-Daten aus dem Eingabebild, um die semantische Klassifizierung unterschiedlicher Pixel zu bestimmen. Mit dieser Feature-Karte und diesen pixelweisen Klassifizierungen konstruiert das Decoder-Netzwerk dann Segmentierungsmasken für jedes Objekt oder jeden Bereiche im Bild. Das Ziel dieser Encoder-Decoder-Modelle ist es, Pixel genau nach ihrer semantischen Klasse zu kennzeichnen: Sie werden durch überwachtes Lernen trainiert, wobei die Vorhersagen des Modells anhand eines „Ground-Truth“-Datensatzes von Bildern optimiert werden, die von menschlichen Experten gekennzeichnet wurden.

Autoencoder beziehen sich auf eine bestimmte Teilmenge von Encoder-Decoder-Architekturen, die über unüberwachtes Lernen geschult werden, um ihre eigenen Eingabedaten wiederherzustellen.

Da sie nicht auf gekennzeichneten Trainingsdaten basieren, gelten Autoencoder nicht als überwachte Lernmethode. Wie alle Methoden des unüberwachten Lernens werden Autoencoder trainiert, um verborgene Muster in unmarkierten Daten zu entdecken, anstatt bekannte Muster vorherzusagen, die in markierten Trainingsdaten gezeigt werden. Wie überwachte Lernmodelle – und im Gegensatz zu den meisten Beispielen des unüberwachten Lernens – haben Autoencoder jedoch eine Grundwahrheit, an der sie ihre Ausgabe messen können: die ursprüngliche Eingabe selbst (oder eine modifizierte Version davon). Aus diesem Grund gelten sie als „selbstüberwachtes Lernen“ – daher Autoencoder.