Was sind LLM-Parameter?

Gewichtungen sind numerische Werte, die die Bedeutung darstellen, die das LLM einer bestimmten Eingabe zuweist. Nicht alle Eingaben werden vom KI-Modell der künstlichen Intelligenz (KI) bei der Generierung von Antworten gleich behandelt. Je höher die Gewichtung einer Eingabe, desto relevanter ist sie für die Ausgabe des Modells.

Trainierbare Parametereinstellungen wie Gewichtungen werden während des Trainingsprozesses durch den Lernalgorithmus eines Modells konfiguriert. Der Lernalgorithmus misst die Leistung des Modells für maschinelles Lernen (ML) mit einer Verlustfunktion, die versucht, Fehler durch Optimierung der Parameter des Modells zu minimieren.

In neuronalen Netzen sind Gewichte Multiplikatoren, die die Signalstärke von einer Neuronenschicht zur nächsten bestimmen. Signale müssen die Stärkeschwelle der Aktivierung erreichen, um durch das Netzwerk geleitet zu werden. Gewichtungen wirken sich also direkt darauf aus, wie ein Netzwerk Daten durch seine Schichten weiterleitet.