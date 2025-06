Was ist ChatGPT? 

Urheberrechtsverletzung: OpenAI wurde von mehreren Verlagen, darunter The New York Times und The Chicago Tribune, verklagt, weil es seine Modelle mit urheberrechtlich geschützten Inhalten trainierte. Als Reaktion darauf veröffentlichte OpenAI einen offenen Brief8, in dem es argumentierte, dass eine entsprechende Freigabe für OpenAI und andere amerikanische KI-Entwickler von entscheidender Bedeutung für die Überwindung der chinesischen Konkurrenz sei.