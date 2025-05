Jüngste Veröffentlichungen von Argumentationsmodellen wie DeepSeek-R1, Gemini 2.0 Flash Thinking von Google,Granite 3.2 von IBM und o1 series und o3-mini von OpenAI haben das KI-Reasoning in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz haben es ermöglicht, ihre Fähigkeiten von der Befolgung vordefinierter Regeln zur Integration einer Form der Argumentation zu entwickeln. Und mit der zunehmenden Verbreitung von KI verlagert sich auch die Rolle der Technologie.

Anstatt nur Antworten zu generieren, können die heutigen Argumentationsmodelle über ihre Analyse Schritt für Schritt nachdenken und sie aufschlüsseln. Auf diese Weise kann die KI immer komplexere Probleme angehen und die Benutzer zu sinnvollen Maßnahmen anleiten.

Laut IBM Research Fellow Francesca Rossi ist KI-Reasoning jedoch keine neue Fähigkeit, sondern schon seit den Anfängen der KI in die KI einprogrammiert. Vorprogrammierte Argumentationsfähigkeiten verschafften den Vorhersagen von KI-Modellen ein Maß an Sicherheit, auf das man sich verlassen konnte. Aber neueren KI-Modellen könnte diese Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund ihrer dynamischeren Argumentationsfähigkeiten fehlen, so Rossi.

Und obwohl KI-Reasoning so konzipiert ist, dass sie die menschliche Argumentation nachahmt, stellte Rossi fest, dass die KI noch viel Arbeit benötigt, um wirklich wie Menschen denken zu können.