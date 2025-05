Die Einführung von KI ist nicht ohne Herausforderungen. Das IBM Institute for Business Value hat mehrere gängige Herausforderungen für die Einführung von KI identifiziert. Unternehmen müssen sich mit den Anforderungen hinsichtlich Datenschutz und verantwortungsvoller KI auseinandersetzen.



Die Förderung ethischer KI-Systeme und Transparenz ist für die Aufrechterhaltung des Vertrauens von entscheidender Bedeutung. Unternehmen müssen außerdem in die Entwicklung von KI-Fähigkeiten investieren, um Fachwissen aufzubauen und KI-gestützte Initiativen zu unterstützen. Die Zuweisung von Budgets für die KI-Strategie und die Bewältigung von Problemen bei der Workflow-Integration bleiben weiterhin Schlüsselfaktoren.

Das Institute for Business Value hat in Zusammenarbeit mit Oxford Economics im Oktober und November 2024 400 weltweit führende Unternehmen aus 17 Branchen und 6 Regionen befragt. Sie stellten fest, dass die Befragten „immer noch Schwierigkeiten“ haben, ihre Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren, aber glauben, dass sie „an der Schwelle“ zu einem Durchbruch stehen.

Wenn 2024 ein Jahr der Experimente war, würde 2025 ein Jahr sein, in dem diese Experimente in Richtung Business as usual verschieben. Der Weg von Experimenten und risikoarmen, isolierten Anwendungsfällen zu einer großen, unternehmensweiten Strategie für die Einführung von KI ist jedoch nicht geradlinig.



Da die Hürden für neue Technologien mit günstigeren Modellen sinken, können wir mit einem erneuten Fokus auf eine verantwortungsvolle Bereitstellung rechnen. Führungskräfte wissen, dass KI schneller und billiger als je zuvor eingesetzt werden kann, aber die sichere und verantwortungsvolle Umsetzung ist ein Ziel, das Unternehmen bis 2025 verfolgen.