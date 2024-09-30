KI und die Zukunft der Nachhaltigkeit: Ein Gespräch mit IBM-Experten im Rahmen der Klimawoche

Abbosh: Obwohl KI und generative KI beeindruckende Technologien sind, die sowohl dem Geschäft als auch der Nachhaltigkeit sicherlich Vorteile bringen können, ist es wichtig anzuerkennen, dass kein Weg nach vorne ohne Herausforderungen ist. Es gibt viele Möglichkeiten, eine KI-fähige Komplettlösung zu entwickeln, die den Energieverbrauch und damit die Umweltbelastung minimiert.

Shim: Unternehmen müssen ihren KI-Ansatz intelligent angehen. Eine unserer aktuellen Studien zeigte, dass bis Ende 2024 63 % der Unternehmen generative KI in ihren IT-Initiativen einsetzen werden, aber nur 23 % der Unternehmen integrieren Bewertungen der Nachhaltigkeit, wenn sie ihre IT-Projekte erstmals entwerfen. Und das ist ein Problem. Wenn wir uns von Anfang an auf die Nachhaltigkeit der KI konzentrieren, reduzieren wir nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck, sondern schaffen auch effizientere und kostengünstigere Lösungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Nutzen von KI zu ernten und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Abbosh: Unternehmen können auch dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, indem sie sich für einen Hybrid-Cloud-Ansatz entscheiden. Ein Viertel der Unternehmen nutzt bereits hybride Cloud-Lösungen, um die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ihrer IT-Abläufe deutlich zu steigern. Fast die Hälfte berichtet von einem erheblichen positiven Einfluss auf ihre gesamte IT-Nachhaltigkeit.

Shim: Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Größe Ihrer Modelle. Große Modelle bringen höhere Datenspeicher- und Rechenkosten mit sich und erfordern zudem häufigere Updates, was bedeutet, dass größer nicht immer besser ist. Unternehmen sollten das Foundation Model in der richtigen Größe verwenden, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, was zur Nachhaltigkeit sowie zu Kosten und Geschwindigkeit beiträgt. Zum Beispiel leisten IBM Granite-Modelle, die auf spezifischen, relevanten Daten trainiert sind, genauso gut wie größere Modelle. Ein weiterer Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten, ist der Ort der Verarbeitung. Wie Oday bereits erwähnt hat, kann Ihnen ein „Hybrid Cloud“-Ansatz die Flexibilität geben, Ihre Verarbeitung in der Nähe sauberer Energiequellen anzusiedeln. Das Kopositionieren von Daten neben der Verarbeitung kann ebenfalls zu echten Energieeinsparungen führen.

Unsere Studien zeigen außerdem, dass Unternehmen mit tiefgreifend integrierten IT-Nachhaltigkeitspraktiken nicht nur bessere Ergebnisse erzielen, sondern auch erhebliche Nutzen in Bezug auf die betriebliche Effizienz verzeichnen. So haben wir beispielsweise KI-Chips entwickelt, die 14 Mal energieeffizienter sind als frühere Modelle. Dadurch wird der für die Ausführung von KI-Workloads erforderliche Stromverbrauch drastisch gesenkt, so dass wir unsere KI-Funktionen erweitern und gleichzeitig den Energieverbrauch minimieren können.