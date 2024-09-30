KI und die Zukunft der Nachhaltigkeit: Ein Gespräch mit IBM-Experten im Rahmen der Klimawoche

Allzu oft werden Fragen der Innovation als Gegensatz zur Nachhaltigkeit dargestellt, als ob man sich entscheiden müsste: den Planeten zu schützen oder den Gewinn zu sichern. Tatsächlich können technologische Fortschritte dazu beitragen, die Bemühungen um nachhaltigere Geschäftspraktiken voranzutreiben. Durch die Optimierung der Abläufe und die Reduzierung ressourcenintensiver Praktiken kann Technologie ein Unternehmen nicht nur kostengünstiger machen, sondern auch seine Nachhaltigkeit voranbringen.
IBM hat intensiv an der Nutzung von Innovationen in künstlicher Intelligenz und generativer KI gearbeitet, um Unternehmen dabei zu helfen, Lösungen zu finden, mit denen sie ihre Nachhaltigkeit beschleunigen können – darunter auch einige, die Anfang dieser Woche auf der Climate Week NYC vorgestellt wurden.
Wir haben uns mit drei Experten für Nachhaltigkeit von IBM zusammengesetzt, um über die Rolle der KI bei der Verbesserung der Prozesse von Unternehmen zu sprechen, zu ermitteln, wo es Raum für Innovation gibt, und zu erkunden, wie die Umweltkosten dieser neuen Entwicklungen berücksichtigt werden können.
Oday Abbosh, IBM Consulting Global Sustainability Leader: KI ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Katalysator für Veränderung. Sie kann Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und eine nachhaltigere Zukunft aufzubauen. Insbesondere hat KI das Potenzial, die Herangehensweise von Unternehmen an ihre Strategie der Nachhaltigkeit zu verändern. Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value übersteigen die Ausgaben für Nachhaltigkeitsberichterstattung die Ausgaben für Nachhaltigkeitsinnovation um 43 %. KI kann dazu beitragen, diese Mittel wieder für Innovationen einzusetzen, indem sie die Datenerfassung rationalisiert und Unternehmen in die Lage versetzt, gezieltere Maßnahmen zu ergreifen, um echte Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit zu erzielen.
Kendra DeKeyrel, Vice President ESG und Asset Management Product Leader bei IBM: KI ist entscheidend für die Zukunft der Nachhaltigkeit in Geschäftspraktiken, und die Führungskräfte wissen das: Laut dem jüngsten IBM-Bericht „State of Sustainability Readiness“ sind neun von 10 befragten Führungskräften der Meinung, dass KI ihnen helfen wird, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Es bleibt noch viel zu tun: IBM stellte außerdem fest, dass 56 % der Unternehmen KI nicht aktiv auf diese Weise einsetzen.
Christina Shim, IBM Chief Sustainability Officer: Für uns beginnt alles mit Daten. Daten sind von zentraler Bedeutung, um zu wissen, wie viel Energie man verbraucht oder was verschwendet wird. Daten bilden die Grundlage für jedes Ziel und sind die Quelle, aus der Sie Ihre aktuelle Wirkung ermitteln, Fortschritte verfolgen und Anpassungen vornehmen können. Sobald Sie über die richtigen Daten verfügen, kann die Implementierung von Technologien wie KI eines der mächtigsten Instrumente für den Übergang zu Nachhaltigkeit sein.
DeKeyrel: KI ist ein wichtiges Instrument zum Aufbau von Klimaresilienz, und Führungskräfte in der Wirtschaft benötigen dringend entsprechende Werkzeuge: Nur die Hälfte der Befragten im jüngsten IBM State of Sustainability Readiness Report fühlt sich vollständig darauf vorbereitet, eine Reihe von Klimarisiken zu bewältigen. Um ihre physischen Assets, Infrastruktur und natürlichen Ressourcen an extreme Wetterereignisse und damit verbundene Risiken anzupassen, müssen Unternehmen umfangreiche Umweltdatensätze verstehen. Es könnte Monate dauern, bis Menschen relevante Klima- und Geodatendaten kennzeichnen und daraus Erkenntnisse gewinnen – aber KI verkürzt diesen Zeitraum erheblich. IBM Environmental Intelligence nutzt beispielsweise KI und APIs, um komplexe, vielfältige Datensätze zu integrieren und schnell Erkenntnisse für eine verbesserte Resilienz zu gewinnen. EI hat eine breite Anwendung – von der Vorhersage von Sturm- und Gezeitenrisiken aufgrund des Meeresspiegelanstiegs bis hin zur Verfolgung von Biomasse- und Entwaldungstrends für Naturschutzmaßnahmen.
Shim: Der Klimawandel wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf die Menschen aus. Dies führt zu vermehrten Überschwemmungen, verursacht Hitzeschläge und zerstört Farmen und Lebensgrundlagen. Versicherungen werden unerschwinglich. Bauverzögerungen aufgrund extremer Wetterbedingungen kosten bereits jetzt weltweit Milliarden. Es ist uns wichtig, weil es unseren Alltag beeinflusst, egal wo wir leben. Aber konzentrieren wir uns auf Lösungen. KI kann die Resilienz gegenüber dem Klimawandel erheblich verbessern, indem sie Daten analysiert, um extreme Wetterereignisse, Naturkatastrophen und andere klimabedingte Risiken mit größerer Genauigkeit und Vorlaufzeit vorherzusagen.
In Zusammenarbeit mit der NASA haben wir beispielsweise ein Modell veröffentlicht, das über KI-Prognosen hinausgeht und Wissenschaftlern, Entwicklern und Unternehmen neue Erkenntnisse über kurz- und langfristige Wetter- und Klimabedingungen bietet. Dies ist eines der fortschrittlichsten KI-Modelle für Klima und Wetter und ist jetzt auf der Open-Source-Plattform Hugging Face verfügbar, was bedeutet, dass mehr Augen den Code prüfen und mehr Gehirnkapazität für die Probleme zur Verfügung steht. Foundation Models können auch dazu beitragen, Bemühungen zur Reduzierung des „Hitzeinseleffekts“ zu unterstützen. IBM und die Mohamed Bin Zayed-Universität für Künstliche Intelligenz leisten Pionierarbeit bei der Anwendung von Foundation Models zur Kartierung städtischer Wärmeinseln – Gebiete mit deutlich höheren Temperaturen im Vergleich zu den umliegenden Gebieten in Abu Dhabi. Bis heute hat das Modell die Bemühungen unterstützt, die Hitzeinsel-Effekte in der Region um mehr als drei Grad Celsius zu reduzieren.
DeKeyrel: Ich sehe bereits, dass unsere Kunden davon profitieren. Zum Beispiel wollte die Ford Motor Company Mängel und Ausfallzeit reduzieren und einen nachhaltigeren Fertigungsprozess schaffen. Ford setzte IBM Maximo Visual Inspection (MVI) ein, was nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch die Fahrzeugqualität verbesserte. Infolgedessen erweiterte Ford die Nutzung von MVI und dessen KI-Funktionen auf weitere Werke und verlieh IBM den renommierten IT Innovation Award. In der Schweiz und den Niederlanden war DSM-firmenich Animal Nutrition & Health bestrebt, Daten und KI zu nutzen, um die Nachhaltigkeit seines Geschäfts und den Zustand seiner Tiere zu verbessern. DSM-Firmenich nutzte IBM Environmental Intelligence Suite und dessen leistungsstarke Algorithmen, um Getreidekontamination vorherzusagen und zu verhindern, wodurch Europas Agrarindustrie jährlich Millionen Euro einsparte.
Shim: Einer unserer Kunden nutzt KI, um die Wartung von mehr als 100.000 Assets in einem LEED-Platinum-zertifizierten Viertel zu orchestrieren, das 94 Gebäude umfasst, darunter Riads höchsten Wolkenkratzer. Ein brasilianischer Erzeuger erneuerbarer Energien nutzte Environmental Intelligence und KI-Modelle, um die Windvorhersagen um 15 % und die Solarvorhersagen um 30 % zu verbessern, um besser zu planen und ein resilientes und zuverlässiges Stromnetz zu gewährleisten. Bei IBM nutzen wir Envizi, eine KI-gestützte Lösung, um unsere Energiedaten an 600 Standorten mit einem einzigen Tool zu verfolgen und zu analysieren. Damit kann IBM Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch und Wasserverbrauch effizient verfolgen und reduzieren und gleichzeitig das Facilities Management und die Arbeitsplatzerfahrung optimieren.
DeKeyrel: Die Ikano Group ist ein multinationales Konglomerat mit Unternehmen in verschiedenen Branchen und auf mehreren Kontinenten. Aus diesem Grund ist die Organisation der riesigen Datenmengen, die zur Erfüllung verschiedener Berichtsstandards erforderlich sind, für ihren Weg zur Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung. Bei der Vorbereitung auf die neue EU-Richtlinie zur Unternehmens-Nachhaltigkeit-Berichterstattung griff die Ikano Group auf die IBM Envizi ESG Suite zurück. Dank der Plattform kann sie nun problemlos mehr als 15.000 verschiedene Datentypen für die CSRD-Berichterstattung erfassen und verfolgen und dabei Tausende von Arbeitsstunden einsparen.
Abbosh: Wir sehen auch große Möglichkeiten in der KI für die Kreislaufwirtschaft. KI kann helfen, Wege aufzudecken, Ressourcen effizienter zu nutzen und Kosteneinsparungen bei Rohstoffen zu erzielen, die oft einen großen Teil der Produktionskosten ausmachen. Beispielsweise kann generative KI Materialien zum Ersatz von PFAS (ähnlich wie synthetischen Chemikalien) an Fertigungsstandorten entdecken und empfehlen. Dies wird uns helfen, die Wege zu erkunden, auf denen Technologien zur Kreislaufwirtschaft beitragen, die Materialentdeckung vorantreiben und Alternativen zu Kunststoffen und PFAS finden.
DeKeyrel: Generative KI kann all diese Prozesse beschleunigen, indem sie „die Lücken füllt“ und Daten modelliert, die herkömmliche KI nicht kann. Dies ermöglicht es Unternehmen, noch einen Schritt weiter zu gehen und neue Anwendungsfälle anzugehen, insbesondere für das Asset-Lebenszyklus-Management, wie das Generieren von Empfehlungen für Asset-Ausfallcodes.
Abbosh: Drei von vier Führungskräften sagen, dass manuell verarbeitete Daten die Nachhaltigkeitsberichterstattung behindern und sowohl Geschäfts- als auch Nachhaltigkeitsergebnisse behindern. KI kann helfen, diese Erkenntnisse an die Oberfläche zu bringen. Die meisten Kunden, unabhängig von der Unternehmensgröße, haben überlastete Nachhaltigkeitsteams, die versuchen, Daten manuell zu sammeln, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was die Daten aussagen. Generative KI kann Produktivitätspotenziale freischalten. Zum Beispiel kann anstelle dessen, dass Nachhaltigkeitsteams manuell Kraftstoffbelege sammeln und überprüfen, die Technologie dabei helfen, Belegbilder in die notwendigen Datenelemente für kraftstoffbezogene Metriken zu übersetzen. So können diese Teams mehr Zeit darauf verwenden, den Brennstoffeinsatz für die Dekarbonisierung zu optimieren, und die Zeit für Erkenntnisse nutzen, anstatt den Daten nachzujagen.
Abbosh: Generative KI ist kein Allheilmittel, aber wenn sie strategisch eingesetzt wird, kann sie dazu beitragen, Nachhaltigkeitsinitiativen und -ziele in großem Maßstab voranzutreiben. Um ihre Nachhaltigkeitsinitiativen optimal zu nutzen, benötigen Unternehmen Daten. Ohne Daten ist Nachhaltigkeit nicht umsetzbar und nicht operativ. Immer mehr Unternehmensführer erkennen, wie KI ihnen helfen kann, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Sechundsechzig Prozent der befragten Führungskräfte stimmen zu, dass generative KI für ihre Nachhaltigkeit wichtig sein wird. Generative KI kann dazu beitragen, datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen und Unternehmen so in die Lage zu versetzen, Nachhaltigkeit auf sinnvolle Weise voranzutreiben, beispielsweise durch die Optimierung der Produktionsmengen, die Minimierung von Abfällen, die Förderung eines effizienten Energieverbrauchs und die Erfüllung regulatorischer und freiwilliger Berichtspflichten.
Shim: Generative KI hat die Möglichkeit, Betriebs- und Umweltdaten zu kombinieren, um Störungen von Geschäftsabläufen und darüber hinaus vorherzusagen und zu mindern. Wir können zum Beispiel Daten aus Energienetzen, Wettermustern und Nutzungstrends nutzen, um die Energieverteilung in Echtzeit vorherzusagen und anzupassen. Dies hilft Unternehmen dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig durch Kosteneinsparungen ihren Gewinn zu steigern. Dies gilt für jedes Unternehmen – große oder kleine Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und natürlich auch die Regierung. So haben IBM und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gerade ein interaktives Modell auf den Markt gebracht, das mithilfe von KI den Energiezugang bis 2030 prognostiziert. Das Modell ist in 102 Ländern in Afrika, Lateinamerika, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten verfügbar und wird Regierungen helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und den Nutzern die Analyse komplexer Energiefragen zu ermöglichen.
Abbosh: Obwohl KI und generative KI beeindruckende Technologien sind, die sowohl dem Geschäft als auch der Nachhaltigkeit sicherlich Vorteile bringen können, ist es wichtig anzuerkennen, dass kein Weg nach vorne ohne Herausforderungen ist. Es gibt viele Möglichkeiten, eine KI-fähige Komplettlösung zu entwickeln, die den Energieverbrauch und damit die Umweltbelastung minimiert.
Shim: Unternehmen müssen ihren KI-Ansatz intelligent angehen. Eine unserer aktuellen Studien zeigte, dass bis Ende 2024 63 % der Unternehmen generative KI in ihren IT-Initiativen einsetzen werden, aber nur 23 % der Unternehmen integrieren Bewertungen der Nachhaltigkeit, wenn sie ihre IT-Projekte erstmals entwerfen. Und das ist ein Problem. Wenn wir uns von Anfang an auf die Nachhaltigkeit der KI konzentrieren, reduzieren wir nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck, sondern schaffen auch effizientere und kostengünstigere Lösungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Nutzen von KI zu ernten und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
Abbosh: Unternehmen können auch dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, indem sie sich für einen Hybrid-Cloud-Ansatz entscheiden. Ein Viertel der Unternehmen nutzt bereits hybride Cloud-Lösungen, um die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ihrer IT-Abläufe deutlich zu steigern. Fast die Hälfte berichtet von einem erheblichen positiven Einfluss auf ihre gesamte IT-Nachhaltigkeit.
Shim: Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist die Größe Ihrer Modelle. Große Modelle bringen höhere Datenspeicher- und Rechenkosten mit sich und erfordern zudem häufigere Updates, was bedeutet, dass größer nicht immer besser ist. Unternehmen sollten das Foundation Model in der richtigen Größe verwenden, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, was zur Nachhaltigkeit sowie zu Kosten und Geschwindigkeit beiträgt. Zum Beispiel leisten IBM Granite-Modelle, die auf spezifischen, relevanten Daten trainiert sind, genauso gut wie größere Modelle. Ein weiterer Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten, ist der Ort der Verarbeitung. Wie Oday bereits erwähnt hat, kann Ihnen ein „Hybrid Cloud“-Ansatz die Flexibilität geben, Ihre Verarbeitung in der Nähe sauberer Energiequellen anzusiedeln. Das Kopositionieren von Daten neben der Verarbeitung kann ebenfalls zu echten Energieeinsparungen führen.
Unsere Studien zeigen außerdem, dass Unternehmen mit tiefgreifend integrierten IT-Nachhaltigkeitspraktiken nicht nur bessere Ergebnisse erzielen, sondern auch erhebliche Nutzen in Bezug auf die betriebliche Effizienz verzeichnen. So haben wir beispielsweise KI-Chips entwickelt, die 14 Mal energieeffizienter sind als frühere Modelle. Dadurch wird der für die Ausführung von KI-Workloads erforderliche Stromverbrauch drastisch gesenkt, so dass wir unsere KI-Funktionen erweitern und gleichzeitig den Energieverbrauch minimieren können.
Abbosh: Trotz des zunehmenden Schwerpunkts auf Nachhaltigkeitsinitiativen bleibt ein hartnäckiger Mythos bestehen: Nachhaltigkeit und Profitabilität sind gegenseitig ausgeschlossen.
Shim: Wir wissen, dass das, was gut für den Planeten ist, auch gut fürs Geschäft sein kann. Unsere Studien haben gezeigt, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsabläufe integrieren, bessere Nachhaltigkeits- und Finanzergebnisse erzielen, mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Mitbewerber in Bezug auf Rentabilität übertreffen und höhere Umsatzwachstumsraten verzeichnen. Darüber hinaus berichten Unternehmen, die einen unternehmensweiten Ansatz für nachhaltige IT verfolgen, von Vorteilen in ihrer betrieblichen Effizienz.
Abbosh: Die Realität ist, dass finanzielle und nachhaltige Ergebnisse nicht nur nebeneinander bestehen können, sondern sich gegenseitig verstärken. 52 Prozent der Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihren Unternehmensalltag integrieren, erzielen mit höherer Wahrscheinlichkeit überdurchschnittliche Ergebnisse im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hinsichtlich Rentabilität, Umsatzwachstum und Mitarbeiterbindung.
Shim: Im Jahr 2023 setzte IBM weltweit an mehr als 130 Standorten Energiesparprojekte um. Durch diese Projekte haben wir schätzungsweise 95.000 MWh Energieverbrauch und 33.000 mtCO2e-Emissionen vermieden und gleichzeitig rund 11 Millionen US-Dollar eingespart. Es gibt aber auch andere Bereiche, die über die reine Kostensenkung hinausgehen. Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihren Arbeitsalltag integrieren, erzielen beispielsweise mit 56 % höherer Wahrscheinlichkeit bessere Ergebnisse bei der Gewinnung von Talenten.
Abbosh: Wir haben die Power der integrierten Nachhaltigkeit aus erster Hand erlebt. Downer wandte sich an IBM Consulting und nutzte Maximo und Watson AIOps, um die Daten von mehr als 200 Zügen in ganz Australien nahezu in Echtzeit zu nutzen. Die Analysen unterstützen die vorausschauende Wartung, reduzieren Störungen und erhöhen die Zuverlässigkeit der Züge um 51 %. In ähnlicher Weise beauftragte Hera Spa IBM Consulting mit dem Einsatz von KI-Kamerasicht, um Deponieabfälle zu reduzieren und die Effizienz in 89 Einrichtungen zu steigern, sodass mehr Materialien wiederverwendet werden.
Shim: Nachhaltigkeit ist eine langfristige Strategie. Unternehmen sollten Nachhaltigkeit nicht als Sonderfall behandeln. Wenn Unternehmen Nachhaltigkeit wirklich in ihre betrieblichen Abläufe integrieren, anstatt sie als Zusatz zu behandeln, können die Vorteile so weit gehen, dass sie Kunden-Null-Lösungen für Nachhaltigkeit werden, das Wissen zu den Kunden zurückbringen und ihnen helfen, die Nachhaltigkeit umzusetzen und einzusetzen.
