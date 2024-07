Derzeit verwenden HR-Teams verschiedene Software für Organisation und Kommunikation. Die gängige HR-Automatisierung umfasst Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern, zur Verwaltung von Leistung, Anwesenheit und Gehaltsabrechnung sowie Self-Service-Portale für Mitarbeitende. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz deuten jedoch auf das ungenutzte Potenzial der HR-Automatisierung hin. Bekannte Beispiele für die Automatisierung von HR-Prozessen sind:

Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern. Was in den 1990er Jahren als digitale Dateiverwaltungssysteme begann, ist heute viel robuster geworden. Heutige Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern können jeden Teil des Einstellungsprozesses abdecken: von der Unterstützung des Arbeitgebers bei der Erstellung und Ausschreibung offener Stellen über die Erfassung von Lebensläufen bis hin zur Erstellung einer Auswahlliste von Bewerbern, der Planung von Vorstellungsgesprächen mit den in die engere Wahl gekommenen Bewerbern, der Verwaltung des Vorstellungsgesprächs und der Übermittlung von Angeboten an ausgewählte Bewerber. Sie können auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter behilflich sein.

Automatisierte Onboarding-Workflows. Für das Onboarding neuer Mitarbeiter ist es erforderlich, unterschriebene Dokumente zu versenden und zu empfangen, Zugriff auf Software zu gewähren, Geräte anzufordern, Steuerdokumente einzureichen, die neuen Mitarbeiter mit den für sie möglicherweise neuen Tools vertraut zu machen, sie ihrem neuen Team vorzustellen und ihnen alles an die Hand zu geben, was sie brauchen, um ihre neue Aufgabe souverän zu bewältigen. Ein System zur Onboarding-Automatisierung kann Workflows für automatische Benachrichtigungen einrichten, beispielsweise für Push-Benachrichtigungen und Genehmigungen. Es kann elektronisch signierte Formulare erfassen und offizielle PDF-Dokumente generieren. Es kann den Mitarbeitern Geräte zur Verfügung stellen, ohne dass sie auf den IT-Support warten müssen, und eine nahtlose Anmeldung bei Sozialleistungsplänen gewährleisten.

Self-Service-Portale für Mitarbeiter oder Plattformen für die Mitarbeitererfahrung. Self-Service-Portale für Mitarbeiter sind zentralisierte Online-Websites oder Gateways, über die Mitarbeiter Informationen abrufen und Transaktionen durchführen können. Über Self-Service-Portale können Mitarbeiter auf persönliche Daten zugreifen und diese aktualisieren, Gehaltsabrechnungen einsehen, Urlaub beantragen und HR-Richtlinien und -Ressourcen einsehen, wodurch sich der Verwaltungsaufwand für Personalverantwortliche verringert. Laut Forbes „haben sich Self-Service-Portale in einer Reihe von Bereichen durchgesetzt, vom Kundenservice bis zum Gesundheitswesen und mehr. Self-Service-Portale sind eine Möglichkeit, dem Wunsch der Mitarbeiter nach einfacherem Zugang und Transparenz nachzukommen.“4

Tools für das Leistungsmanagement. Tools für das Leistungsmanagement sammeln Daten über die Produktivität von Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, organisieren diese Daten und präsentieren sie in Form von Vorlagen an einem zentralen Ort. Diese Daten bieten Personalabteilungen und Managern einen Einblick in die Workload ihrer Mitarbeiter und ermöglichen es ihnen, fundierte Entscheidungen über die Delegation, Schulung und Unterstützung der ihnen unterstellten Mitarbeiter zu treffen.

Tools für die Zeit- und Anwesenheitserfassung. Einige HR-Automatisierungstools erfassen die Zeit und Anwesenheit der Mitarbeiter, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kapazitäten optimal auszulasten und sicherzustellen, dass sie über genügend Personal verfügen, um Wachstumschancen wahrzunehmen. Wo früher HR-Teams Urlaubs- und Anwesenheitszeiten manuell in Tabellenkalkulationen eingegeben haben, können sie heute mit neuen Softwarelösungen zur Anwesenheitsverfolgung Anträge auf Urlaub prüfen und genehmigen, verfügbare Urlaubstage berechnen, Teammitglieder benachrichtigen, wenn ein Kollege nicht im Büro ist, und Trends bei den Fehlzeiten von Mitarbeitern analysieren, um Burnout zu vermeiden.

Tools für die Verwaltung von Sozialleistungen. Die Verwaltung von Sozialleistungen und Ansprüchen der Mitarbeiter, einschließlich Krankenversicherung, Rente, Pension und Urlaub, kann für HR-Teams einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuten. Tools für die Verwaltung von Sozialleistungen können die Daten der Mitarbeiter auf einer einzigen Plattform zentralisieren, sodass alle Einblick haben. Dadurch, dass die Mitarbeiter bei Bedarf auf die benötigten Informationen zugreifen können, wird der Verwaltungsaufwand der Personalabteilung minimiert. Unternehmen können die von diesen Tools gesammelten Daten nutzen, um ihre Ausgaben und Budgets für Sozialleistungen in Zukunft besser zu verwalten. Einige Tools bieten sogar Analysen zur Gesundheitsversorgung, um Arbeitgebern bei der Entscheidungsfindung zu helfen und die Einhaltung von Vorschriften wie dem Affordable Care Act sicherzustellen.

Lernmanagementsysteme. Wenn die Personalabteilung einen neuen Mitarbeiter einarbeitet, eine neue Unternehmensrichtlinie einführt oder Schulungen anstößt, damit die Mitarbeiter die Vorschriften einhalten, können Lernmanagementsysteme helfen. Diese Softwareplattformen automatisieren ganz einfach die Bereitstellung von Online-Kursen und die Verfolgung der Fortschritte der Mitarbeiter.

Compliance-Management-Tools. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie stets im Einklang mit den staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Vorschriften handeln. Das kann alles bedeuten, von der pünktlichen Zahlung von Steuern bis hin zur Sicherstellung, dass alle Lizenzen, Genehmigungen und Zertifizierungen auf dem neuesten Stand sind. Wenn sich Fristen oder Ablaufdaten abzeichnen, müssen Unternehmen rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Und da Unternehmen zunehmend Prozesse zur digitalen Transformation einleiten und sich immer stärker auf Bereiche mit unklarer Rechtslage wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing, 5G und das Internet der Dinge verlassen, werden neue Compliance-Vorschriften und -Probleme auftauchen. Die Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften, wo immer dies möglich ist, erleichtert den Verwaltungsaufwand eines HR-Teams und schließt menschliches Versagen aus der Gleichung aus.

Diese Automatisierung optimiert nicht nur die HR-Workflows, sondern ermöglicht es den HR-Abteilungen auch, Daten zur Optimierung zu verfolgen und zu analysieren.