Viele moderne Threat-Managementsysteme verwenden das vom National Institute of Standards and Technology (NIST) erstellte Cybersicherheits-Framework. Das NIST bietet umfassende Anleitungen zur Verbesserung der Informationssicherheit und des Cybersicherheits-Risikomanagements für Unternehmen des privaten Sektors. Einer der Leitfäden, das NIST Cybersicherheits-Framework (NIST CF), besteht aus Standards und Best Practices. Fünf primäre Funktionen bilden die Kernstruktur: identifizieren, schützen, erkennen, reagieren und wiederherstellen.