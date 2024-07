Was ist Recruiting-Automatisierung?

Es ist nicht einfach, in einem Umfeld, in dem die Qualifikationslücken immer größer werden und der Wettbewerb um Talente in aufstrebenden Bereichen zunimmt, gute Kandidaten zu finden und für sich zu gewinnen. Rekrutierungsteams, die in der Lage sind, offene Stellen einem möglichst großen Talentpool zu präsentieren und Spitzenkandidaten durch den Rekrutierungsprozess zu leiten, werden im Vorteil sein.

Die Aufrechterhaltung einer agilen und effektiven Praxis zur Talentakquise ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen. Die Rekrutierung umfasst jedoch einige Aktivitäten im gesamten Recruiting-Workflow wie die Überprüfung von Lebensläufen, die Ausarbeitung von Stellenausschreibungen und die leichtere Integration neuer Mitarbeiter. Dabei kann es sich um repetitive, langwierige und zeitaufwändige Aufgaben handeln. Viele dieser Aufgaben können nun automatisiert oder durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen unterstützt werden, was es Personalfachleuten ermöglicht, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Unternehmen, die in der Lage sind, neue KI-Tools zu nutzen, können die Zeit der Recruiter für andere Aufgaben freisetzen, sodass diese stattdessen eine robustere und strategischere Rekrutierungsfunktion entwickeln und einen „menschlicheren“ Ansatz bei der Betreuung der Kandidaten anwenden können.