So entwickeln Sie eine erfolgreiche Strategie zur Talentakquise

Kandidat im Vorstellungsgespräch mit dem Personalmanager

Der Erfolg jedes Unternehmens hängt von seiner Fähigkeit ab, Top-Talente anzuziehen, zu halten und zu entwickeln. Talentakquise bezieht sich auf die fortlaufende Strategie und den Prozess, den ein Unternehmen und seine Personalabteilung anwenden, um hochqualifizierte neue Mitarbeiter zu finden, zu gewinnen, zu bewerten, einzustellen und zu halten, die es für sein Wachstum benötigt.

Eine gut durchdachte Talentakquisestrategie ist zu einem kritisch Komponente für Unternehmen geworden, die sich einen Wettbewerbsvorteil sichern wollen. Neben der bloßen Besetzung offener Stellen umfasst eine umfassende Strategie zur Talentgewinnung einen ganzheitlichen Ansatz für das Talentmanagement, von der Identifizierung organisatorischer Bedürfnisse bis hin zur Pflege der Beziehungen zu potenziellen Kandidaten.

Wenn Unternehmen die Bedeutung eines strategischen und proaktiven Ansatzes bei der Talentakquise erkennen, können sie sich als bevorzugte Arbeitgeber positionieren. Dieser Ansatz kann eine Kultur fördern, die nicht nur die richtigen Kandidaten anzieht, sondern auch langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit fördert.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben sich angemeldet.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Was ist eine Talentakquisestrategie?

Eine Talentakquisitionsstrategie ist ein umfassender Plan, den ein Unternehmen entwickelt, um seine Talentakquise zu optimieren – also die Identifizierung, Gewinnung und Bindung der richtigen Talente. Sie umfasst eine Reihe von miteinander verbundenen Prozessen und Initiativen, die darauf abzielen, den Talentbedarf des Unternehmens mit seinen Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Die Strategie umreißt die Methoden und Prozesse für die Beschaffung, Prüfung und Auswahl von Kandidaten und konzentriert sich dabei auch auf die Mitarbeiterbindung und die langfristige Entwicklung.

Die Talentakquise-Strategie umfasst den Einsatz verschiedener Rekrutierungsmethoden, Technologien und Praktiken. Es ermöglicht Personalverantwortlichen und dem Unternehmen, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, ein positives Erfahrung zu schaffen und eine effektive, vielfältige und integrative Belegschaft zu fördern. Eine effektive Strategie zur Talentakquise passt sich kontinuierlich an veränderte Branchentrends und Präferenzen der Bewerber an. Sie stellt sicher, dass die Bemühungen des Unternehmens zur Talentakquise wettbewerbsfähig und resilient bleiben.

AI Academy

Einsatz von KI im Talentbereich

Möchten Sie Herausforderungen im Personalbereich in Chancen verwandeln? Erfahren Sie, wie Unternehmen KI nutzen, um genau die Talente zu rekrutieren und zu fördern, die sie zur Erfüllung ihrer geschäftlichen Anforderungen brauchen. 
Zur Episode wechseln

Schritte zum Aufbau einer erfolgreichen Talentakquisestrategie

Eine effektive Talentakquisestrategie umfasst Elemente, die darauf abzielen, die besten Talente für den aktuellen und zukünftigen Personalbedarf des Unternehmens effektiv zu gewinnen, zu beurteilen, zu identifizieren und zu binden. Die Entwicklung einer erfolgreichen Strategie sollte folgende Schritte umfassen:

Entwicklung einer starken Arbeitgebermarke

Eine überzeugende Arbeitgebermarke kann ein Unternehmen von anderen abheben und es zu einem attraktiven Ziel für qualifizierte Fachkräfte machen. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und zu stärken, darunter:

  • Definieren Sie das Arbeitgeberwertversprechen (EVP): Formulieren Sie klar und deutlich, was das Unternehmen als Arbeitgeber auszeichnet – wofür es steht und was für ein Arbeitsumfeld es bietet. Heben Sie die einzigartigen Vorteile, Möglichkeiten und die Kultur hervor.
  • Erstellen Sie eine überzeugende Karriereseite: Gestalten Sie eine übersichtliche und informative Karriereseite auf der Unternehmenswebseite. Beschreiben Sie den Bewerbungsprozess. Nutzen Sie ansprechende Inhalte, Bilder und Videos, um das Arbeitsumfeld zu präsentieren.
  • Sammeln und teilen Sie Erfolgsgeschichten von Mitarbeitern: Lassen Sie die Mitarbeiter ihre Erfahrungen im Unternehmen beschreiben, einschließlich Karrierewachstum, Work-Life-Balance und Unternehmenskultur.
  • Nutzen Sie soziale Medien: Fördern Sie die Arbeitgebermarke in den sozialen Medien, indem Sie Unternehmensnachrichten, Mitarbeitergeschichten und Branchenerkenntnisse teilen. Sprechen Sie mit potenziellen Kandidaten und fördern Sie das Gemeinschaftsgefühl.
  • Bieten Sie wettbewerbsfähige Vergütung und Vorteile an: Sie erfüllen oder übertreffen die Branchenstandards für Gehalts- und Leistungspakete und kommunizieren diese Angebote klar an potenzielle Kandidaten.
  • Fördern Sie das Engagement und die Weiterentwicklung der Mitarbeiter: Schaffen Sie ein unterstützendes Arbeitsumfeld, das das Engagement der Mitarbeiter, die berufliche Entwicklung und den Karriereaufstieg fördert.
  • Regen Sie zu Employee Advocacy an: Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Markenbotschafter zu werden. Geben Sie ihnen Werkzeuge an die Hand, mit denen sie positive Erfahrungen auf ihren persönlichen Social Media-Konten und in ihren beruflichen Netzwerken teilen können.
  • Fördern Sie Vielfalt und Inklusion: Erweitern Sie den Pool der Top-Kandidaten, indem Sie Initiativen hervorheben, die das Engagement der Organisation für die Vielfalt und den Arbeitsplatz zeigen.
  • Sorgen Sie für ein positives Bewerbererlebnis: Optimieren Sie den Rekrutierungsprozess, um allen Bewerbern ein reibungsloses und positives Erlebnis zu gewährleisten. Kommunizieren Sie transparent.
  • Betonen Sie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Präsentieren flexible Arbeitszeitmodelle, Wellnessprogramme oder andere Initiativen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen.
  • Besuchen Sie Branchenveranstaltungen: Nehmen Sie an Konferenzen, Webinaren, Vorträgen, Preiswettbewerben und anderen Veranstaltungen teil, um eine Präsenz zu etablieren und potenzielle Kandidaten anzusprechen.
  • Überwachen Sie Online-Bewertungen: Antworten Sie auf positive oder negative Bewertungen, um zu zeigen, dass Sie bereit sind, sich zu verbessern und Bedenken auszuräumen.
  • Auswirkung messen: Nutzen Sie Analyse und Metriken, um die Wirksamkeit von Branding-Bemühungen zu bewerten. Überwachen Sie Website-Traffic, Bewerbungsraten und Mitarbeiterempfehlungen, um deren Erfolg zu messen.
  • Holen Sie Feedback ein und verbessern Sie sich kontinuierlich: Ein positives Bewerbererlebnis kann zu einer positiven Arbeitgebermarke beitragen. Sammeln Sie Feedback von Kandidaten, die den Einstellungsprozess durchlaufen.

Beurteilen Sie aktuelle und zukünftige Bedürfnisse

Führen Sie eine gründliche Bewertung der aktuellen und zukünftigen Talente durch, die das Unternehmen benötigt, um seine Geschäftsziele zu erreichen.

  • Führen Sie eine Organisationsanalyse durch: Identifizieren Sie die wichtigsten Bereiche, in denen neue Talente benötigt werden, um die aktuellen und zukünftigen Geschäftsziele und Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen.
  • Ermitteln Sie den kurz- und langfristigen Talentbedarf: Unterscheiden Sie zwischen unmittelbarem Einstellungsbedarf und künftigen Anforderungen. Priorisieren Sie Rollen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.
  • Entwickeln Sie Kandidatenprofile: Erstellen Sie Personas für ideale Kandidaten und verfassen Sie detaillierte Stellenbeschreibungen für jede Position, basierend auf den Fähigkeiten und Qualifikationen, die für den Erfolg notwendig sind.
  • Bewerten Sie interne Talente: Fördern Sie die Mitarbeiterbindung, indem Sie geeignete interne Kandidaten für offene Stellen identifizieren und bestehende Mitarbeiter bewerten, um festzustellen, ob sie aufgewertet oder versetzt werden können, um zukünftige Positionen zu erfüllen.

Nutzen Sie gezielte Beschaffung

Durch die Nutzung vielfältiger Rekrutierungskanäle kann effektiv ein größerer Pool potenzieller Kandidaten erreicht werden. Zu den wichtigsten Beschaffungskanälen gehören:

  • Unternehmenswebsite: Pflegen Sie eine aktuelle Karriereseite auf der Unternehmenswebsite, die umfassende Informationen über das Unternehmen, offene Stellen und den Anwendungsprozess bietet.
  • Jobbörsen: Veröffentlichen Sie Stellenanzeigen auf beliebten Jobbörsen und Karriere-Websites wie Indeed, LinkedIn, Glassdoor und Monster, um aktive Jobsuchende zu erreichen.
  • Personalvermittlungsagenturen: Arbeiten Sie mit seriösen Personalvermittlungsagenturen und Personalfirmen zusammen, die sich auf die gleiche Branche spezialisiert haben, um Zugang zu ihrem Talentpool und ihrer Personalbeschaffungsexpertise zu erhalten.
  • Social-Media-Plattformen: Nutzen Sie LinkedIn, Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram und TikTok, um Stellenangebote zu bewerben, die Unternehmenskultur zu vermitteln und mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten.
  • Mitarbeiterempfehlungen: Ermutigen Sie aktuelle Mitarbeiter, potenzielle Bewerber aus ihren beruflichen Netzwerken zu empfehlen. Implementieren Sie ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, um Mitarbeiter dazu anzuregen, qualifizierte Kandidaten zu empfehlen.
  • Networking-Veranstaltungen: Besuchen Sie branchenspezifische Networking-Events und Jobmessen, um Kontakte zu potenziellen Bewerbern zu knüpfen und Beziehungen innerhalb der Branchen aufzubauen.
  • Berufsverbände: Nehmen Sie Kontakt zu relevanten Berufsverbänden und -gruppen auf, um Kandidaten zu erreichen, die aktiv im selben Bereich tätig sind.
  • Alumni-Netzwerke für Mitarbeiter: Nehmen Sie Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitern auf, die an einer Rückkehr interessiert sein oder andere qualifizierte Kandidaten empfehlen könnten.
  • Online-Foren und Communities: Beteiligen Sie sich an Online-Communities und industriespezifischen Gruppen, in denen Fachleute relevante Themen diskutieren und das Bewusstsein für Jobmöglichkeiten schärfen.
  • Talent-Marktplätze: Erkunden Sie Online-Talent-Marktplätze und Plattformen für Freiberufler, um sich mit Freiberuflern und unabhängigen Auftragnehmern für kurzfristige Stellenangebote oder spezielle Projektrollen zu vernetzen.
  • Direkte Kontaktaufnahme: Kontaktieren Sie potenzielle Bewerber über E-Mail, Nachrichten auf professionellen Netzwerkplattformen oder Telefonanrufe, um das Unternehmen vorzustellen und relevante Stellenangebote zu besprechen. 

Einen effektiven Screening-Prozess entwickeln

Die Implementierung eines strukturierten und umfassenden Screening-Prozesses kann helfen, die Fähigkeiten und die kulturelle Eignung der Bewerber zu beurteilen. Zur Entwicklung eines effektiven Screening-Prozesses:

  • Überprüfen Sie Lebensläufe und Anschreiben: Bewerten Sie ihre Qualifikationen, relevante Erfahrung und die Übereinstimmung mit den Stellenanforderungen. Achten Sie auf wichtige Erfolge, Fähigkeiten und Karriereverläufe, die zur Position passen.
  • Führen Sie Telefonscreenings durch: Beurteile die Kommunikationsfähigkeiten, das professionelle Auftreten und die allgemeine Eignung der Kandidaten für die Position.
  • Führen Sie Kompetenztests durch: Führen Sie Tests oder Aufgaben durch, um die technischen Fähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten und berufsbezogenen Kompetenzen der Kandidaten zu bewerten.
  • Führen Sie mehrere oder Panelinterviews durch: Sammeln Sie vielfältige Perspektiven auf die Eignung jedes Bewerbers für die Position, indem Sie separate oder Panelinterviews mit wichtigen Stakeholdern arrangieren.
  • Beziehen Sie verhaltensorientierte Interviews mit ein: Nutzen Sie verhaltensorientierte Interviews, um das bisherige Verhalten der Kandidaten zu verstehen und einzuschätzen, wie sie auf bestimmte Situationen am Arbeitsplatz reagieren könnten.
  • Bewerten Sie die kulturelle Eignung: Beurteilen Sie während des Vorstellungsgesprächs, ob die Kandidaten der Kultur und den Werten des Unternehmens entsprechen. Stellen Sie Fragen, die Aufschluss über ihren Arbeitsstil und ihr bevorzugtes Arbeitsumfeld geben.
  • Überprüfen Sie die Referenzen: Wenden Sie sich an die angegebenen Referenzen, um die Genauigkeit der Berufserfahrung, Fähigkeiten und Erfolge der Kandidaten zu überprüfen.
  • Führen Sie Hintergrundüberprüfungen durch: Prüfen Sie unter anderem Beschäftigungs- und Bildungsnachweise sowie Führungszeugnisse. Diese Validierung der Qualifikationen der Kandidaten stellt sicher, dass sie die erforderlichen Anforderungen erfüllen.
  • Bewerten Sie Soft Skills: Beurteilen Sie während des Bewerbungsprozesses die Soft Skills der Kandidaten wie Kommunikation, Teamworks, Anpassungsfähigkeit und Führungspotenzial.

Verbesserung der Bewerbererfahrung

Hier finden Sie einige wirksame Methoden, um das Bewerbererlebnis zu verbessern:

  • Sorgen Sie für klare Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass die Bewerber während des gesamten Einstellungsverfahrens über die nächsten Schritte und den erwarteten Zeitplan informiert werden.
  • Rationalisieren Sie den Bewerbungsprozess: Minimieren Sie die erforderlichen Schritte und optimieren Sie die Benutzerfreundlichkeit der Bewerbungsplattform.
  • Verfassen Sie transparente Stellenbeschreibungen: Beziehen Sie die Verantwortlichkeiten, Qualifikationen und Erwartungen der Rolle ein und geben Sie Einblicke in die Kultur und Werte des Unternehmens.
  • Führen Sie interessante und respektvolle Vorstellungsgespräche: Stellen Sie sicher, dass die Vorstellungsgespräche gut organisiert, respektvoll und ansprechend sind und dass die Interviewer gut vorbereitet sind und relevante Fragen stellen.
  • Personalisieren Sie das Bewerberengagement: Passen Sie die Interaktionen mit Bewerbern individuell an, um ein personalisiertes und aussagekräftiges Erlebnis zu schaffen.
  • Liefern Sie konstruktives Feedback: Geben Sie konkrete Erkenntnisse in die Stärken und entwicklungsfähigen Bereiche der Bewerber, damit sie verstehen, wie sie sich verbessern und beruflich wachsen können.
  • Sorgen Sie für ein einheitliches Arbeitgeber-Branding: Stellen Sie sicher, dass das Bewerbererlebnis mit der Arbeitgebermarke übereinstimmt. Sorgen Sie für Einheitlichkeit im Messaging, Kommunikationsstil und allgemeinen Bewerberengagement.
  • Bieten Sie reaktionsschnellen und zugänglichen Support: Machen Sie den Bewerbern leicht, das Einstellungsteam oder die Personalverantwortlichen um Rat und Unterstützung zu bitten.
  • Fassen Sie nach: Bringen Sie Ihre Wertschätzung zum Ausdruck und geben Sie Informationen zum schlussendlichen Bewerbungsstatus, unabhängig davon, ob der Bewerber ausgewählt wurde oder nicht. Ermutigen Sie ihn, für zukünftige Möglichkeiten bei dem Unternehmen in Kontakt zu bleiben.
  • Holen Sie Feedback ein: Implementieren Sie Zufriedenheitsumfragen, um Feedback zum gesamten Einstellungsprozess zu erhalten. Nutzen Sie dieses Feedback, um Bereiche zu identifizieren, in denen das Bewerbererlebnis verbessert werden kann.

Nutzen Sie Daten und Analysen

Durch die Nutzung datengestützter Erkenntnisse können Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, die Rekrutierungsprozesse optimieren und die Qualität der Einstellungen insgesamt verbessern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Daten und Analysen in einer Talentakquisestrategie eingesetzt werden können:

  • Prognose des zukünftigen Talentbedarfs: Analysieren Sie historische Daten und Trends auf dem Arbeitsmarkt, um den zukünftigen Talentbedarf vorherzusagen. Auf diese Weise können Sie den Einstellungsbedarf vorhersehen und proaktiv die besten Kandidaten im Voraus finden und gewinnen.
  • Leistungsanalyse von Beschaffungskanälen: Verfolgen und untersuchen Sie die Leistung verschiedener Beschaffungskanäle wie Stellenbörsen, soziale Medien und Personalvermittlungsagenturen.
  • Bewertung der Kandidatenreise: Identifizieren Sie potenzielle Engpässe oder Bereiche mit Verbesserungspotenzial in jeder Phase des Rekrutierungsprozesses. Dies trägt zu einer reibungslosen und effizienten Erfahrung bei.
  • Bewerbungs- und Einstellungsmetriken: Verwenden Sie Metriken wie Anwendungsabschlussraten, Zeit bis zur Einstellung, Kosten pro Einstellung und Qualität der Einstellung, um die Effektivität der Rekrutierungsstrategie zu messen.
  • Bewertung und Auswahl von Kandidaten: Implementieren Sie datengesteuerte Bewertungsinstrumente und -techniken, um Kandidaten objektiv anhand von Fähigkeiten, Kompetenzen und kultureller Eignung zu bewerten.
  • Analyse der Wahrnehmung der Arbeitgebermarke: Überwachen und analysieren Sie Online-Reviews, Erwähnungen in sozialen Medien und Feedback von Bewerbern, um die Wahrnehmung der Arbeitgebermarke einzuschätzen.
  • Vielfalt und Integration: Analysieren Sie Daten zu demografischen Merkmalen von Bewerbern, Einstellungsergebnissen und Mitarbeiterbindung, um Möglichkeiten zur Förderung eines integrativeren Umfelds zu ermitteln.
  • Analyse des Return on Investment (ROI): Bewerten Sie den ROI verschiedener Rekrutierungsinitiativen und Strategien, um deren Effektivität bei der Gewinnung und Bindung von Top-Talent zu beurteilen. Analysieren Sie die damit verbundenen Kosten und Nutzen.
  • Vorausschauende Analyse für Talent Management: Nutzen Sie vorausschauende Analysen, um potenziell leistungsstarke Kandidaten zu identifizieren, Mitarbeiterbindungsraten vorherzusagen und Talent Management Strategie zu entwickeln.

Nützliche Technologien einsetzen

Technologie kann eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung verschiedener Aspekte einer Strategie zur Talentakquise spielen. Damit können Unternehmen Einstellungsprozesse rationalisieren, die Erfahrung der Kandidaten verbessern und datengesteuerte Einstellungsentscheidungen treffen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Technologie als Teil einer umfassenden Talentakquise-Strategie eingesetzt werden kann:

  • Applicant Tracking Systems (ATS): Die Implementierung eines ATS kann dazu beitragen, den Rekrutierungsprozess zu automatisieren und zu optimieren, von der Veröffentlichung von Stellenanzeigen bis hin zur Verwaltung von Bewerbungen. ATS-Plattformen ermöglichen es Personalvermittlern, den Fortschritt der Kandidaten zu verfolgen, Vorstellungsgespräche zu planen und effizient mit Bewerbern zu kommunizieren, wodurch ein organisierterer und effizienterer Einstellungsprozess entsteht.
  • KI-gestütztes Rekrutieren und Screening: KI kann bei der Analyse von Lebensläufen helfen, die Eignung der Bewerber beurteilen und sogar erste Screenings durchführen, damit Personalvermittler Top-Talente effektiver identifizieren können.
  • Video-Interviews: Sparen Sie Zeit und Ressourcen und erhalten Sie ein umfassenderes Bild der Kommunikationsfähigkeiten und des Auftretens der Kandidaten durch die Nutzung von Video-Plattformen für Bewerbungsgespräche.
  • Software für Mitarbeiterempfehlungen: Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, potenzielle Kandidaten zu empfehlen und den Status ihrer Empfehlungen zu verfolgen. Diese Technologie kann den Mitarbeiterempfehlungsprozess optimieren.
  • Virtuelle Veranstaltungen und Karrieremessen: Veranstalten Sie virtuelle Karrieremessen und Events auf Online-Plattformen, um mit einer größeren Anzahl von Kandidaten in Kontakt zu treten und die Arbeitgebermarke in Szene zu setzen.
  • Tools für Datenanalyse und Berichterstattung: Datengestützte Erkenntnisse können Personalvermittlern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Engpässe im Rekrutierungsprozess zu erkennen und Einstellungsstrategien zu optimieren.
  • Mobile Recruitment-Anwendungen: Entwickeln Sie mobile Recruitment-Anwendungen und -Plattformen, die es Kandidaten ermöglichen, sich bequem auf Stellen zu bewerben, Lebensläufe einzureichen und mit Personalvermittlern in Kontakt zu treten.
  • Systeme für Candidate Relationship Management (CRM): CRM-Systeme helfen Personalvermittlern, eine Datenbank potenzieller Kandidaten zu führen, Beziehungen im Laufe der Zeit zu pflegen und jedem Kandidaten ein personalisiertes und ansprechendes Erlebnis zu bieten.

Vielfalt und Inklusion einbeziehen

Die Einbeziehung von Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Integration in die Personalbeschaffung kann zahlreiche Nutzen mit sich bringen: mehr Innovation, eine bessere Arbeitsmoral und eine positive Arbeitgebermarke. Hier sind weitere Gründe, warum Vielfalt und Inklusion für eine Talentakquise-Strategie unerlässlich sind:

  • Gesteigerte Innovation und Kreativität: Eine vielfältige Belegschaft vereint Menschen mit einzigartigen Perspektiven, Erfahrungen und Hintergründen. Diese Vielfalt fördert Innovation, Kreativität und neue Ideen.
  • Verbesserte Mitarbeiterleistung: Inklusive Arbeitsplätze, die Vielfalt wertschätzen, verzeichnen häufig eine verbesserte Arbeitsmoral, ein verbessertes Engagement und eine bessere allgemeine Arbeitszufriedenheit.
  • Größerer Talentpool: Ein Engagement für Vielfalt und Inklusion im Talentakquisitionsprozess erweitert den Kandidatenpool und ermöglicht es Unternehmen, eine Vielzahl von Top-Talenten anzuziehen und zu halten.
  • Besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse: Mitarbeiter aus unterschiedlichen Hintergründen können Unternehmen in die Lage versetzen, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Anforderungen eines vielfältigen Marktes besser gerecht werden.
  • Positives Arbeitgeberbranding: Unternehmen, die Vielfalt und Inklusion priorisieren, werden oft als progressiv, inklusiv und sozial verantwortlich angesehen, was sie für Arbeitssuchende attraktiver macht.
  • Rechtliche und ethische Konformität: Die Betonung von Vielfalt und Inklusion stellt sicher, dass Unternehmen die Antidiskriminierungsgesetze einhalten und Fairness und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz fördern.
  • Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Demografie: Vielfältige und inklusive Arbeitsumgebungen sind besser darauf vorbereitet, kulturelle Unterschiede zu bewältigen, sich an veränderte Demografie anzupassen und effektiv mit einer vielfältigen Kundenbasis in Kontakt zu treten.

Die Integration von Vielfalt und Inklusion in die Talentakquise-Strategie erfordert einen umfassenden Ansatz. Sie beinhaltet die Erstellung inklusiver Stellenbeschreibungen, die Einführung von vorurteilsfreien Rekrutierungspraktiken, die Durchführung von Vielfaltsschulungen und die Förderung einer inklusiven Arbeitsplatzkultur. Durch die Priorisierung von Vielfalt und Inklusion schaffen Unternehmen eine dynamischere, innovativere und resilientere Belegschaft, die die vielfältige Gesellschaft widerspiegelt, in der sie tätig sind.

Aufbau einer Talentpipeline

Der Aufbau einer Talentpipeline beinhaltet die proaktive Identifizierung und Pflege von Beziehungen zu potenziellen Kandidaten, auch wenn es keine unmittelbaren Stellenangebote gibt. Hier erfahren Sie, warum der Aufbau einer Talentpipeline ein wichtiger Bestandteil einer Talentakquisestrategie ist:

  • Proaktive Rekrutierung: Indem Unternehmen im Voraus Beziehungen zu potenziellen Kandidaten pflegen, können sie die Zeit und Ressourcen reduzieren, die für die Besetzung zukünftiger offener Stellen erforderlich sind.
  • Verkürzte Einstellungszeit: Da ein vorqualifizierter Kandidatenpool sofort verfügbar ist, können Unternehmen schnell Kontakt aufnehmen und bewerten, was zu schnelleren Entscheidungsfindung- und Onboarding-Prozessen führt.
  • Strategische Nachfolgeplanung: Eine gut entwickelte Talentpipeline ermöglicht es Unternehmen, interne Talente für zukünftige Führungspositionen und Schlüsselpositionen zu identifizieren und zu fördern.
  • Reduzierte Rekrutierungskosten: Indem Unternehmen langfristig kontinuierlich mit potenziellen Kandidaten in Kontakt treten, können sie ihre Abhängigkeit von externen Personalvermittlern, Jobbörsen und anderen Sourcing-Kanälen verringern.
  • Verbesserte Kandidatenqualität: Die Pflege von Beziehungen zu Kandidaten über die Zeit ermöglicht es Unternehmen, ein tieferes Verständnis für ihre Fähigkeiten, Erfahrung und kulturelle Passung zu gewinnen.
  • Verbesserte Arbeitgebermarke: Die Pflege einer Talentpipeline demonstriert das Engagement eines Unternehmens für Talententwicklung und -rekrutierung und stärkt somit die Arbeitgebermarke.
  • Erhöhte Beweglichkeit und Flexibilität: Der Zugang zu einem Pool qualifizierter Kandidaten ermöglicht es Unternehmen, sich schnell an neue Chancen und Herausforderungen anzupassen.
  • Aufbau langfristiger Beziehungen: Die regelmäßige Zusammenarbeit mit diesen Kandidaten schafft eine positive Erfahrung für die Bewerber, auch wenn sie nicht sofort für eine Stelle ausgewählt werden.

Bewerten und anpassen

Regelmäßige Evaluierungen ermöglichen es Organisationen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu erkennen, notwendige Anpassungen vorzunehmen und die Strategie zur Talentakquise an die sich ändernden Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie ein Unternehmen seine Talentakquisestrategie bewerten kann:

  • Leistungskennzahlen (KPIs): Etablieren und überwachen Sie spezifische KPIs im Zusammenhang mit dem Talentakquiseprozess, wie beispielsweise Zeit bis zur Besetzung, Kosten pro Einstellung, Einstellungsqualität und Kandidatenzufriedenheit. Die regelmäßige Erfassung dieser Metriken ermöglicht Erkenntnisse in die Effizienz und Effektivität des Rekrutierungsprozesses und hilft dabei, Verbesserungspotenziale zu identifizieren.
  • Feedback von und Umfragen unter Kandidaten: Sammeln Sie Feedback von Kandidaten, die den Rekrutierungsprozess durchlaufen haben, um deren Erfahrung, Markenwahrnehmung und Gesamtzufriedenheit zu verstehen sowie Möglichkeiten zur Verbesserung des Kandidatenerlebnisses zu identifizieren.
  • Datenanalyse und Berichterstellung: Bewerten Sie die Leistung verschiedener Beschaffungskanäle, die Qualität der gefundenen Bewerber und die Erfolgsraten verschiedener Personalbeschaffungsinitiativen.
  • Prozessverbesserung: Holen Sie Feedback von Personalvermittlern, Personalchefs und anderen Stakeholdern ein, um Engpässe zu identifizieren, Workflows zu optimieren und Best Practices umzusetzen.
  • Talentmarktanalyse: Führen Sie regelmäßige Analysen des Talentmarktes durch, um aufkommende Kompetenzanforderungen, Branchentrends und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu verstehen und die Talentakquisitionsstrategie entsprechend anzupassen.
  • Einbindung interner Stakeholder: Beziehen Sie interne Stakeholder mit ein, einschließlich der oberen Führungsebene, dem Personalmanagement und den Personalverantwortlichen, um Erkenntnisse über die Effektivität der Talentakquisestrategie zu gewinnen.

Mitarbeiter entwickeln und binden

Es ist zwar wichtig, Top-Talente anzuziehen, aber die Bindung und Entwicklung vorhandener Mitarbeiter ist ebenso entscheidend für den langfristigen Erfolg und die Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Investitionen in die Mitarbeiterentwicklung und die Schaffung von Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens können die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und die Fluktuationsrate senken. Dadurch spart das Unternehmen Zeit und Ressourcen, die mit der Rekrutierung und Schulung neuer Mitarbeiter verbunden sind.

Eine gesteigerte Mitarbeiterbindung, ein besseres Mitarbeitererlebnis, eine vorausschauende Nachfolgeplanung und die Förderung einer Lernkultur bieten zahlreiche Nutzen, darunter: Klare Karrierewege für die Mitarbeiter helfen, Führungslücken zu vermeiden und tragen zum allgemeinen Wachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei. All dies zieht Arbeitssuchende an, die sich für Unternehmen interessieren, die Mitarbeiterwachstum, Lernen und beruflichen Aufstieg priorisieren.

Dennoch bleibt der Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs eine vorausschauende Strategie zur Talentakquise, die das Wachstum vorantreibt, die Widerstandsfähigkeit fördert und Unternehmen für nachhaltige Spitzenleistungen in den kommenden Jahren positioniert.

Talentakquise und IBM

Als führendes Beratungsunternehmen für Talentgewinnung und Kompetenzentwicklung arbeitet IBM Consulting® eng mit den Kunden zusammen, um individualisierte Lösungen für deren Personalbeschaffungs- und Qualifikationsbedürfnisse zu entwickeln. Ganz gleich, ob Sie gegen die hohe Fluktuation vorgehen, die Rekrutierungstechnologie verbessern, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern, dem Fachkräftemangel entgegenwirken oder eine effektive Lernerfahrung für eine vielfältige Belegschaft schaffen möchten – IBM bietet Ihnen maßgeschneiderte Strategien und Tools in den Bereichen Beratung, Technologie und Managed Services.

Autor

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
Weiterführende Lösungen
Beratung zur Personal- und Talenttransformation

Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.

 HR-Transformationsservices erkunden
HR-Prozessautomatisierung

Beschleunigen Sie HR-Prozesse mit IBM watsonx Orchestrate und automatisieren Sie mühsame Aufgaben.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    KI für HR-Lösungen

    Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Entscheidungsfindung und steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit generativen KI-Lösungen.

             Erkunden Sie KI für HR-Lösungen
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen.

       

       

             Erkunden Sie die Personaldienstleistungen Entdecken Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz