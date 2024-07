Beschleunigen Sie die Analyse von Anbieterrisiken durch personalisierte, proaktive und objektive Erkenntnisse, die Beschaffungsteams in KMU per Chat zur Verfügung gestellt werden, um Einsparungen zu erzielen, den Zeitaufwand zu verringern und das Risikopotenzial zu mindern. Ask Procurement nutzt die leistungsstarken Daten von Dun & Bradstreet, Ihre eigenen Kundendaten und die branchenführende Technologie für KI-Assistenten von IBM, watsonx Orchestrate, um eine vertrauenswürdige GenAI-Erfahrung bereitzustellen. Mit Informationen zu mehr als einer halben Milliarde privater und öffentlicher Unternehmen und einzigartigen Daten aus Ihren eigenen ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), die im Kontext genau dann bereitgestellt werden, wenn Beschaffungsexperten sie am dringendsten benötigen, bietet Ask Procurement eine reibungslose Erfahrung, die Ihre Beschaffungsprozesse beschleunigt.