In Gesprächen über die Bedeutung integrierter Anwendungen und Services in einem Unternehmensumfeld werden die Begriffe „Anwendungsintegration" und „Datenintegration" manchmal synonym verwendet. Das Konzept und die Anwendungsfälle hinter jedem dieser Prozesse sind jedoch sehr unterschiedlich.

Was ist Datenintegration?

Datenintegration ist das Verfahren, bei dem Informationen aus verschiedenen Quellen lokalisiert und abgerufen werden, während diese Informationen in einer einheitlichen Struktur und Ansicht kombiniert werden. Datenintegration wird auch als stapelbasierte Datenverarbeitung bezeichnet und beinhaltet das Sammeln eines umfangreichen Datenvolumens im Laufe der Zeit und dann schließlich die Verarbeitung in Stapeln. Datenintegration wird nicht unbedingt in Echtzeit durchgeführt. Sie wird im Allgemeinen verwendet, nachdem Prozesse abgeschlossen wurden, damit Administratoren die Datenübertragbarkeit erhalten, die sie benötigen, um die Anwendungsleistung im Laufe der Zeit zu analysieren, Redundanzen zu beseitigen und Datenkonsistenz und -qualität sicherzustellen.

Wie unterscheidet sich Application Integration davon?

Application Integration unterscheidet sich von Datenintegration, da sie mehrere Anwendungen direkt auf einer Funktionsebene verbindet. Anwendungsdaten können nahezu in Echtzeit verknüpft werden, sodass Unternehmen dynamische und hochgradig anpassungsfähige Anwendungen und Services erstellen können.

Es gibt eine Reihe bewährter Stile der Application Integration, die unabhängig voneinander oder in kombiniertem Einsatz verwendet werden können. Diese reichen von der modernen API-basierten Integration, bei der unternehmensspezifische IT-Assets schnell und sicher offengelegt und erkannt werden können, bis hin zur traditionelleren serviceorientierten Architektur (SOA), bei der unterschiedliche Anwendungen über eine zwischengeschaltete Übertragungsebene oder einen zwischengeschalteten „Bus“ integriert werden. Auf diese Weise können Unternehmen Integrationsflüsse orchestrieren, die nach dem Auftreten von Ereignissen in einer Anwendung dann in der nächsten Anwendung ausgelöst werden. Aufgrund dieser Echtzeit-Interaktionen können Unternehmen agil bleiben und auf neue Datenfeeds oder Leistungsprobleme reagieren, wenn diese auftreten, statt im Nachhinein.