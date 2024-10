Was ist Datenkonvertierung?

Beim ETL-Prozess wird eine vorgegebene Teilmenge strukturierter Daten aus ihrer Quelle extrahiert, wo sie in einem Staging-Bereich oder einem sekundären Verarbeitungsserver konvertiert werden, bevor sie in ihr Zielsystem geladen werden. ETL eignet sich besser für On-Premises-Speicher und kleinere Datensätze. ETL kann jedoch in Szenarien mit spezifischen Anforderungen an Datenqualität und -konsistenz vorzuziehen sein, da strengere Datenbereinigungs- und Validierungsschritte eingeführt werden können. ETL kann auch erforderlich sein, um vertrauliche Daten, wie z. B. HIPAA-geschützte Informationen, während der Migration zu schützen.