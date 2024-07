Cogniware ist ein in Tschechien ansässiges Softwareunternehmen und ein IBM Geschäftspartner, dessen Mission es ist, innovative KI-basierte Analyseprodukte und erstklassige professionelle Dienstleistungen bereitzustellen, die dabei helfen, potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu erkennen. Der Kernkundenstamm des Unternehmens umfasst den öffentlichen und privaten Sektor: von Strafverfolgungsbehörden und nationalen Geheimdiensten bis hin zu Geschäftsbanken, Telekommunikationsbetreibern und vielen anderen. Diese Unternehmen verfügen typischerweise über riesige Mengen gespeicherter Daten in unterschiedlichen Formaten und an unterschiedlichen Speicherorten. Die Analyse-Plattform von Cogniware benötigte eine Möglichkeit, all diese unterschiedlichen Datentypen von Kunden zu sammeln und sie bei gleichzeitiger Erfüllung aller Sicherheitsanforderungen direkt mit der hauseigenen Argos-Plattform zu verknüpfen. Das Team war davon überzeugt, dass dies die für die Verarbeitung von Kundendaten benötigte Zeit und, noch wichtiger, die für die Implementierung des Produkts bei jedem neuen Kunden benötigte Zeit verkürzen könnte.