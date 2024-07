Im Zuge der zunehmenden Verbreitung gefälschter, falscher oder substandard verschreibungspflichtiger Medikamente bestand die US-Regierung den Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) mit dem Ziel, Patienten zu schützen. Sie basiert auf der Idee, dass Transparenz – die Fähigkeit, verschreibungspflichtige Medikamente in der gesamten pharmazeutischen Lieferkette genau zu verfolgen – für die Wahrung ihrer Integrität unerlässlich ist.

Ebenso wichtig ist der Gedanke, dass alle wichtigen Akteure im pharmazeutischen Ökosystem – Hersteller, Großhändler und Apotheken sowie die Regulierungsbehörden – einen Weg finden müssen, um Informationen gemeinsam auszutauschen, damit dies gelingt. Die National Association of Boards of Pharmacy (NABP) wollte ein zentrales digitales Zentrum schaffen, das die Interoperabilitätslücken zwischen den einzelnen Systemen schließt und so die Compliance mit DSCSA schneller und einfacher macht.