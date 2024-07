Die Ausgaben für Public Clouds sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen, was auf die zunehmende Verbreitung von cloudnativen Infrastrukturdiensten zurückzuführen ist. Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für öffentliche Cloud-Services im Jahr 2022 um 20,4 % auf fast 500 Milliarden US-Dollar steigen und 2023 fast 600 Milliarden US-Dollar erreichen werden, wobei mehr als 40 % der Unternehmens-Workloads in der Cloud bereitgestellt werden.3

Diese Beschleunigung der Cloud-Migration und -Investitionen geht einher mit der Sorge um verschwenderische Ausgaben. Flexeras 2022 State of the Cloud Report ergab, dass im sechsten Jahr in Folge die Optimierung der bestehenden Cloud-Nutzung die wichtigste Initiative der befragten Unternehmen war. (An zweiter Stelle stand die Migration von mehr Workloads in die Cloud). Darüber hinaus gaben die Befragten an, dass die Ausgaben für die Public Cloud im Durchschnitt um 13 % über dem Budget lagen, dass die Cloud-Ausgaben in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich um 29 % steigen werden und dass nach eigenen Schätzungen 32 % der Cloud-Ausgaben verschwendet werden.4 (Die Cloud-Ausgaben sind erheblich gestiegen, teilweise weil die übermäßige Zuweisung von Ressourcen die häufigste Methode zur Minderung von Leistungsrisiken ist.)

Kurz gesagt, die Begeisterung für Cloud Computing ist nach wie vor groß, doch es ist klar geworden, dass die Einführung komplexer Multicloud-Architekturen und das damit einhergehende Ausgabenwachstum eine Überarbeitung des Finanzmanagements der IT erforderlich machen.

FinOps hat sich zur Managementdisziplin für Unternehmen entwickelt, die ihre Kosten mithilfe von Best Practices optimieren möchten, um die Rendite ihrer Cloud-Investitionen zu maximieren.