Eine Anwendungsintegration schafft Konnektoren zwischen zwei oder mehr Anwendungen, damit diese miteinander arbeiten können.

Durch die Vereinheitlichung der Workflows der Apps und die Zusammenführung der Daten in Echtzeit werden Datensilos beseitigt und die Effizienz im gesamten Unternehmen gesteigert. So könnte ein Unternehmen beispielsweise ein Instant-Messaging-Tool wie Slack in Salesforce integrieren, um Leads schneller und effizienter nachzuverfolgen. Hier ermöglicht die Anwendungsintegration den Benutzern den nahtlosen Austausch von Informationen zwischen den beiden.

Die Anwendungsintegration ist für Unternehmen auch eine Möglichkeit, cloudbasierte und SaaS-Anwendungen mit lokalen und älteren Altlast-Systemen zu verbinden, sodass Mitarbeiter neuere Technologie und Tools mit bestehenden Systemen nutzen können.

Die Anwendungsintegration bietet folgende Vorteile:

Sparen Sie Zeit: Die Integration der Daten aus zwei oder mehr Anwendungen kann die mühsame Arbeit des manuellen Hin- und Hertransports von Daten reduzieren.

Zunehmende Funktionalität: Die Kombination der Funktionen mehrerer Anwendungen, z. B. einer Banking-App mit einer Buchhaltungs-App, macht die Arbeit effizienter, erhöht die Produktivität und schafft einen Mehrwert für den Benutzer.

Förderung des Informationsaustausches: Durch die Verbindung von Anwendungen im gesamten Unternehmen werden Silos beseitigt, die verschiedene Teams und Abteilungen am Austausch von Ideen hindern. Die Anwendungsintegration trägt zur Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit bei.

