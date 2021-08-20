Die Verwaltung von Daten ist das Herzstück sowohl der Anwendungs- als auch der Datenintegration. Beide verfolgen das gleiche Ziel: Daten für den Endbenutzer zugänglicher und funktionaler zu machen.
Beide übersetzen verschiedene Datenquellen und wandeln sie in einen neuen, vollständigen Datensatz um. Sowohl die Anwendungsintegration als auch die Datenintegration sind in der Regel cloudbasiert und bieten die Zugänglichkeit und die Skalierbarkeit, die mit Cloud Computing einhergeht.
Bei den Anwendungsfällen gibt es jedoch mehrere Unterschiede zwischen diesen Arten von Integrationen. Die Datenintegration erfolgt in der Regel in Batches, die sich auf die Erstellung eines neuen Datasets konzentrieren, das geschäftliche Erkenntnisse liefern kann. Die Anwendungsintegration dient der Schaffung besserer Workflows im Tagesgeschäft.
Eine Anwendungsintegration schafft Konnektoren zwischen zwei oder mehr Anwendungen, damit diese miteinander arbeiten können.
Durch die Vereinheitlichung der Workflows der Apps und die Zusammenführung der Daten in Echtzeit werden Datensilos beseitigt und die Effizienz im gesamten Unternehmen gesteigert. So könnte ein Unternehmen beispielsweise ein Instant-Messaging-Tool wie Slack in Salesforce integrieren, um Leads schneller und effizienter nachzuverfolgen. Hier ermöglicht die Anwendungsintegration den Benutzern den nahtlosen Austausch von Informationen zwischen den beiden.
Die Anwendungsintegration ist für Unternehmen auch eine Möglichkeit, cloudbasierte und SaaS-Anwendungen mit lokalen und älteren Altlast-Systemen zu verbinden, sodass Mitarbeiter neuere Technologie und Tools mit bestehenden Systemen nutzen können.
Die Anwendungsintegration bietet folgende Vorteile:
Um mehr über die Enterprise-Anwendungsintegration (auch Enterprise-Integration genannt) zu erfahren, lesen Sie „Enterprise-Integration: Was sie ist und warum sie wichtig ist“.
Datenintegration ist der Prozess, bei dem Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten zu einem einzigen Datensatz kombiniert werden.
Datenintegration geht jedoch über das Verschieben von Daten von einer Datenbank in eine andere hinaus – es geht auch um den Prozess der Aufbereitung der Daten. Bei der Datenintegration werden strukturierte und unstrukturierte Daten aus unterschiedlichen Quellen zu wertvollen neuen Datensätzen verwendet. Dies verbessert die Fähigkeiten Ihrer Analysen und ermöglicht es Ihnen, die Geschäftsabläufe besser zu verstehen und neue Möglichkeiten für Innovationen zu erkennen.
Die grundlegendste Funktion der Datenintegration besteht darin, Daten aus einer Quelle zu übernehmen, diese Daten in eine Form umzuwandeln, die eine andere Anwendung erkennt, und sie in die Anwendung zu laden. Die modernen Anforderungen der Datenintegration haben jedoch die Möglichkeiten des Extrahierens, Transformierens und Ladens (ETL) erweitert. Die Durchführung von Batch-Integration sowie Echtzeit-Integration und der Einsatz von Automatisierung zur Adresse von Fehlern helfen Unternehmen, Silos aufzubrechen und ihre Daten heute optimal zu nutzen.
Zu den Vorteilen der Datenintegration gehören:
Die wichtigsten Unterschiede liegen in der Geschwindigkeit, mit der die Daten umgewandelt werden, und der Menge der betroffenen Daten. Die Anwendungsintegration funktioniert in Echtzeit mit kleineren Datensätzen, sodass Unternehmen schnell auf neue Informationen oder Leistungsprobleme reagieren können, sobald diese auftreten. Außerdem können Mitarbeiter im gesamten Unternehmen sofort auf dieselben Informationen in der App zugreifen, selbst wenn die Informationen an verschiedenen Orten aktualisiert werden.
Die Datenintegration erfolgt in der Regel stapelweise, oft nach Abschluss von Prozessen, um Redundanzen zu vermeiden und die Datenqualität zu gewährleisten. Normalerweise befasst sich die Datenintegration mit großen Datensätzen im Ruhezustand; sie erfolgt, wenn der Prozess, der die Daten erzeugt hat, abgeschlossen ist.Die Anwendungsintegration hingegen dient der Integration von Echtzeitdaten zwischen zwei oder mehr Anwendungen.
Sie unterscheiden sich auch in der Art und Weise, wie sie organisatorisch verwaltet werden. Anwendungsintegrationen werden von DevOps als Teil der gesamten Softwareentwicklungsaktivitäten des Unternehmens verwaltet. Ihre Rolle ist es, Anwendungen zu verbinden, um effiziente Workflows zu erstellen, entweder über bestehende Integrationsplattformen oder durch die Erstellung einer benutzerdefinierten Integration. Die Datenintegration wird von DataOps überwacht, das sich ausschließlich auf die Verwaltung und Orchestrierung von Daten für Geschäftszwecke konzentriert.
Im Allgemeinen wird Datenintegration eingesetzt, wenn Unternehmen statische Daten kombinieren und analysieren müssen, während Anwendungsintegration am besten geeignet ist, wenn Sie mit Daten interagieren müssen, die sich in Echtzeit ändern.
Nehmen wir zum Beispiel Business Intelligence. Wenn man große Big Data-Datensätze verwendet, stellt die Daten-Integration sicher, dass die Daten konsistent und für Analyse-Tools in einer Einzelansicht zugänglich sind. Durch die Integration werden verteilt Datenformen präzise analysiert und so neue Erkenntnisse gewonnen, die Unternehmen zur Verbesserung ihrer Abläufe nutzen können.
Bei der Anwendungsintegration kommt es auf Geschwindigkeit an. Die Datenintegration gewährleistet zwar Genauigkeit, ist aber viel langsamer als die Anwendungsintegration. Die Erfassung von Daten über die Anwendung, egal ob es sich um Kundendaten oder Eingaben aus der Fertigung handelt, bedeutet, dass Sie diese durch die Anwendungsintegration in andere Tools und Apps übertragen und sofort auf vielfältige Weise reagieren können. Ein besserer Zugriff auf Daten aus verteilten Quellen in einer Ansicht trägt dazu bei, die Möglichkeiten für Innovation zu erweitern.
Die Anwendungsintegration wird in der Regel für folgende Zwecke verwendet:
Datenintegration wird in der Regel für folgende Zwecke eingesetzt:
Das primäre Anwendungsintegrationsangebot von IBM ist IBM® Cloud Pak for Integration und das primäre Datenintegrationsangebot von IBM ist IBM Cloud Pak for Data. Beide Systeme beinhalten Automatisierungsfunktionen wie Prozessmapping, künstliche Intelligenz (KI) und prädiktive Analysen. Dies trägt dazu bei, Ihre Integrationen effizienter zu gestalten, und gibt Ihrem Team mehr Zeit, um an übergeordneten Initiativen zu arbeiten.
Machen Sie den nächsten Schritt:
Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
IBM wurde im 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools zum 19. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Bereich Datenintegrationstools genannt.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erfahren Sie, warum KI-gestützte Datenintelligenz und Datenintegration entscheidend sind, um die Bereitschaft für strukturierte und unstrukturierte Daten zu fördern und KI-Ergebnisse zu beschleunigen.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erkunden Sie, wie IBM Research regelmäßig in neue Funktionen für IBM Cloud Pak® for Data integriert wird.
Erstellen und verwalten Sie intelligente Streaming-Datenpipelines über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Datenintegration in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen ermöglicht.
Watsonx.data ermöglicht es Ihnen, Analysen und KI mit all Ihren Daten zu skalieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und zwar über einen offenen, hybriden und kontrollierten Datenspeicher.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting® und bauen Sie ein erkenntnisgesteuertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Entwerfen Sie eine Datenstrategie, die Datensilos beseitigt, die Komplexität reduziert und die Datenqualität verbessert, um außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen.