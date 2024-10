Jede Konversation beginnt mit generativer KI, endet allerdings immer mit Daten. Aber warum ist das so? Weil es ohne Daten keine KI gibt. Generative KI verändert die Art und Weise, wie wir über Daten denken. Damit wir verstehen, wie Unternehmen generative KI nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, müssen wir die Beziehung zwischen generativer KI und Daten betrachten.



In dieser Folge der AI Academy schauen wir uns an, warum qualitativ hochwertige Daten für den erfolgreichen Einsatz generativer KI entscheidend sind. Anschließend können Sie unser Handbuch nutzen, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen.