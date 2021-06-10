Was ist Unternehmensintegration?

Um hocheffektiv und qualitativ flexibel zu sein, sollte Ihre Integrationsmethodik Automatisierung verwenden, indem sie mehrere Integrationsstile nutzt, von denen jeder wiederverwendbar und praktisch ist.
Integration ist die Verwendung mehrerer Integrationsansätze, einschließlich API-Verwaltung, Anwendungsintegration und Messaging, um Unternehmensdienste und Assets zu nutzen, um sie als APIs zu verfügbar machen oder sie als Services zu verbinden. So können Unternehmen ihre Kerngeschäftsfunktionen in verschiedenen IT-Umgebungen nahtlos integrieren, vereinheitlichen und standardisieren. Insbesondere die Unternehmensintegration ermöglicht Ihnen Folgendes:
Insgesamt ist die Integration der Schlüssel zur Verbesserung interner Prozesse und Geschäftsaktivitäten sowie der Konzeption, Implementierung und Verteilung entscheidender Anwendungen. Durch das Teilen wichtiger Informationen, die Vereinfachung von Prozessen und die Maximierung von Chancen können Unternehmen ihre betriebliche Skalierbarkeit verbessern und ihre Reichweite und ihren Umsatz steigern.
Unternehmensintegration erleichtert den Datenfluss innerhalb komplexer Informations- und Betriebssysteme durch die Bereitstellung einer Middleware-Schicht, die als gemeinsame Schnittstelle zwischen jeder einzelnen Anwendung, System und Dienst fungiert. Sie vereinfacht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen und zwischen mehreren Benutzern, die auf diese Daten angewiesen sind, und macht es einem Anwendungsentwickler leicht, Daten auszutauschen oder Schnittstellen offenzulegen, ohne die anderen Anwendungen und Systeme verstehen zu müssen, zu wissen, wo sie laufen oder vorherzusagen, was schiefgehen könnte.
Unternehmensintegration ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, indem sie Funktionalität und Informationsaustausch über mehrere Anwendungen hinweg kombiniert. Ihre Verknüpfung trägt dazu bei, IT-Prozesse so zu vereinfachen, dass das Leben für Benutzer und Unternehmen leichter wird. Insbesondere ermöglicht sie Benutzern, schneller auf Daten zuzugreifen, und hilft Unternehmen, Datenintegration und Dienste effizient zu optimieren. Diese Integration modernisiert die Erstellung und Nutzung von Integrationsmustern für Unternehmen wie Gateway-Services, Nachrichtenwarteschlangen, Dateiübertragung und Enterprise Service Bus (ESB) durch flexible und automatisierte Prozesse, die bereitgestellt, betrieben und gewartet werden.
Unternehmensintegration hilft Teams außerdem, proaktiv zu arbeiten, um neue oder sich ändernde Geschäftsbedürfnisse und Chancen zu profitieren. Durch die Kontrolle über alle Datenzugriffspunkte können Teams zeitkritische Ereignisse wie unerwartete Richtlinienänderungen oder neue Anwendungsverfahren schnell erkennen und sich darauf anpassen, ohne die Anwendungen selbst ändern zu müssen. Letztendlich werden Teams durch die Berücksichtigung ihrer Integration, in die Lage versetzt, mehrere Integrationslösungen zu entwickeln, zu implementieren und zu optimieren, indem sie einen gemeinsamen Ansatz für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch nutzen.
Unternehmensintegration schafft Möglichkeiten für ein erhebliches organisatorisches Wachstum. Durch die Einrichtung und Automatisierung von API-basierten Ökosystemen können Sie die Produktivität Ihres Teams erheblich steigern und Ihre Reichweite erhöhen, um Ihren Umsatz zu skalieren. Hier sind zwei Beispiele erfolgreicher Integrationsprojekte, die Sie als Inspiration nutzen können.
MNG Kargo, ein führendes Transport- und Lieferunternehmen in der Türkei, verzeichnete während des jüngsten E-Commerce-Booms einen Zuwachs an Geschäft. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat es Folgendes getan:
Ihre nächsten Schritte: Microservices. Die digitale Nachfrage nimmt weiter zu, aber der Frachtprozess ist komplex und schwer anzupassen. Microservices werden dabei helfen.
Helsinki Regional Transport Authority (HSL) ist für den öffentlichen Nahverkehr für die 1,5 Millionen Menschen in der Metropolregion Helsinki zuständig. Als der Betrieb sein Ticketsystem aktualisieren musste, ging er wie folgt vor:
Als Nächstes: Künstliche Intelligenz (KI). Er sammelt täglich große Datenmengen und ist bestrebt, diese zur Personalisierung von Anwendungen oder Webdiensten zu nutzen.
Die primäre Integrationsplattform von IBM für Unternehmen ist IBM Cloud Pak for Integration. Es umfasst Tools für API-Management, Anwendungsintegration, Event-Streaming, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, End-to-End-Sicherheit und Enterprise Messaging. Damit können Sie von den folgenden Vorteilen profitieren:
Weitere Informationen zum Integrationsansatz von IBM finden Sie auf unserer Seite zu Cloud-Integrationslösungen.
