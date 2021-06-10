Was ist Unternehmensintegration?

Insgesamt ist die Integration der Schlüssel zur Verbesserung interner Prozesse und Geschäftsaktivitäten sowie der Konzeption, Implementierung und Verteilung entscheidender Anwendungen. Durch das Teilen wichtiger Informationen, die Vereinfachung von Prozessen und die Maximierung von Chancen können Unternehmen ihre betriebliche Skalierbarkeit verbessern und ihre Reichweite und ihren Umsatz steigern.

Weitergabe wichtiger Informationen

Unternehmensintegration erleichtert den Datenfluss innerhalb komplexer Informations- und Betriebssysteme durch die Bereitstellung einer Middleware-Schicht, die als gemeinsame Schnittstelle zwischen jeder einzelnen Anwendung, System und Dienst fungiert. Sie vereinfacht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen und zwischen mehreren Benutzern, die auf diese Daten angewiesen sind, und macht es einem Anwendungsentwickler leicht, Daten auszutauschen oder Schnittstellen offenzulegen, ohne die anderen Anwendungen und Systeme verstehen zu müssen, zu wissen, wo sie laufen oder vorherzusagen, was schiefgehen könnte.

Vereinfachung von IT-Prozessen

Unternehmensintegration ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, indem sie Funktionalität und Informationsaustausch über mehrere Anwendungen hinweg kombiniert. Ihre Verknüpfung trägt dazu bei, IT-Prozesse so zu vereinfachen, dass das Leben für Benutzer und Unternehmen leichter wird. Insbesondere ermöglicht sie Benutzern, schneller auf Daten zuzugreifen, und hilft Unternehmen, Datenintegration und Dienste effizient zu optimieren. Diese Integration modernisiert die Erstellung und Nutzung von Integrationsmustern für Unternehmen wie Gateway-Services, Nachrichtenwarteschlangen, Dateiübertragung und Enterprise Service Bus (ESB) durch flexible und automatisierte Prozesse, die bereitgestellt, betrieben und gewartet werden.

Chancen maximieren

Unternehmensintegration hilft Teams außerdem, proaktiv zu arbeiten, um neue oder sich ändernde Geschäftsbedürfnisse und Chancen zu profitieren. Durch die Kontrolle über alle Datenzugriffspunkte können Teams zeitkritische Ereignisse wie unerwartete Richtlinienänderungen oder neue Anwendungsverfahren schnell erkennen und sich darauf anpassen, ohne die Anwendungen selbst ändern zu müssen. Letztendlich werden Teams durch die Berücksichtigung ihrer Integration, in die Lage versetzt, mehrere Integrationslösungen zu entwickeln, zu implementieren und zu optimieren, indem sie einen gemeinsamen Ansatz für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch nutzen.