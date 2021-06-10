Tags
Analytik

Unternehmensintegration: Was sie ist und warum sie wichtig ist

Zwei Kollegen diskutieren über ein Projekt

Unternehmensintegration ist der Schlüssel zur Entwicklung einer erfolgreichen Geschäftsstrategie.

Um hocheffektiv und qualitativ flexibel zu sein, sollte Ihre Integrationsmethodik Automatisierung verwenden, indem sie mehrere Integrationsstile nutzt, von denen jeder wiederverwendbar und praktisch ist.

 

Was ist Unternehmensintegration?

Integration ist die Verwendung mehrerer Integrationsansätze, einschließlich API-Verwaltung, Anwendungsintegration und Messaging, um Unternehmensdienste und Assets zu nutzen, um sie als APIs zu verfügbar machen oder sie als Services zu verbinden. So können Unternehmen ihre Kerngeschäftsfunktionen in verschiedenen IT-Umgebungen nahtlos integrieren, vereinheitlichen und standardisieren. Insbesondere die Unternehmensintegration ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Entdecken Sie wertvolle Services, Anwendungen und Daten
  • Greifen Sie über APIs auf Anwendungsfunktionen zu und machen Sie sie verfügbar
  • Verbindung mehrerer Unternehmensdienste
  • Überwachen Sie Anwendungslebenszyklen und Governance
Warum ist Unternehmensintegration wichtig?

Insgesamt ist die Integration der Schlüssel zur Verbesserung interner Prozesse und Geschäftsaktivitäten sowie der Konzeption, Implementierung und Verteilung entscheidender Anwendungen. Durch das Teilen wichtiger Informationen, die Vereinfachung von Prozessen und die Maximierung von Chancen können Unternehmen ihre betriebliche Skalierbarkeit verbessern und ihre Reichweite und ihren Umsatz steigern.

Weitergabe wichtiger Informationen

Unternehmensintegration erleichtert den Datenfluss innerhalb komplexer Informations- und Betriebssysteme durch die Bereitstellung einer Middleware-Schicht, die als gemeinsame Schnittstelle zwischen jeder einzelnen Anwendung, System und Dienst fungiert. Sie vereinfacht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen und zwischen mehreren Benutzern, die auf diese Daten angewiesen sind, und macht es einem Anwendungsentwickler leicht, Daten auszutauschen oder Schnittstellen offenzulegen, ohne die anderen Anwendungen und Systeme verstehen zu müssen, zu wissen, wo sie laufen oder vorherzusagen, was schiefgehen könnte.

Vereinfachung von IT-Prozessen

Unternehmensintegration ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, indem sie Funktionalität und Informationsaustausch über mehrere Anwendungen hinweg kombiniert. Ihre Verknüpfung trägt dazu bei, IT-Prozesse so zu vereinfachen, dass das Leben für Benutzer und Unternehmen leichter wird. Insbesondere ermöglicht sie Benutzern, schneller auf Daten zuzugreifen, und hilft Unternehmen, Datenintegration und Dienste effizient zu optimieren. Diese Integration modernisiert die Erstellung und Nutzung von Integrationsmustern für Unternehmen wie Gateway-Services, Nachrichtenwarteschlangen, Dateiübertragung und Enterprise Service Bus (ESB) durch flexible und automatisierte Prozesse, die bereitgestellt, betrieben und gewartet werden.

Chancen maximieren

Unternehmensintegration hilft Teams außerdem, proaktiv zu arbeiten, um neue oder sich ändernde Geschäftsbedürfnisse und Chancen zu profitieren. Durch die Kontrolle über alle Datenzugriffspunkte können Teams zeitkritische Ereignisse wie unerwartete Richtlinienänderungen oder neue Anwendungsverfahren schnell erkennen und sich darauf anpassen, ohne die Anwendungen selbst ändern zu müssen. Letztendlich werden Teams durch die Berücksichtigung ihrer Integration, in die Lage versetzt, mehrere Integrationslösungen zu entwickeln, zu implementieren und zu optimieren, indem sie einen gemeinsamen Ansatz für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch nutzen.

Was sind die wichtigsten Elemente der Unternehmensintegration?

  • Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) verarbeiten Datentransfers zwischen verschiedenen Systemen. Sie befinden sich zwischen einer Anwendung und einem Webserver und ermöglichen es Unternehmen, die Daten und Funktionen ihrer Anwendungen mit externen Entwicklern, Geschäftspartnern und internen Abteilungen zu teilen. Da APIs zunehmend für den Zugriff auf und die Offenlegung von Echtzeitdaten verwendet werden, kann dies auf mehr Quellen ausgeweitet werden, z. B. auf Daten, die als Ereignisse veröffentlicht werden.
  • Unter Anwendungsintegration versteht man die Aktivierung der Zusammenarbeit einzelner Anwendungen, die jeweils für einen bestimmten Zweck entwickelt wurden. Durch die einfachere gemeinsame Nutzung von Daten und die Kombination von Workflows und Prozessen können Unternehmen von Integrationen profitieren, die Infrastrukturen ohne Nacharbeit modernisieren. Darüber hinaus trägt die Anwendungsintegration dazu bei, dass lokale Systeme und cloudbasierte Unternehmenssysteme wie CRMs und ERPs erfolgreich interagieren, ohne dass größere Änderungen an den bestehenden Anwendungen erforderlich sind.
  • Messaging sorgt für Ausfallsicherheit und Leistung in IT-Umgebungen, die Cloud- und lokale Systeme umfassen. Die Nachrichtenübermittlung muss über Grenzen hinweg erfolgen, um eine zuverlässige Zustellung zu gewährleisten und gleichzeitig die netzwerkweite Integrität der Nachrichten, den Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.
  • Ereignisse sind Aufzeichnungen von Aktionen oder Änderungen. Wenn eine Anwendung oder ein Dienst eine Aktion ausführt oder eine Änderung gegenüber der Funktionalität einer anderen Anwendung oder eines anderen Dienstes erfährt, veröffentlicht die erste Anwendung oder ein Dienst ein Ereignis. Andere Anwendungen oder Dienste können die Ereignisveröffentlichung erkennen. Sie können dann das Ereignis verarbeiten, eine oder mehrere Wechselwirkungen ausführen oder das Ereignis einfach ignorieren.
  • Daten, insbesondere reale Betriebsdaten, ermöglichen eine kontinuierliche Verbesserung (CI) der Unternehmensarchitektur. Daten werden auch verwendet, um die Kritikalität und Nutzung von Integrationen zu bewerten und ihren Zielzustand zu bestimmen. Bei der Analyse zeigen die Daten empfohlene Zielintegrationsmuster (z. B. serviceorientierte Architektur (SOA), ereignisgesteuert, nachrichtengesteuert usw.), Konsolidierungsmöglichkeiten und andere Eingaben, die zur Definition des Zielintegrationsstatus beitragen.

Wie kann ich sie in meinem Unternehmen einsetzen?

Unternehmensintegration schafft Möglichkeiten für ein erhebliches organisatorisches Wachstum. Durch die Einrichtung und Automatisierung von API-basierten Ökosystemen können Sie die Produktivität Ihres Teams erheblich steigern und Ihre Reichweite erhöhen, um Ihren Umsatz zu skalieren. Hier sind zwei Beispiele erfolgreicher Integrationsprojekte, die Sie als Inspiration nutzen können.

MNG Kargo

MNG Kargo, ein führendes Transport- und Lieferunternehmen in der Türkei, verzeichnete während des jüngsten E-Commerce-Booms einen Zuwachs an Geschäft. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat es Folgendes getan:

  • Nutzung von IBM API Management zur Automatisierung von API-basierten Verbindungen mit Partnern.
  • Nutzung von IBMs Secure Gateway zur Einführung eines API-Entwicklerportals, das Verbindungen zu E-Commerce-Anbietern herstellen kann, um einen nahtlosen Datenfluss vom Verkauf bis zur Lieferung zu ermöglichen.
  • Ein bisschen Innovation wurde hinzugefügt. Sie veranstalteten einen Hackathon, bei dem Entwickler von Drittanbietern Lösungen (und Code) für Serviceverbesserungen vorschlugen.

Ihre nächsten Schritte: Microservices. Die digitale Nachfrage nimmt weiter zu, aber der Frachtprozess ist komplex und schwer anzupassen. Microservices werden dabei helfen.

Helsinki Regional Transport Authority

Helsinki Regional Transport Authority (HSL) ist für den öffentlichen Nahverkehr für die 1,5 Millionen Menschen in der Metropolregion Helsinki zuständig. Als der Betrieb sein Ticketsystem aktualisieren musste, ging er wie folgt vor:

Als Nächstes: Künstliche Intelligenz (KI). Er sammelt täglich große Datenmengen und ist bestrebt, diese zur Personalisierung von Anwendungen oder Webdiensten zu nutzen.

Unternehmensintegration und IBM

Die primäre Integrationsplattform von IBM für Unternehmen ist IBM Cloud Pak for Integration. Es umfasst Tools für API-Management, Anwendungsintegration, Event-Streaming, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, End-to-End-Sicherheit und Enterprise Messaging. Damit können Sie von den folgenden Vorteilen profitieren:

  • Integrieren Sie effizienter, indem Sie Ihre Integrationen automatisieren.
  • Verbessern Sie die Integrationqualität mit KI, die aus Ihren Daten lernt.
  • Nutzen Sie mehrere Arten der Integration in einem einzigen Angebot.

Weitere Informationen zum Integrationsansatz von IBM finden Sie auf unserer Seite zu Cloud-Integrationslösungen.

Autor

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
