Laut Yalcin hat das Unternehmen ein großes Innovationspotenzial in der breiteren Community der Entwickler in der Türkei erkannt. Daher nutzte MNG das API-Portal, um einen API-Hackathon zu veranstalten, bei dem Entwickler von Drittanbietern Ideen – und Code – für wertvolle Serviceverbesserungen entwickeln konnten. Diese Entwickler sind natürlich auch Verbraucher, die aus erster Hand Erfahrungen mit den Services von MNG und seiner Konkurrenz haben. „Sie haben fantastische Lösungen zur Verbesserung der Customer Experience beigetragen“, sagt Yalcin. „Und jetzt sind wir flexibler, was solche Dinge angeht. Wir sind so schnell wie wir sein müssen.“

Der Gewinnerbeitrag des Hackathons ist ein klassisches Beispiel für Innovation durch Umnutzung. Die Entwickler haben eine Möglichkeit gefunden, die Lieferkapazität von MNG zu erweitern, indem sie sich einen alltäglichen Aspekt der heutigen Welt zunutze machen: Mitfahrdienste. Sie verbanden das Vertriebssystem von MNG mit dem führenden Mitfahrdienst in Istanbul und Ankara. Wenn diese Integration in Produktion geht, wird MNG seine Lieferkapazitäten in den beiden größten Bevölkerungszentren der Türkei sofort erweitern. „In diesen Bereichen können wir eine bessere Customer Experience schaffen“, sagt Yalcin.

Um den Nutzen der Integration von Mitfahrdiensten zu maximieren, baut MNG nun 15 neue, regionale Vertriebseinrichtungen, so genannte Mini-Hubs, aus, die jeweils etwa 1.700 Lieferungen pro Tag unterstützen. Diese lokalen Knotenpunkte helfen den Fahrern von Mitfahrdiensten, Pakete in ihrem Gebiet effizient abzuholen und zuzustellen.