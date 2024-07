Da die Komponente zur Anwendungsintegration nun in vollem Umfang in Betrieb ist, wenden sich Heikkinen und sein Team an TietoEVRY, um herauszufinden, wie es weitergehen soll. „Die Umstellung auf IBM Cloud Pak hat uns viele interessante technische Vorteile gebracht, die wir noch kennenlernen müssen. Wir freuen uns darauf, alles, was die IBM Technologie zu bieten hat, zu nutzen“, sagt er.

Eines der vielen Dinge, die HSL in Betracht zieht, ist künstliche Intelligenz. „Wir haben eine große Menge an Daten, die wir nutzen könnten, und es werden täglich mehr. Wir könnten KI einsetzen, um unsere Services zu personalisieren, oder sie sogar im Back-End unserer Anwendungen verwenden. Das sind definitiv Schritte, die wir in Zukunft in Angriff nehmen wollen“, sagt Heikkinen.

„Es gibt so viel zu tun“, bemerkt er abschließend.