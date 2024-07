In der Vergangenheit hätte das Finanzministerium von Ajman bei der Umsetzung eines solchen Projekts jede einzelne Einrichtung aufsuchen, ihre Fähigkeiten prüfen und Punkt für Punkt integrieren müssen. Einige der Behörden haben Altsysteme, die viele Probleme mit sich gebracht hätten. Mit der IBM Lösung konnte Digital Ajman alle beteiligten Partner in Ajman Pay integrieren und sie dann mit den entsprechenden lokalen Banken für die Abrechnung und den Abgleich verbinden.

Eine zweite bemerkenswerte Integration ist das Servicepaket „Bait Amer“, eines der bekanntesten und fortschrittlichsten Projekte von Digital Ajman. Diese Integration vereinfacht den Prozess der Beantragung und des Baus eines neuen Hauses, indem sie unter anderem die Abteilungen für Planung, Kanalisation, Telekommunikation, Strom und Wasser in Ajman miteinander verbindet. In der Vergangenheit waren für den Bau und den Einzug in ein neues Haus 17 verschiedene Behördenkontakte erforderlich. Heute sind es dank Bait Amer nur noch fünf.