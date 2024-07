Was ist Weiterbildung?

Im Bereich der Weiterbildung gibt es zwei grundlegende Konzepte: Weiterbildung und Umschulung. Bei der Weiterbildung geht es in der Regel darum, vorhandene Fähigkeiten zu verbessern, damit die Mitarbeiter ihre derzeitigen Rollen kompetenter ausführen können oder auf neue Rollen vorbereitet werden. Die Umschulung erfordert das Erlernen völlig neuer Fähigkeiten, oft um sich an die veränderten Arbeitsanforderungen anzupassen. In der IT-Branche sind sowohl Weiterbildung als auch Umschulung gängige – und wertvolle – Strategien.

Beispielsweise hat die Pandemie die Einführung von Automatisierung und digitaler Transformation in allen Branchen erheblich beschleunigt3, was zu einem erheblichen Bedarf an Weiterbildung und Umschulung führte. Mit dem abrupten Übergang zur Fernarbeit waren Unternehmen gezwungen, ihren Mitarbeitern zeitnah die wesentlichen Fähigkeiten und Technologien zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Arbeit effektiv von zu Hause aus erledigen können. Vertriebsprofis mussten sich beispielsweise mit Tools wie Zoom für die Verfolgung von potentiellen Kunden und virtuellen Meetings vertraut machen.