Was ist eine mobile Belegschaft?

Krisen wie die COVID-19-Pandemie unterstreichen, wie wichtig es ist, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, wo immer dies möglich ist. Die Herausforderung besteht darin, mobilen Mitarbeitern den Fernzugriff auf wichtige Geschäftssoftware zu ermöglichen und gleichzeitig die Zusammenarbeit, Produktivität und Sicherheit zu gewährleisten.

Beim Aufbau einer mobilen Belegschaft müssen Führungskräfte eines Unternehmens möglicherweise Folgendes bedenken:

Technologie



Mobile Mitarbeiter möchten ihre Geräte selbst wählen. Sie erwarten, dass die Technologie am Arbeitsplatz ein ähnliches Benutzererlebnis bietet wie Apps und Geräte für Verbraucher. Unternehmen müssen möglicherweise BYOD-Richtlinien (Bring Your Own Device) und -Prozesse einführen, die ein breites Spektrum an Software und Hardware abdecken, darunter Laptops, Wearables, Tablets, Smartphones und mehr.

Datensicherheit



Mitarbeiter, die ihre eigenen Geräte und Apps für die Arbeit verwenden, können Sicherheitslücken darstellen. Mitarbeiter können Schatten-IT, also IT-Assets, die ohne offizielle Genehmigung oder Aufsicht verwendet werden, in das Unternehmensnetzwerk einschleusen. Selbst genehmigte mobile Apps und Geräte können Probleme verursachen, wenn Mitarbeiter über ungesicherte öffentliche WLAN-Netzwerke auf sensible Daten zugreifen.



Verfolgung von Assets und Mitarbeitern



Unternehmen verfolgen häufig mobile Mitarbeiter und ihre Assets mit Tracking-Technologie, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Workflows zu optimieren. Zum Beispiel können Unternehmen die Standortverfolgung nutzen, um Außendienstmitarbeiter mit den nächstgelegenen Jobs zu verbinden. Es kann jedoch vorkommen, dass Mitarbeiter gegen die Nachverfolgung sind, insbesondere wenn sie ihre eigenen Geräte verwenden.

Entwicklung oder Kauf mobiler Apps



Die Entwicklung individueller mobiler Apps für mehrere Plattformen kann kostspielig und komplex sein. Andererseits kann die Wartung von Apps von mehreren Drittanbietern ein ordnungsgemäßes IT-Management erschweren. Softwareanbieter wie IBM entwickeln nicht nur mobile Apps, sondern bieten auch integrierte Lösungen für das Management mobiler Apps an.