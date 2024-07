Was ist Schwachstellenmanagement?

Risikobasiertes Schwachstellenmanagement (RBVM) ist eine relativ neue Methode zum Schwachstellenmanagement. RVBM kombiniert Stakeholder-spezifische Daten zu Sicherheitslücken mit künstlicher Intelligenz und Funktionen für maschinelles Lernen, um das Schwachstellenmanagement auf drei wichtige Arten zu verbessern.

Mehr Kontext für effektivere Priorisierung. Wie oben erwähnt, bestimmen traditionelle Lösungen für das Schwachstellenmanagement die Kritikalität mithilfe von Ressourcen nach Industriestandard wie CVSS oder NIST NVD. Diese Ressourcen basieren auf allgemein gültige Regeln, die die durchschnittliche Kritikalität einer Sicherheitslücke in allen Organisationen bestimmen können. Ihnen fehlen jedoch Stakeholder-spezifische Daten zu Sicherheitslücken, die zu einer gefährlichen Über- oder Unterpriorisierung der Kritikalität einer Schwachstelle gegenüber einem bestimmten Unternehmen führen können.

Da beispielsweise kein Sicherheitsteam über die Zeit oder Ressourcen verfügt, jede Sicherheitslücke im eigenen Netz zu beheben, priorisieren viele Teams Schwachstellen anhand eines „hohen“ (7.0 – 8.9) oder „kritischen“ (9.0 – 10.0) CVSS-Score. Wenn jedoch eine „kritische“ Sicherheitslücke in einem Asset keine vertraulichen Informationen speichert oder verarbeitet oder keine Wege zu hochwertigen Netzsegmenten bietet, kann die Behebung möglicherweise wertvolle Zeit des Sicherheitsteams beanspruchen, die sinnvoller investiert werden könnte. Andererseits können Sicherheitslücken mit niedrigen CVSS-Werten für einige Unternehmen eine größere Bedrohung darstellen als für andere. Der 2014 entdeckte Heartbleed-Programmfehler erhielt die Bewertung „Mittel“ (5,0) auf der CVSS-Skala (Link außerhalb von ibm.com), doch Hacker nutzten es, um umfangreiche Angriffe durchzuführen, wie beispielsweise Datendiebstahl von 4,5 Millionen Patienten (Link außerhalb von ibm.com) von einer der größten Krankenhausketten der USA.

RBVM ergänzt das Scoring mit Stakeholder-spezifischen Daten zu Sicherheitslücken: Anzahl und Kritikalität des betroffenen Assets, die Art und Weise, wie die Assets mit anderen Assets verbunden sind, und den potenziellen Schaden, den ein Exploit verursachen könnte, sowie Daten darüber, wie Cyberkriminelle mit Sicherheitslücken in der realen Welt interagieren. Es setzt maschinelles Lernen ein, um Risikobewertungen zu formulieren, die das Risiko jeder Sicherheitslücke für das Unternehmen genauer widerspiegeln. So können IT-Sicherheitsteams eine geringere Anzahl kritischer Sicherheitslücken priorisieren, ohne dass die Netzsicherheit beeinträchtigt wird.

Erkennung in Echtzeit. Beim RBVM werden Sicherheitslücken-Scans häufig in Echtzeit statt nach einem wiederkehrenden Zeitplan durchgeführt. Darüber hinaus können RBVM-Lösungen eine breitere Palette von Assets überwachen: Während herkömmliche Scansoftware für Sicherheitslücken normalerweise auf bekannte Assets beschränkt sind, die direkt mit dem Netz verbunden sind, können RBVM-Tools in der Regel lokale und remote verbundene Mobilgeräte, Cloud-Assets, Apps von Drittanbietern und andere Ressourcen überprüfen.

Automatisierte Neubewertung. In einem RBVM-Prozess kann die Neubewertung automatisch durch kontinuierliche Überprüfung auf Sicherheitslücken durchgeführt werden. Beim traditionellem Schwachstellenmanagement kann eine Neubewertung einen gezielten Netzscan oder Penetrationstest erfordern.