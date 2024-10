Was bedeutet KI in der Lieferkette?

Bei der Integration von KI in Lieferketten gibt es drei allgemeine Risiken:

Ungenauigkeit der Daten

KI wird aus großen Datenmengen aufgebaut und generiert, die aus verschiedenen Quellen stammen. Aufgrund der Herkunft der Daten kann es zu Ungenauigkeiten und Verzerrungen kommen, die zur Verbreitung von Fehlinformationen führen. Aus diesem Grund benötigt KI eine menschliche Überprüfung, um sicherzustellen, dass die Daten fair, unvoreingenommen und erklärbar sind.

Übermäßiges Vertrauen in KI

Menschliche Interaktion sollte die überlegene Lösung und der Mensch der wichtigste Experte für das Management und den Umgang mit Risiken in der Lieferkette sein. KI ist ein Tool. Sie kann keine Beziehungen aufbauen. Es besteht der Irrglaube, dass KI die menschliche Intelligenz ersetzen kann; in Wirklichkeit soll sie sie aber ergänzen. Und wenn die Technologie einmal ausfällt, müssen Menschen mit Fachwissen in der Lage sein, die Lieferkette am Laufen halten.

Sicherheits- und Datenschutzlücken

Die verstärkte Erfassung und Nutzung von Kundendaten für KI-Modelle erhöht auch die Risiken von Überwachung, Hacking und Cyberattacken. Unternehmen müssen die Privatsphäre und die Datenrechte der Verbraucher schützen und ihnen ausdrücklich zusichern, wie ihre Daten verwendet und geschützt werden.