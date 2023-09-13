In den Lieferketten herrscht enormer Druck. Als Verantwortliche im Bereich Lieferketten erleben wir beispiellose Störungen, Herausforderungen innerhalb unserer Partner-Ökosysteme, Handelskonflikte, echte Kriege und eine enorme Fluktuation bei den Mitarbeitenden. Rekordzahlen von Führungskräften in der Lieferkette gehen in den Ruhestand. Ob nun willkommen oder nicht, in unserem Berufsfeld sind große Veränderungen im Gange. Und gerade als wir dachten, wir würden uns auf eine neue hybride Normalität zubewegen, steht mit der generativen KI eine bemerkenswerte neue Technologie bereit, die die Welt der Abläufe erneut auf den Kopf stellen könnte.

In den Schlagzeilen der Medien finden wir düstere Warnungen vor dem existenziellen Risiko generativer KI-Technologien für unsere Kultur und Gesellschaft. Doch als Innovatoren der Lieferkette wissen wir, dass es eine lange Geschichte der Anwendung von Technologien zur kontinuierlichen Optimierung von Abläufen gibt. Wird generative KI wahrscheinlich zu einem „Aussterben“ der Lieferketten führen, wie wir sie kennen? Wir glauben, dass dies nicht der Fall ist. Lieferketten haben einen grundsätzlich evolutionären Charakter. Das gilt seit den 1950er-Jahren, als unser Fachgebiet aus dem Toyota-Produktionssystem hervorging. In unserem Bereich wählen wir Risiken mit Bedacht und in Maßen. Wir setzen nicht alles auf eine Karte.

Da unser Beruf darauf abzielt, generative KI anzuwenden, werden wir zweifellos den gleichen Ansatz verfolgen. Mit dieser Denkweise sehen wir das Potenzial für schrittweise Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, menschliche Produktivität und Qualität. Generative KI eröffnet die Möglichkeit, die aktuellen Einschränkungen durch Prozesse, Technologien und Personal zu überwinden und Lieferketten zu einem zentralen Baustein für starke operative Resultate und eine bessere Customer Experience zu machen. Aber wir müssen uns dafür entscheiden, diese neue Technologie anzunehmen und sie in unsere Arbeit einfließen zu lassen.