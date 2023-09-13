In den Lieferketten herrscht enormer Druck. Als Verantwortliche im Bereich Lieferketten erleben wir beispiellose Störungen, Herausforderungen innerhalb unserer Partner-Ökosysteme, Handelskonflikte, echte Kriege und eine enorme Fluktuation bei den Mitarbeitenden. Rekordzahlen von Führungskräften in der Lieferkette gehen in den Ruhestand. Ob nun willkommen oder nicht, in unserem Berufsfeld sind große Veränderungen im Gange. Und gerade als wir dachten, wir würden uns auf eine neue hybride Normalität zubewegen, steht mit der generativen KI eine bemerkenswerte neue Technologie bereit, die die Welt der Abläufe erneut auf den Kopf stellen könnte.
In den Schlagzeilen der Medien finden wir düstere Warnungen vor dem existenziellen Risiko generativer KI-Technologien für unsere Kultur und Gesellschaft. Doch als Innovatoren der Lieferkette wissen wir, dass es eine lange Geschichte der Anwendung von Technologien zur kontinuierlichen Optimierung von Abläufen gibt. Wird generative KI wahrscheinlich zu einem „Aussterben“ der Lieferketten führen, wie wir sie kennen? Wir glauben, dass dies nicht der Fall ist. Lieferketten haben einen grundsätzlich evolutionären Charakter. Das gilt seit den 1950er-Jahren, als unser Fachgebiet aus dem Toyota-Produktionssystem hervorging. In unserem Bereich wählen wir Risiken mit Bedacht und in Maßen. Wir setzen nicht alles auf eine Karte.
Da unser Beruf darauf abzielt, generative KI anzuwenden, werden wir zweifellos den gleichen Ansatz verfolgen. Mit dieser Denkweise sehen wir das Potenzial für schrittweise Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, menschliche Produktivität und Qualität. Generative KI eröffnet die Möglichkeit, die aktuellen Einschränkungen durch Prozesse, Technologien und Personal zu überwinden und Lieferketten zu einem zentralen Baustein für starke operative Resultate und eine bessere Customer Experience zu machen. Aber wir müssen uns dafür entscheiden, diese neue Technologie anzunehmen und sie in unsere Arbeit einfließen zu lassen.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Lassen Sie uns eines gleich zu Beginn klarstellen: Generative KI ist mit keiner Technologie vergleichbar, die wir bisher im Bereich der Lieferkette gesehen haben. Sie ist ein Game-Changer. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, generative KI als ein weiteres Schlagwort wie RFID, Blockchain oder andere kurzfristige Hype-Technologien abzutun. In den nächsten fünf Jahren wird generative KI die Art und Weise, wie wir in der Lieferkette arbeiten, grundlegend verändern. Routinierte, monotone und transaktionale Tätigkeiten werden automatisiert. Genau diese Aufgaben beanspruchen derzeit viel Zeit, ohne dabei nennenswerten Mehrwert für Fachkräfte zu liefern. KI wird den menschlichen Beitrag keineswegs überflüssig machen. Sie wird die Rolle unserer Mitarbeitenden stärken und ihnen ermöglichen, das Geschäft vorausschauend, proaktiv und zukunftsorientiert zu steuern.
Trotz der erheblichen Investitionen, die in den vergangenen Jahrzehnten in Lieferketten geflossen sind, zeigt sich heute weiterhin ein klarer Bedarf an umfassender Erneuerung. In vielen Lieferkettenstrukturen bestehen funktionale Silos fort, was eine durchgängige und vorhersehbare Ausführung erschwert. Anwendungen und Daten sind häufig in den Grenzen einzelner Abteilungen gefangen. Mehrere ERP-Instanzen stellen eine Herausforderung dar, da Aufträge und Verpflichtungen über verteilte Systeme hinweg fragmentiert sind. In der Summe entstehen dadurch unnötige Kosten, verzögerte Abläufe und eine weniger überzeugende Customer Experience. Es fehlt schlicht an Zeit und Investitionen, um diese überholten Systeme zu modernisieren oder zu ersetzen. Genau an diesem Punkt können generative KI-Lösungen (die in der Cloud laufen und Daten End-to-End verknüpfen) erheblichen neuen Mehrwert freisetzen. Gleichzeitig nutzen sie bestehende Legacy-Investitionen weiter und verlängern deren Lebensdauer. Generative KI schafft einen strategischen Wendepunkt für Lieferketten-Innovatoren und die erste echte Chance, über die traditionellen Beschränkungen der Lieferkette hinaus Innovationen voranzutreiben.
Eine leistungsstarke Lieferkette erfordert eine Orchestrierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Interne und externe Stakeholder benötigen schnelle und genaue Informationen, um Lieferketten zu planen, zu verwalten und zu steuern. Um personalisierte Aktionen, Erkenntnisse und Transparenz zu ermöglichen, müssen große Datenmengen (ERP, WMS, RFID und visuelle Analysen) mit hoher Geschwindigkeit erfasst, normalisiert und analysiert werden. Der Bedarf an flexiblen, resilienten und wettbewerbsfähigen Lieferketten war noch nie so groß wie heute.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist eine Plattform erforderlich, die Unternehmen in eigener Hand haben, anpassen und bedarfsgerecht erweitern können. Bei IBM haben wir eine Hybrid Cloud Architektur auf Komponentenbasis eingeführt, die auf offenen Technologien aufbaut. Große Datenmengen schnell aufzunehmen und sie für jede Benutzerrolle passend einzuordnen, gehört inzwischen zum Standard. Die „Maschine“ lernt, denkt und führt sich wiederholende Aufgaben aus, während sich die Fachleute der Lieferkette auf die wichtigsten Geschäftsereignisse konzentrieren können.
Das Aufkommen der generativen KI wird die Art und Weise, wie wir denken und arbeiten, verändern. Herkömmliche Lösungen schränken die Benutzer darin ein, große Mengen an Unternehmensdaten zu verarbeiten, zu nutzen und zu untersuchen. Häufig sind die Daten schwer zugänglich. Auch wenn Chatbots den Zugriff auf Wissen erleichtern sollen, erfordern sie umfangreiches Training und bleiben meist auf einfache Anwendungshinweise beschränkt. Generative KI bringt die Vorteile des maschinellen Lernens in alltägliche Aufgaben, indem sie Foundation Models nutzt, die es Benutzern ermöglichen, mit strukturierten und unstrukturierten Daten zu interagieren wie nie zuvor. Was monatelanges Training dauerte, dauert jetzt nur noch wenige Tage. Unser digitaler Assistent für die Lieferkette ermöglicht es Anwendern, mit Daten dialogorientiert zu interagieren, um umfangreiche Transaktionsdaten wie Hunderttausende von Dokumenten und visuellen Bildern abzufragen. Benutzer können sich nicht nur ein Gesamtbild vom Zustand der Lieferkette machen, sondern auch durch einfache Fragen eine bestimmte Transaktion verstehen. Sie erhalten sowohl kontextbezogene Informationen als auch Sachdaten (PDFs, visuelle Bilder, Informationen zu RFID-Tags). Eine Frage eines Lieferketten-Managers („Wo habe ich Bestandsüberschuss?“) oder eines Käufers („Wie schneidet mein Lieferant ab?“) wird zu einer einfachen Frage anstatt zu einer komplexen Übung, bei der verteilte Berichte zusammengeführt werden müssen.
Durch die Einrichtung einer gemeinsamen Plattform für alle Stakeholder wird die Orchestrierung der Lieferkette zu einem festen Bestandteil der täglichen Aufgaben und Prozesse. Auf Basis dieses Fundaments lassen sich generative KI-Anwendungsfälle ausrollen, sodass Unternehmen zügig skalieren und in einem schnelllebigen Markt flexibel bleiben können.
Vor einigen Jahren kamen wir bei IBM in unserer eigenen Infrastruktur-Lieferkette zu dem Schluss, dass dialogorientierte KI dazu beitragen könnte, die Grenzen zwischen verschiedenen Bereichen der Lieferkette zu überwinden und eine Kollaborationsplattform mit unseren Vertriebsteams, Lieferanten und Partnern bereitzustellen. Auf dieser Plattform kann jeder autorisierte Benutzer auf intuitive Weise und unter Verwendung natürlicher Sprache auf entscheidende Informationen zugreifen. So gelang es uns, eine leicht zugängliche Echtzeit-Sicht auf alle relevanten Informationen aufzubauen, die unmittelbare Insights für die Client Experience, resiliente Abläufe und schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen ermöglicht. Trotz der großen Störungen und Verlagerungen in der COVID- und Post-COVID-Welt wurden in der Lieferkette von IBM hundert Prozent der Aufträge erfüllt und alle Zusagen eingehalten.
Integrierte generative KI beschleunigt intuitive Gespräche zwischen Entscheidungsträgern in der Lieferkette und virtuellen Assistenten und ermöglicht so schnelle und faktenbasierte Maßnahmen. Dank dieser Innovationen können sich Lieferkettenexperten auf die Lösung komplexer Probleme, die kontinuierliche Verbesserung unserer Workflow-Designs und die Erweiterung von KI-Modellen konzentrieren. Die Integration von generativer KI und der Leistungsfähigkeit von Foundation Models in die bestehende Lösung ist ein natürlicher Schritt in der Weiterentwicklung unserer Lieferketten-Funktionen.
Erfahren Sie, wie CEOs den Wert, den generative KI schaffen kann, gegen die erforderlichen Investitionen und die damit verbundenen Risiken abwägen können.
Erfahren Sie mehr über grundlegende Konzepte und bauen Sie Ihre Fähigkeiten mit praktischen Übungen, Kursen, angeleiteten Projekten, Tests und mehr aus.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Erkunden Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.