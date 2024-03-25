Das Aufkommen der generativen KI wirft bei Führungskräften eine Reihe von Fragen und Bedenken auf. In den letzten Jahren haben sich Unternehmen vor allem mit ihrer Fähigkeit auseinandergesetzt, Inhalte schnell genug zu erstellen und bereitzustellen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. Da generative KI diese Probleme nun lösen könnte, rückt eine andere Frage in den Vordergrund: Können wir KI-Tools und -Technologien vertrauen, um Mitarbeiter zu unterstützen? Führungskräfte auf der ganzen Welt haben gemischte Gefühle, was die Implementierung und Nutzung von generativer KI angeht. Es herrscht Aufregung, Neugier und ein wenig Angst – manchmal alles zusammen. Die meisten von uns kennen den Begriff „FOMO“ oder die Angst, etwas zu verpassen. Aber die Menschen haben auch das Gefühl, dass die generative KI „FOGI“ genannt wird, also Angst davor hat, mitzumachen.

Diese Unternehmen haben einerseits Angst, dass sie Inhalte nicht schnell genug erstellen können, um mit den Erwartungen Schritt zu halten, oder dass sie Geld für Tools verschwenden, die sich möglicherweise nicht als so effizient erweisen wie gedacht. Andererseits haben sie Angst davor, ob sie den KI-Tools und -Technologien zur Unterstützung der Mitarbeiter vertrauen können. Werden Inhalte produziert, die bei den Kunden Anklang finden? Kann man sich darauf verlassen, dass die KI sicher arbeitet? Kann man darauf vertrauen, dass die KI den ursprünglichen Ersteller belohnt? Kann man sich darauf verlassen, dass der erstellte Content nicht gegen Markenrichtlinien verstößt?

Dieser Blog und die Studie The Revolutionary Content Supply Chain des IBM® Institute for Business Value sollen diese Fragen beantworten, um Führungskräften und ihren Mitarbeitern zu helfen, die sich verändernde Landschaft im Bereich der Content-Erstellung besser zu verstehen und die Möglichkeiten generativer KI-Modelle für die Optimierung ihrer Content-Lieferketten zu nutzen.