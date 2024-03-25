Die weltweite Einführung von generativer KI steht vor der Tür, und es ist für Marketing-Unternehmen unerlässlich, diesen Bereich zu verstehen und zu beherrschen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die Anforderungen an Inhalte in den nächsten Jahren voraussichtlich steigen werden, müssen Unternehmen mehr Inhalte schneller erstellen, um die Erwartungen der Kunden und die Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Wie diese Verbesserungen umgesetzt werden können, ist nicht immer klar: Hier kommen generative KI und die Content-Lieferkette ins Spiel.
Eine Content-Lieferkette bringt Menschen, Prozesse und Technologien zusammen, um Inhalte effektiv zu planen, zu erstellen, zu produzieren, zu veröffentlichen, zu messen und zu verwalten. Sie umfasst den gesamten Content-Prozess, der eine schnellere Time-to-Value ermöglicht. Durch die Integration generativer KI in die Content-Lieferkette können Unternehmen personalisierte Inhalte schneller und effizienter produzieren. Was hält Unternehmen also davon ab, Inhalte mit generativer KI in ihrer Lieferkette bereitzustellen?
Das Aufkommen der generativen KI wirft bei Führungskräften eine Reihe von Fragen und Bedenken auf. In den letzten Jahren haben sich Unternehmen vor allem mit ihrer Fähigkeit auseinandergesetzt, Inhalte schnell genug zu erstellen und bereitzustellen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. Da generative KI diese Probleme nun lösen könnte, rückt eine andere Frage in den Vordergrund: Können wir KI-Tools und -Technologien vertrauen, um Mitarbeiter zu unterstützen? Führungskräfte auf der ganzen Welt haben gemischte Gefühle, was die Implementierung und Nutzung von generativer KI angeht. Es herrscht Aufregung, Neugier und ein wenig Angst – manchmal alles zusammen. Die meisten von uns kennen den Begriff „FOMO“ oder die Angst, etwas zu verpassen. Aber die Menschen haben auch das Gefühl, dass die generative KI „FOGI“ genannt wird, also Angst davor hat, mitzumachen.
Diese Unternehmen haben einerseits Angst, dass sie Inhalte nicht schnell genug erstellen können, um mit den Erwartungen Schritt zu halten, oder dass sie Geld für Tools verschwenden, die sich möglicherweise nicht als so effizient erweisen wie gedacht. Andererseits haben sie Angst davor, ob sie den KI-Tools und -Technologien zur Unterstützung der Mitarbeiter vertrauen können. Werden Inhalte produziert, die bei den Kunden Anklang finden? Kann man sich darauf verlassen, dass die KI sicher arbeitet? Kann man darauf vertrauen, dass die KI den ursprünglichen Ersteller belohnt? Kann man sich darauf verlassen, dass der erstellte Content nicht gegen Markenrichtlinien verstößt?
Dieser Blog und die Studie The Revolutionary Content Supply Chain des IBM® Institute for Business Value sollen diese Fragen beantworten, um Führungskräften und ihren Mitarbeitern zu helfen, die sich verändernde Landschaft im Bereich der Content-Erstellung besser zu verstehen und die Möglichkeiten generativer KI-Modelle für die Optimierung ihrer Content-Lieferketten zu nutzen.
Jedes neue Konzept oder jede größere Veränderung geht mit einem gewissen Zögern und Widerstand einher. Veränderung ist nicht linear, erfordert jedoch ein strategisches Change Management für den Übergang. Sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte haben Schwierigkeiten, eine neue Denk- oder Arbeitsweise anzunehmen, wenn sie schon seit Jahren auf die gleiche Weise arbeiten. Die Modernisierung eines Workflows zur Einführung einer Content-Lieferkette bedeutet Störungen und Unsicherheit. Es bedeutet aber auch, eine durchgängige Content Journey zu schaffen, die schnell und genau ist und letztendlich die Erwartungen der Kunden erfüllt.
Change Management ist ein entscheidender Bestandteil der Einführung einer neuen Content-Lieferkette und des Vertrauens in den Prozess. Diese neuen Technologien können viel Macht und ein gewisses Maß an Unsicherheit bedeuten. Die Einführung von generativer KI und einer Content-Lieferkette kann jedoch eine große Chance für Ihr Unternehmen sein.
Die Studienteilnehmer sind sich „genauso sehr bewusst“, dass ihre Content-Prozesse verbessert werden müssen. 88 % gaben an, dass sie einen einfacheren Weg für den Zugriff auf genehmigte Assets für die Aktivierung über Anwendungen hinweg benötigen, und 79 % wollen mit Inhalten, Zielgruppen und Erfahrungsversionen experimentieren, um die Kundenbindung und die Customer Experience zu verbessern.
Wie in der Studie des IBM Institute for Business Value beschrieben, kann ein spontan entstandenes, „Frankenstein“-artiges System, das eine Vielzahl von Plattformen und Tools nutzt, in ein ein konsolidiertes System und Betriebsmodell übergehen, um der steigenden Nachfrage nach immer mehr Datenintegration, Content-Generierung und intelligenter Automatisierung gerecht zu werden.
Separat zeigen die Ergebnisse der Studie, dass die meisten Befragten bereits mit generativer KI arbeiten, jedoch nur ein kleiner Anteil von 2 % die Technologien optimiert. Unternehmen suchen nach neuen Ansätzen für die Verwaltung ihrer Content-Lieferkette. In Plattformen wie Adobe Firefly eingebettete generative KI könnte dabei die größte Wirkung haben.
Generative KI ist nicht nur für einen bestimmten Geschäftsbereich gedacht. Stattdessen kann es den Erstellern von Inhalten in vielen Bereichen helfen, wie z. B. Marketing, Kundensupport, Produktentwicklung, Betrieb und mehr. Die Studie ergab, dass 95 % der Befragten der Meinung sind, dass generative KI ein echter Gamechanger sein wird. Und fast alle befragten CMOs glauben, dass generative KI Marketingteams von alltäglichen Aufgaben entlasten wird, damit sie sich auf kreativere Aufgaben konzentrieren können.
Content-Lieferketten und generative KI stecken noch in den Kinderschuhen, aber es ist wichtig, Ihr Ökosystem vor dem Engagement entsprechend zu stärken. Damit diese neuen Technologien erfolgreich sind, müssen verschiedene Unternehmensbereiche und Stakeholder sich auf eine gemeinsame Vision zu einigen. Mehr als 80 % der Befragten geben an, dass sie bereits mit generativer KI arbeiten. Darüber hinaus merken fast drei von vier (74 %) an, dass sie sich noch in einem Pilotmodus befinden, während nur ein Viertel über die Pilotphase hinaus ist und mit der Implementierung begonnen hat.
Zusätzlich zu Ihren internen Ökosystemen ist es auch wichtig, Ihr externes Ökosystem zu stärken, damit externe Parteien – wie IBM, Adobe und AWS – zusammenarbeiten und ermöglichen können, dass generative KI Content-Lieferketten optimiert. Konkret weist die Studie darauf hin, dass viele Unternehmen einen hybriden Ansatz für KI verfolgen, indem sie ihre proprietären Modelle mit erstklassigen SaaS-Plattformen mit integrierter KI sowie öffentlichen und Open-Source-Modellen kombinieren. Angesichts der breiten Palette an Aktivitäten in der gesamten Content-Lieferkette ist es nicht verwunderlich, dass die Einführung von KI sich derartiger Beliebtheit erfreut.
Um den größtmöglichen Nutzen aus generativer KI zu ziehen, ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um eine solide Grundlage zu schaffen. Nur 5 % der Befragten geben an, dass sie einen unternehmensweiten Ansatz für Best Practices und Governance für generative KI haben, und die Hälfte der Unternehmen ist noch mit der Einführung dieser Maßnahmen beschäftigt.
Wir haben die Vorteile und das Potenzial der generativen KI für die Transformation der Content-Lieferkette ermittelt. Aber große Transformationen wie diese bergen potenzielle Risiken, und jedes Unternehmen, das sich für generative KI interessiert, sollte Gegenmaßnahmen ergreifen.
Die Studie des IBM Institute for Business Value ergab, dass 43 % der Befragten einräumen, dass ihr Unternehmen keinen KI-Ethikrat hat. Neben ethischen Risiken, so die Studie, gibt es auch Kostenrisiken zu berücksichtigen. Unternehmen müssen die Auswirkungen abwägen, die eine durch generative KI angetriebene Erweiterung der Content-Lieferkette auf ihre Backend-Technologien haben wird. Wenn Unternehmen mehr Inhalte produzieren wollen, ist mehr High-Performance-Computing erforderlich, was wiederum die Kosten für die lokale Datenverarbeitung erhöhen könnte.
Diese Risiken müssen im Kontext des Nutzens und des Vertrauens in das generative KI-Tool, das Ihr Unternehmen einsetzt, bewertet werden. Der durchgängige Aufbau einer Lieferkette für Unternehmensinhalte ist einer der größten Vorteile, aber auch eine der größten Herausforderungen, wobei die Eigentumsrechte einer der größten Streitpunkte sind. Bei der Frage, wer der Haupteigentümer ihrer Content-Lieferkette sei, fielen die Antworten der Befragten sehr unterschiedlich aus.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele der Befragten angaben, sich Sorgen über die Möglichkeit von organisatorischen Silos, komplexen Stakeholdern und konkurrierenden Agenden zu machen. Das Fehlen einer Change-Management-Strategie für neue Prozesse und Tools ist in allen Unternehmen offensichtlich und muss angegangen werden, damit die Content-Lieferkette erfolgreich sein kann. Anstatt schnell positive Ergebnisse zu demonstrieren und dieses lange Unterfangen scheitern zu lassen, sollten Unternehmen bereits in der Phase der Erfassung der Anforderungen erste Maßnahmen ergreifen. Auf diese Weise wird das Vertrauen der Mitarbeiter gestärkt, die dann die Transformation innerhalb ihrer Teams und im gesamten Unternehmen steuern.
Die disruptive Natur der generativen KI kann überwältigend erscheinen, aber durch ein langfristiges Change Management und Vertrauen können Unternehmen ihre Lieferkette transformieren und der Katalysator für den notwendigen Wandel in der Unternehmenskultur sein.
Die Studie hebt die Vorteile der Content-Lieferkette hervor. Dadurch erhalten Leser und Kunden ein besseres Verständnis dafür, wie generative KI die Ergebnisse verbessern und einige der operativen Herausforderungen überwinden kann, die dem Fortschritt im Weg stehen.
Die Transformation der Lieferkette betrifft viele Funktionen und erfordert die Zusammenarbeit aller Führungskräfte. Die Studie bietet eine detaillierte Aufschlüsselung praktischer Maßnahmen für wichtige C-Suite-Führungskräfte, einschließlich CMOs, CTOs und CFOs, um sie auf Verbesserungen der Lieferkette vorzubereiten.
Generative KI verändert die Welt und jetzt ist es an der Zeit, Ihr Unternehmen als führend in Ihrer Branche zu etablieren. Beginnen Sie, indem Sie die Technologie einführen und sicherstellen, dass Ihr Unternehmen über die richtigen internen und externen Ökosysteme verfügt, um die Transformation zu bewältigen. Das Aufbrechen von Silos ist weder einfach noch schnell, aber Unternehmen, die den kalkulierteren Weg wählen, werden den Grundstein für Innovationen legen, die mit dem Tempo der Veränderungen durch generative KI mithalten können. Das ist erst der Anfang.
