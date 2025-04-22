Große Vorteile ergeben sich aus der KI, die mit all Ihren Daten und Anwendungen funktioniert
Mit IBM können Sie den Einsatz von KI in Ihrem gesamten Unternehmen kaskadieren und so einen echten Technologievorteil für Ihr Unternehmen schaffen.
Wir arbeiten mit einem Ökosystem von Top-Partnern wie AWS, Microsoft und SAP zusammen, um Ihnen die besten KI-Lösungen für Ihre Geschäftsanforderungen zu präsentieren. Wo auch immer Sie sich auf Ihrer KI-Journey befinden, IBM kann Sie unterstützen.
Sehen Sie, wie IBM Kunden mit unseren KI-Lösungen Probleme lösen und echte Ergebnisse erzielen. Erkunden Sie die Fallstudien.
Ihr Unternehmen wird den größten Nutzen aus KI-Technologien ziehen, von generativer KI bis hin zu Algorithmen für die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, die auf die richtigen KI-Anwendungsfälle angewendet werden. Schaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil in Bereichen wie Kundenservice, Lieferkette und IT in verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen.
Mit KI die Effizienz steigern und den Kundenservice stärken.
Bestehende Apps mit der Leistungsfähigkeit von KI und Hybrid Cloud modernisieren.
Das Personalwesen mit KI als Kernstück neu definieren, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Mit IBM und Adobe personalisiertere Customer Experiences in großem Maßstab schaffen.
Mit Daten, KI und Automatisierung die finanzielle Leistung und den Geschäftswert steigern.
Mit KI-gestützter Automatisierung im gesamten technischen Betrieb die Leistung steigern und die Kosten optimieren.
IBM hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft der KI mit Vertrauen und Transparenz zu gestalten.
Die neuesten Granite-Modelle bieten neue Argumentationsfähigkeiten, ein visuell gestütztes Modell und mehr Effizienz – und damit wettbewerbsfähige Ergebnisse zu niedrigeren Kosten.
In Mixture of Experts – Folge 40 geht das Panel auf Missverständnisse bei DeepSeek R1 ein, erklärt die Modelldestillation und analysiert die Open-Source-Wettbewerbslandschaft
DeepSeek-R1 ist ein digitaler Assistent, der bei bestimmten KI-Benchmarks für Mathematik- und Codierungsaufgaben genauso gut abschneidet wie OpenAIs o1, mit weitaus weniger Chips trainiert wurde und nach Angaben des Unternehmens etwa 96 % kostengünstiger in der Anwendung ist.
