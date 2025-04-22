Cost of a Data Breach Report 2025 KI wird zu einem Sicherheitsrisiko. Sind Sie abgesichert?

IBM wird als führend im Bereich Data Science und maschinelles Lernen ausgezeichnet

IBM wurde im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms als Leader anerkannt.

Erkunden Sie unsere KI-Lösungen

Mit IBM können Sie den Einsatz von KI in Ihrem gesamten Unternehmen kaskadieren und so einen echten Technologievorteil für Ihr Unternehmen schaffen.

Wir arbeiten mit einem Ökosystem von Top-Partnern wie AWS, Microsoft und SAP zusammen, um Ihnen die besten KI-Lösungen für Ihre Geschäftsanforderungen zu präsentieren. Wo auch immer Sie sich auf Ihrer KI-Journey befinden, IBM kann Sie unterstützen.
watsonx

Entdecken Sie unser Portfolio mit KI-Produkten, die generative KI in zentrale Workflows integrieren und so Automatisierung und Produktivität vorantreiben. Finden Sie Daten und KI-Tools zum Erstellen, Skalieren und Verwalten Ihrer benutzerdefinierten Lösungen über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg.

KI-Assistenten und KI-Agenten

Erstellen Sie personalisierte KI-Assistenten und KI-Agenten, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, komplexe Prozesse zu vereinfachen und Ihre Arbeit zu beschleunigen.

KI-Modelle

Erstellen Sie mit IBM Granite, eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und optimiert sind, um Ihre KI-Anwendungen zu skalieren.

KI-Consulting

Definieren Sie die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen mit KI arbeitet, neu. Arbeiten Sie mit KI-Experten und -Ingenieuren zusammen, um End-to-End-Workflows neu zu gestalten und bewährte Fähigkeiten und Beschleuniger zu implementieren, um KI intelligenter und schneller zu skalieren.

KI-Infrastruktur

Beschleunigen Sie die Wirkung von KI in Ihrem Unternehmen mit einer Hybrid-by-Design-Lösung, die Skalierbarkeit und Optimierung für Ihre KI-Workloads bietet.

Jetzt mit KI entwickeln

Entwickeln Sie intelligenter, liefern Sie schneller und behalten Sie die Kontrolle über ein komplettes KI-Toolkit, das Ihre Anwendungen vom Prototyp zur Produktion führt.

Passen Sie Ihre Geschäftsentwicklung an und nutzen Sie die Leistung von KI in der Hybrid Cloud

Erhalten Sie wertvolle Einblicke von unseren KI-Experten, wie Sie Ihre KI-Hybrid-Cloud-Infrastruktur entsprechend dem aktuellen Stand Ihrer KI-Journey aufbauen können.

Die Synergie von Daten, Automatisierung und generativer KI: Erfolgreiche Kundenprojekte im Fokus

 

Im Webinar erfahren Sie, wie die intelligente Verbindung von Datenplattformen, Automatisierung und künstlicher Intelligenz echte Geschäftstransformation ermöglicht. 

Erkennen Sie noch heute den Wert von KI

Sehen Sie, wie IBM Kunden mit unseren KI-Lösungen Probleme lösen und echte Ergebnisse erzielen. Erkunden Sie die Fallstudien.
150 % Steigerung der Kundenzufriedenheit bei NatWest
99 % Verbesserung der Bearbeitungszeit für Tests bei Vodafone
80%ige effizienteres Ticketing bei den Grammys
>40 % Reduzierung der Cloud-bezogenen Betriebskosten bei der Water Corporation

Setzen Sie KI richtig ein

Ihr Unternehmen wird den größten Nutzen aus KI-Technologien ziehen, von generativer KI bis hin zu Algorithmen für die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, die auf die richtigen KI-Anwendungsfälle angewendet werden. Schaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil in Bereichen wie Kundenservice, Lieferkette und IT in verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen.
KI-Anwendungsbeispiele
KI für den Kundendienst

Mit KI die Effizienz steigern und den Kundenservice stärken.

KI für Anwendungsmodernisierung

Bestehende Apps mit der Leistungsfähigkeit von KI und Hybrid Cloud modernisieren.

KI für das Personalwesen

Das Personalwesen mit KI als Kernstück neu definieren, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

KI für das Marketing

Mit IBM und Adobe personalisiertere Customer Experiences in großem Maßstab schaffen.

KI für das Finanzwesen

Mit Daten, KI und Automatisierung die finanzielle Leistung und den Geschäftswert steigern.

KI für den IT-Betrieb

Mit KI-gestützter Automatisierung im gesamten technischen Betrieb die Leistung steigern und die Kosten optimieren.

Entdecken Sie das Neueste

KI in Aktion Bericht 2024
Finden Sie heraus, was KI-Leader tun, um KI-ROI zu erzielen, und wie KI-Lernende aufholen können.
KI-Agenten vs. KI-Assistenten
Erfahren Sie, was einen KI-Agenten von einem KI-Assistenten oder Copiloten und Chatbots unterscheidet.
Podcast „AI in Action“
Hören Sie sich die aufschlussreichen Gespräche von Albert Lawrence mit Führungskräften und IBM Technologen an, die dazu beitragen können, KI-Initiativen in Gang zu bringen.
AI Academy
Erhalten Sie Erkenntnisse von führenden IBM Vordenkern zu Themen, die von der Optimierung von Geschäftsprozessen bis hin zur Automatisierung mit hoher Leistung reichen.

Die Zukunft der KI gestalten

IBM hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft der KI mit Vertrauen und Transparenz zu gestalten. 
Erfahren Sie, wie IBM mit einem multidisziplinären, mehrdimensionalen Ansatz dazu beiträgt, verantwortungsvolle KI voranzutreiben.
Erfahren Sie, wie IBM Research mit einem Open-Source-Ansatz leistungsstarke neue Foundation Models und generative KI-Systeme entwickelt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über KI-Nachrichten

Blog | Granite 3.2: Neue Reasoning- und multimodale Funktionen

Die neuesten Granite-Modelle bieten neue Argumentationsfähigkeiten, ein visuell gestütztes Modell und mehr Effizienz – und damit wettbewerbsfähige Ergebnisse zu niedrigeren Kosten.

 Podcast | DeepSeek – Fakten vs. Hype, Modelldestillation und Open-Source-Konkurrenz

In Mixture of Experts – Folge 40 geht das Panel auf Missverständnisse bei DeepSeek R1 ein, erklärt die Modelldestillation und analysiert die Open-Source-Wettbewerbslandschaft

 KI Think Newsletter | Erhalten Sie KI-Erkenntnisse

Erhalten Sie eine kuratierte Auswahl von KI-Themen, Trends und Forschungsergebnissen direkt in Ihren Posteingang.

Artikel | Die KI von DeepSeek zeigt die Leistungsfähigkeit kleiner Modelle

DeepSeek-R1 ist ein digitaler Assistent, der bei bestimmten KI-Benchmarks für Mathematik- und Codierungsaufgaben genauso gut abschneidet wie OpenAIs o1, mit weitaus weniger Chips trainiert wurde und nach Angaben des Unternehmens etwa 96 % kostengünstiger in der Anwendung ist.
Gehen Sie den nächsten Schritt

Vereinbaren Sie ein Meeting, um eine KI-Strategie für einen schnellen Einstieg zu diskutieren. Erfahren Sie, in welchen Bereichen generative KI den größten Einfluss haben kann und wie Sie mithilfe von IBM Ihre KI-Investitionen optimal nutzen können.

