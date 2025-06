KI-Vertriebslösungen

Mit IBM® Watsonx Orchestrate beschleunigen Sie Ihre Time-to-Value in den Bereichen Vertriebsunterstützung, Neukundengewinnung und Opportunity-Management. Es lässt sich nahtlos in Ihre vorhandenen Tools integrieren, darunter Salesforce, SAP, Microsoft Outlook, Slack, Salesloft, Seismic, Marketo und LinkedIn. Darüber hinaus nutzt es Ihre Unternehmensdaten, um in Echtzeit Erkenntnisse für die Optimierung und Produktivität in großem Maßstab zu gewinnen.