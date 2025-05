KI-Agenten für den Vertrieb

In der heutigen Vertriebslandschaft müssen Unternehmen ambitionierte Wachstumsziele erreichen und gleichzeitig umfangreiche und komplexe Vertriebsprozesse bewältigen. Vorkonfigurierte KI-Vertriebsagenten auf IBM® watsonx Orchestrate automatisieren sofort einsatzbereite, wichtige Vertriebsaufgaben – ohne dass Programmier- oder Data-Science-Teams erforderlich sind. So steigern Sie die Produktivität und ermöglichen Ihrem Team, effizienter zu arbeiten, um in jeder Phase des Vertriebszyklus bessere Ergebnisse zu erzielen.