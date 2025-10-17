Der Leitfaden für KI-Agenten 2025

Ihre zentrale Anlaufstelle für fundiertes Wissen und praktische Anwendungen von KI-Agenten.

In dieser umfassenden Anleitung finden Sie eine Sammlung von Inhalten zum Thema KI-Agenten, darunter informative Erläuterungen, praktische Tutorials, Podcast-Episoden und vieles mehr.

Ein Agent für künstliche Intelligenz (KI) bezieht sich auf ein System oder Programm, das in der Lage ist, autonom Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems auszuführen, indem es seinen Workflow gestaltet und verfügbare Tools benutzt. KI-Agenten können eine Vielzahl von Funktionen umfassen, die über die Verarbeitung natürlicher Sprache hinausgehen, einschließlich der Entscheidungsfindung, Problemlösung, der Interaktion mit externen Umgebungen und der Ausführung von Handlungen.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Erste Schritte

Überblick

Als ersten Schritt auf Ihrer Reise sollten Sie sich mit einführenden Erläuterungen zu KI-Agenten vertraut machen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Mehr erfahren

          

Komponenten

KI-Agenten basieren auf einer Reihe miteinander verbundener Komponenten, die es ihnen ermöglichen, ihre Umgebung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen, zusammenzuarbeiten, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und aus ihren Erfahrungen zu lernen.
Mehr erfahren

          

Architektur

Agentische Architektur bezieht sich auf die Struktur und das Design von agentischen KI-Frameworks. Eine agentische Architektur formt die Workflow-Struktur, um KI-Modelle innerhalb eines agentischen KI-Systems zu automatisieren. 
Mehr erfahren

          

Multiagentensysteme

Ein Multiagentensystem besteht aus mehreren KI-Agenten, die gemeinsam daran arbeiten, Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems auszuführen.
Mehr erfahren

          

Frameworks

Agentenbasierte Frameworks sind die Bausteine für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten. Diese Softwareplattformen verfügen über integrierte Features und Funktionen zur Optimierung und Beschleunigung des Prozesses.
Mehr erfahren

          

Governance

KI-Agenten-Governance bezeichnet die Prozesse, Standards und Rahmenbedingungen, die dazu beitragen, dass agentische Systeme sicher und ethisch vertretbar sind.
Mehr erfahren

          

Agentenbasierte RAG

Agentenbasierte RAG ist der Einsatz von KI-Agenten zur Erleichterung der Retrieval-Augmented Generation (RAG). Im Vergleich zu herkömmlichen RAG-Systemen ermöglicht Agentic RAG Large Language Models (LLMs), Informationen aus mehreren Quellen abzurufen und komplexere Workflows zu verarbeiten. 
Mehr erfahren

          

Anwendungsfälle/Anwendungen

KI-Agenten können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Kundenservice, Personalwesen, Vertrieb, Beschaffung und vieles mehr.
Mehr erfahren

Ressourcen

Steigern Sie die Produktivität mit KI-Agenten, die für Ihr Unternehmen entwickelt wurden

Entdecken Sie das bahnbrechende Potenzial von KI-Agenten, die sich mühelos in Ihre Geschäftsabläufe integrieren lassen.

Einkaufsleitfaden für KI-Agenten 2025

In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Mit KI-Agenten und -Assistenten die Produktivität von Unternehmen neu definieren

Erfahren Sie, wie KI-Agenten und KI-Assistenten zusammenwirken können, um neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
Omdia-Bericht über handlungsfähige Intelligenz: Die Auswirkungen von KI-Agenten

Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.

Das Zeitalter der agentischen Unternehmen: Einsatz von KI in Ihrem gesamten Technologiebestand

Bleiben Sie über die neuen KI-Agenten auf dem Laufenden, die einen grundlegenden Wendepunkt in der KI-Revolution darstellen.
watsonx Orchestrate testen

Erfahren Sie, wie generative KI-Assistenten Ihre Workloads erleichtern und die Produktivität steigern können.
Wie KI-Agenten die Produktivität neu definieren

Lernen Sie, wie Sie mithilfe von KI kreativer und effizienter werden und sich auf eine Zukunft einstellen können, in der Sie eng mit KI-Agenten zusammenarbeiten.
Die Zukunft der Agenten, der Energieverbrauch der KI, die Computernutzung von Anthropic und das Wasserzeichen von Google für KI-generierten Text

Bringen Sie sich in dieser Folge von Mixture of Experts mit unseren KI-Experten auf den neuesten Stand, wenn sie sich eingehend mit der Zukunft von KI-Agenten und mehr befassen.

Wie Comparus einen „Bankassistenten“ einsetzt

Comparus nutzte Lösungen von IBM watsonx.ai und präsentierte eindrucksvoll das Potenzial von dialogorientiertem Banking als neues Interaktionsmodell.
Weiterführende Lösungen
KI-Agenten für Unternehmen

Entwickeln, implementieren und verwalten Sie leistungsstarke KI-Assistenten und -Agenten, die Workflows und Prozesse mit generativer KI automatisieren.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    IBM KI-Agenten-Lösungen

    Gestalten Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit KI-Lösungen, denen Sie vertrauen können.

         KI-Agenten-Lösungen erkunden
    IBM Consulting KI-Dienstleistungen

    Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.

         Erkunden Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz
    Machen Sie den nächsten Schritt

    Ganz gleich, ob Sie vorgefertigte Apps und Skills anpassen oder mithilfe eines KI-Studios eigene Agentenservices erstellen und bereitstellen möchten, die IBM watsonx-Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate watsonx.ai erkunden