Was ist agentische KI?

Agentenbasierte Systeme haben viele Vorteile gegenüber ihren generativen Vorgängern, die durch die in den Datensätzen enthaltenen Informationen, auf denen die Modelle basieren, eingeschränkt sind.

Autonom

Der wichtigste Fortschritt agentenbasierter Systeme besteht darin, dass sie die Autonomie ermöglichen, Aufgaben ohne ständige menschliche Aufsicht auszuführen. Agentenbasierte Systeme können langfristige Ziele verfolgen, mehrstufige Problemlösungsaufgaben bewältigen und den Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen.

Proaktiv

Agentenbasierte Systeme bieten die Flexibilität von LLMs, die auf der Grundlage eines nuancierten, kontextabhängigen Verständnisses Reaktionen oder Aktionen generieren können, mit den strukturierten, deterministischen und zuverlässigen Merkmalen der traditionellen Programmierung. Dieser Ansatz ermöglicht es den Agenten, auf eine menschlichere Art und Weise zu „denken“ und zu „handeln“.

LLMs können nicht direkt mit externen Tools oder Datenbanken interagieren oder Systeme zur Überwachung und Erfassung von Daten in Echtzeit einrichten, Agenten hingegen schon. Agenten können im Internet suchen, Programmierschnittstellen (APIs) aufrufen und Datenbanken abfragen und dann diese Informationen nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen.

Spezialisiert

Agenten können sich auf bestimmte Aufgaben spezialisieren. Einige Agenten sind simpel und führen eine einzige, sich wiederholende Aufgabe zuverlässig aus. Andere können Wahrnehmungen nutzen und auf einen Speicher zurückgreifen, um komplexere Probleme zu lösen. Eine agentenbasierte Architektur könnte aus einem „Dirigent“-Modell bestehen, das von einem LLM angetrieben wird, das Aufgaben und Entscheidungen überwacht und andere, einfachere Agenten beaufsichtigt. Solche Architekturen sind ideal für sequenzielle Workflows, aber anfällig für Engpässe. Andere Architekturen sind eher horizontal ausgerichtet, wobei die Agenten dezentral und gleichberechtigt zusammenarbeiten. Diese Architektur kann jedoch langsamer sein als eine vertikale Hierarchie. Unterschiedliche KI-Anwendungen erfordern unterschiedliche Architekturen.

Anpassungsfähig

Agenten können aus ihren Erfahrungen lernen, Feedback aufnehmen und ihr Verhalten anpassen. Mit den richtigen Leitplanken können sich Agentensysteme kontinuierlich verbessern. Multiagentensysteme sind skalierbar und können daher auch breit angelegte Initiativen bewältigen.

Intuitiv

Da agentenbasierte Systeme von LLMs angetrieben werden, können Benutzer mit ihnen über Prompts in natürlicher Sprache interagieren. Das bedeutet, dass ganze Software-Schnittstellen – denken Sie an die vielen Tabs, Dropdown-Listen, Diagramme, Schieberegler, Pop-ups und andere UI-Elemente, die in der SaaS-Plattform Ihrer Wahl enthalten sind – durch einfache Sprach- oder Sprachbefehle ersetzt werden können. Theoretisch kann jede Software-Benutzererfahrung nun auf das „Gespräch“ mit einem Agenten reduziert werden, der die benötigten Informationen abrufen und auf der Grundlage dieser Informationen Maßnahmen ergreifen kann. Dieser Produktivitätsvorteil kann kaum überbewertet werden, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Mitarbeiter benötigen, um neue Schnittstellen und Tools zu erlernen und zu beherrschen.