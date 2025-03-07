Was ist Agentenarchitektur?

Agentische Architektur bezieht sich auf die Struktur und das Design agentischer Frameworks für künstliche Intelligenz (KI). Eine agentische Architektur ist eine Architektur, die den virtuellen Raum und die Workflow-Struktur so gestaltet, dass KI-Modelle innerhalb eines agentischen KI-Systems automatisiert werden können.

Agentische KI ist ein System oder Programm, das KI-Agenten verwendet, um Aufgaben für einen Benutzer oder ein anderes System autonom auszuführen. Die Agentenarchitektur unterstützt und reguliert das Verhalten von KI-gestützten Agenten, die innerhalb eines generativen KI-Systems (gen AI) arbeiten. Agentische KI-Systeme erfordern, dass ihre Agenten anpassungsfähig sind und sich in dynamischen Umgebungen zurechtfinden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.



Das Modell unterscheidet sich nicht so sehr von der menschlichen Psychologie – Handlungsfähigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, etwas auf der Grundlage der eigenen Handlungen absichtlich geschehen zu lassen.1 Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, muss man Planung, Handeln, Gedächtnis und Reflexion einsetzen. Diese Eigenschaften stimmen mit denen moderner KI-Agenten überein, die sowohl in Einzel- als auch in Multi-Agent-Frameworks verwendet werden.



Fortschritte bei Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) und großen Sprachmodellen (LLMs) wie GPT von OpenAI haben die Entwicklung von KI-Agenten vorangetrieben. Ziel der agentischen Architektur ist es, eine Struktur für ein LLM bereitzustellen, um Agenten bei der Erledigung komplexer Aufgaben zu automatisieren.

Das autonome oder Entscheidungsfindungs-Verhalten eines KI-Agenten hängt von der Infrastruktur ab, die es ermöglicht. Die Agentenarchitektur ist so konzipiert, dass sie sich an dynamische Umgebungen anpasst und die Interoperabilität verbessert.



Agenten können beispielsweise mit verschiedenen Datenquellen und Formaten, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) oder Systemen verbunden werden. Dank dieses anpassungsfähigen Verhaltens können Agenten fundierte Entscheidungen treffen.