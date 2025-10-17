Ein KI-Agent bezieht sich auf ein Softwaresystem, das in der Lage ist, Aufgaben für einen Benutzer oder ein anderes System selbstständig auszuführen, indem es seinen eigenen Workflow entwickelt und bei Bedarf externe Tools verwendet.

Agenten gehen weit über die einfache Verarbeitung und das Verständnis von Sprache hinaus. Sie sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen, mit ihrer Umwelt zu interagieren und Ziele zu verfolgen.

KI-Agenten werden mittlerweile in eine Vielzahl von Unternehmenslösungen integriert, von IT-Automatisierung und Software-Engineering bis hin zu Konversationsschnittstellen und der Implementierung von Codegenerierung. Angetrieben von großen Sprachmodellen (LLMs) können sie komplexe Anweisungen verstehen, sie in Schritte zerlegen, mit Ressourcen aus externen Quellen interagieren und verfügen über die kognitive Fähigkeit zu wissen, wann bestimmte Tools oder Dienste bereitgestellt werden müssen, um Aufgaben zu erfüllen.