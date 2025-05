Neue KI-Agenten stellen einen grundlegenden Wendepunkt in der KI-Revolution dar. Sie wandelt sich von einer KI, die mit Ihnen chatten kann, zu einer KI, die Arbeit für Sie erledigen kann – und das mit einer noch nie dagewesenen Autonomie.

Jahrzehntelang erforderte die Interaktion mit leistungsstarken Unternehmenssystemen spezielles Wissen, um sich in einem riesigen Netzwerk komplexer Schnittstellen zurechtzufinden. KI-Agenten werden die Hürde für den Zugang zur Leistungsfähigkeit der KI senken. Durch die Ermöglichung der Interaktion über Konversationsschnittstellen können Benutzer einfach ihre Ziele angeben – während Netzwerke von Agenten die erforderlichen Aktionen über Backend-Systeme hinweg ausführen. Diese Demokratisierung bedeutet, dass jede Person, unabhängig von ihrem technischen Fachwissen, KI nutzen kann, um komplexe Aufgaben zu automatisieren, Erkenntnisse zu gewinnen und die Produktivität in Funktionen wie Personalwesen, Finanzen, IT und Kundenservice zu steigern.

Wir glauben, dass dieses neue Betriebsmodell der Katalysator sein wird, der das enorme wirtschaftliche Potenzial entfacht, das für generative KI erwartet wird – und die laut Schätzungen von McKinsey branchenübergreifend einen wirtschaftlichen Wert von bis zu 4,4 Billionen USD pro Jahr generiert.

Um dies zu verwirklichen, müssen Agenten in der Lage sein, nahtlos im riesigen Netz von Anwendungen, Daten und Systemen zu arbeiten, die den komplexen Technologie-Stacks der heutigen Unternehmen zugrunde liegen. Das bedeutet, dass Orchestrierung, Integration und Automatisierung die Geheimwaffen sind, die Agenten von einer Neuheit zu einem festen Teil des Geschäftsbetriebs machen.

Deshalb entwickelt IBM nicht nur Agenten, sondern überdenkt auch den zugrunde liegenden Technologie-Stack, der das Zeitalter der Agenten antreiben wird.

Die Strategie von IBM besteht darin, Kunden dabei zu unterstützen, Agenten in allen ihren Technologien und in jeder Infrastruktur einzusetzen, die auf all ihren Daten basieren. Unser Portfolio ermöglicht es Unternehmen, Agenten von beliebigen Anbietern und Plattformen wie Salesforce Agentforce zu orchestrieren und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit ihrer bestehenden IT-Infrastruktur zu nutzen – einschließlich Technologien von Adobe, Microsoft, Oracle, ServiceNow, Workday und anderen. Und das schnell mit vorgefertigten Agenten, Tools und Integrationen.

Heute stellen wir das branchenweit umfassendste Paket an Agentenfunktionen vor, das Unternehmen bei der Erstellung, Ausführung und Verwaltung von Agenten unterstützt – bereitgestellt über IBM watsonx Orchestrate.

Vorkonfigurierte Agenten: für bestimmte Geschäftsbereiche und Anwendungsfälle, mit sofort einsatzbereiten Skills und Integrationen; in spezialisierten Bereichen wie Personalwesen, Vertrieb und Beschaffung, mit Plänen für weitere Bereiche in den kommenden Monaten.

für bestimmte Geschäftsbereiche und Anwendungsfälle, mit sofort einsatzbereiten Skills und Integrationen; in spezialisierten Bereichen wie Personalwesen, Vertrieb und Beschaffung, mit Plänen für weitere Bereiche in den kommenden Monaten. Erstellen Sie Ihre eigenen Agenten: Vereinfachen Sie den Prozess der Erstellung, Anpassung und Bereitstellung von Agenten; von No-Code-Tools, mit denen Sie einen Agenten in 5 Minuten erstellen können, bis hin zu Pro-Code-Tools für Entwickler.

Vereinfachen Sie den Prozess der Erstellung, Anpassung und Bereitstellung von Agenten; von No-Code-Tools, mit denen Sie einen Agenten in 5 Minuten erstellen können, bis hin zu Pro-Code-Tools für Entwickler. Agentische Orchestrierung: Integrieren und automatisieren Sie Agenten, um komplexe Projekte zu übernehmen, so dass Agenten und Assistenten über jedes Tool, jede Datenquelle oder Infrastruktur hinweg zusammenarbeiten können.

Integrieren und automatisieren Sie Agenten, um komplexe Projekte zu übernehmen, so dass Agenten und Assistenten über jedes Tool, jede Datenquelle oder Infrastruktur hinweg zusammenarbeiten können. Agent Observability: Entdecken, überwachen und optimieren Sie die Verwendung von Agenten im gesamten Unternehmen, um Vertrauen, Observability und Effizienz zu fördern.

Der Kern dieser Strategie ist IBM watsonx Orchestrate, unsere einheitliche Lösung zur Orchestrierung der Arbeit in Ihrer gesamten Unternehmenslandschaft. Sie fungiert als Multi-Agent-Überwachung, Router und Planer und ermöglicht es Agenten – ob von IBM, über Drittanbieterplattformen oder Open Source – effektiv miteinander und mit Ihren vorhandenen Assets (herkömmliche Automatisierungen, KI-Assistenten, APIs, Datenspeicher und Anwendungen) zusammenzuarbeiten. Sie ist in über 80 führenden Unternehmensanwendungen vorintegriert und damit das ideale Gateway für die Integration von Agenten in den gesamten Unternehmensstack – ohne Anbieterbindung.