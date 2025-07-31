Multi-Agent-PRD-Automatisierung mit MetaGPT, Ollama und DeepSeek

Erfahren Sie, wie Sie mit MetaGPT, DeepSeek und Ollama ein KI-gestütztes Tool aufbauen können, das Produktmanagern hilft, mithilfe eines Teams spezialisierter KI-Agenten schnell umfassende Produktanforderungsdokumente (PRDs) zu erstellen.
MetaGPT ist ein Multi-Agenten-Framework, das von DeepWisdom entwickelt wurde, einem Tech-Startup, das sich auf die Entwicklung von Open-Source-Tools konzentriert, die Arbeit mithilfe künstlicher Intelligenz, Multi-Agenten-Systemen und agentischer Workflows automatisieren.
Im Gegensatz zu einem Single-Agent-Ansatz, bei dem ein Modell versucht, alle Aspekte der Aufgabe zu erledigen, weist dieses Multi-Agent-System jedem Agenten eine bestimmte Rolle und klar definierte Verantwortlichkeiten zu. Durch die Befolgung strukturierter Workflows und die Überprüfung der jeweiligen Ausgaben der anderen erstellt das Team gemeinsam eine qualitativ hochwertige PRD, die besser auf die Stakeholder-Ziele abgestimmt ist, besser organisiert ist und weniger anfällig für Kontrolle ist.
Bevor wir beginnen, hier ein paar Begriffe, die Ihnen helfen, sich mit dem Tech-Stack der Anwendung vertraut zu machen:
MetaGPT: Ein Framework, das Agenten für große Sprachmodelle (Large Language Models ,LLM) in kollaborative Rollen strukturiert, sodass sie wie ein koordiniertes Team zusammenarbeiten.
Ollama: Eine lokale Laufzeitumgebung zum Ausführen und Verwalten von Open-Source-LLMs direkt auf Ihrem PC oder Ihrer Workstation.
DeepSeek: Ein Open-Source-Sprachmodell, das für Aufgaben wie Recherche, Argumentation und technisches Schreiben optimiert ist.
Die Erstellung von PRDs kann zeitaufwendig sein, doch künstliche Intelligenz kann den Fertigstellungsprozess beschleunigen.
Multi-Agenten-Kollaboration wird in Frameworks wie MetaGPT implementiert. Dabei handelt es sich um ein KI-Tool, das die Koordination mehrerer Rollenspielagenten bei der Erledigung einer komplexen Aufgabe orchestriert. Eine komplexe Aufgabe erfordert in der Regel mehr als einen Schritt zur Fertigstellung.
Die Erstellung von KI-PRDs ist ein hervorragender Anwendungsfall für die Zusammenarbeit mit mehreren Agenten, da sie einen realen Produktentwicklungsprozess widerspiegelt, bei dem mehrere Stakeholder zu Phasen wie Forschung, Planung, Überprüfung und Verfeinerung beitragen. Um die Vorteile von KI-generierten Inhalten voll auszuschöpfen, sollte man die Verwendung eines Multi-Agent-Systems anstelle eines einzelnen Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder Copilot von Microsoft in Betracht ziehen.
MetaGPT verwendet spezialisierte KI-Agenten mit unterschiedlichen Rollen, bei denen jede einzelne Rolle mit minimalem Codierungsaufwand an nahezu jeden Workflow angepasst werden kann. Diese Flexibilität ist möglich, weil das LLM die natürliche Sprache gut versteht. Die Benutzer definieren das Verhalten der Bearbeiter und die Workflows durch Prompt Engineering und schlanke Softwareentwicklung.
Das Ziel von MetaGPT ist es, eine effektive Zusammenarbeit mehrerer Agenten zu ermöglichen. Durch die Simulation eines strukturierten Teams wird rollenspezifisches Denken und Aufgabendelegation ermöglicht, was zu kontextbezogenen und konsistenten Ausgaben wie hochwertigen PRDs führt.
Später in diesem Tutorial werden wir zeigen, wie ein einzelner Agent einen ersten PRD-Entwurf erstellt – ähnlich wie bei der Verwendung eines eigenständigen Chatbots. Wir vergleichen diesen Entwurf dann mit dem endgültigen, genaueren PRD, der durch die Zusammenarbeit mehrerer Agenten entstanden ist. Diese Methode zeigt, wie Teamarbeit die Qualität über das hinaus verbessert, was ein Mitarbeiter allein erreichen kann.
DeepSeek, entwickelt von DeepSeek-AI, ist eine Familie hochmoderner Open-Source-LLMs, die für Denkaufgaben, strukturierte Inhaltserstellung und effiziente KI-Entwicklungs-Workflows optimiert sind. In diesem Projekt verwenden wir deepseek-r1, ein leistungsstarkes Basismodell, das sich ideal für die Automatisierung der Produktdokumentation eignet.
Aus folgenden Gründen zeichnet sich DeepSeek durch die Erstellung von PRDs mit einem Multiagentensystem wie MetaGPT aus:
Obwohl in diesem Tutorial DeepSeek verwendet wird, kann das gleiche Multi-Agenten-System mit anderen LLMs betrieben werden, die Ollama, Hugging Face oder die OpenAI-API unterstützen. Die Wahl des Modells hängt von Genauigkeit, Ausgabeformat, Ressourcen und geplanter Bereitstellung ab.
MetaGPT nutzt das Konzept von Standardarbeitsanweisungen (SOPs), um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI aufeinander abzustimmen. Dabei werden Workflows auf der Grundlage realer Teams (d. h. eines Softwareunternehmens oder eines Produktentwicklungsteams) strukturiert.
Eine SOP enthält detaillierte, schrittweise Anleitungen für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe oder eines bestimmten Prozesses. MetaGPT wendet dieses Konzept an, indem komplexe Aufgaben (wie die Erstellung einer PRD) in klare, umsetzbare Schritte zerlegt werden.
Jede Aktion wird einem bestimmten „Teammitglied“ oder einem Rollenspiel-KI-Agenten zugewiesen.
MetaGPT-Agenten arbeiten in einem strukturierten, rollenbasierten System, das ihre Aufgaben durch kollaborative Workflows simuliert und koordiniert.
Jeder Agent folgt einem organisierten agentenbasierten Workflow, der auf vier Kernkonzepten basiert:
Zusammen bilden diese Komponenten die Grundlage für die Autonomie der Agenten und die Aufgabenausführung in MetaGPT. Als Nächstes ergründen wir, wie diese Bearbeiter kommunizieren und zusammenarbeiten, um mehrstufige Aufgaben wie die Erstellung einer PRD zu erledigen.
MetaGPT-Agenten folgen einem koordinierten Prozess, in dem jeder Agent zu einem gemeinsamen Ziel beiträgt. Jeder Agent verarbeitet Informationen und Gründe auf der Grundlage seiner Rolle, ergreift Maßnahmen und teilt Ergebnisse mit anderen. Dieser Ansatz ermöglicht eine dynamische, schrittweise Zusammenarbeit, die auf das endgültige Output hinarbeitet
Workflow des MetaGPT-Agenten:
Die Bearbeiter durchlaufen diese strukturierte Schleife und bauen in jeder Runde auf den Arbeiten der anderen auf, bis sie eine endgültige, vollständigere und genauere Ausgabe erzielen.
Mit MetaGPT ist es möglich, ein vollautomatisches KI-Produktentwicklungsteam aufzubauen, indem Agentenrollen, SOPs, PRD-Vorlagen, Stakeholder-Prioritäten und Gesamtprojektziele angepasst werden. Das Framework ist erweiterbar, sodass Teams es an spezifische Workflows und Anforderungen anpassen können.
Da wir nun wissen, wie die einzelnen Agenten arbeiten und zusammenarbeiten, wollen wir uns ansehen, wie dieser Prozess auf der Anwendung im vollständigen Workflow orchestriert wird.
Dieser Abschnitt dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Workflow des Teams von MetaGPT-Agenten dieser Multiagenten-PRD-Generierungsanwendung zu verstehen.
Ein strukturierter agentischer Workflow wird durch die Erstellung einer SOP mit dem MetaGPT-Team definiert. Die SOP zerlegt die komplexe Aufgabe der PRD-Erstellung in klare, umsetzbare Schritte und weist jedem spezialisierten Agenten Aufgaben zu.
Eine gut definierte SOP klärt die Rolle und die Maßnahmen jedes Agenten. Diese Struktur fördert die Verantwortlichkeit und die reibungslose Ausführung im gesamten PRD-Lebenszyklus: Entwurf, Anreicherung durch Forschungsergebnisse, Überprüfung und Überarbeitung.
Teamrollen:
Diese SOP stellt sicher, dass der Projektmanager das Team leitet und alle Beiträge koordiniert, um eine forschungsgestützte und geprüfte PRD zu automatisieren.
Um dieses Tutorial effektiv ausführen zu können, müssen Benutzer die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
Hinweis: Die Ausführung größerer Modelle oder mehrerer Agenten erfordert möglicherweise mehr Speicher (über 32 GB für optimale Leistung empfohlen). Es können sporadisch auftretende Zeitüberschreitungsfehler auftreten. Sollten Zeitüberschreitungsfehler auftreten, versuchen Sie, den Prozess neu zu starten und sicherzustellen, dass Ihr System über ausreichende Ressourcen verfügt.
Diese Schritte können hier oder im entsprechenden Projektordner auf GitHub verfolgt werden.
Zuerst sollte eine virtuelle Umgebung erstellt werden, um Python-Abhängigkeitsprobleme zu vermeiden. Dieses Projekt läuft am stabilsten mit Python 3.11.
Installieren Sie die aktuelle Entwicklungsversion von MetaGPT.
Wichtig: Für dieses Tutorial müssen Sie MetaGPT mit dem obigen Befehl installieren. Installieren Sie MetaGPT nicht von PyPI oder anderen Quellen, da hier nur die neueste Entwicklungsversion unterstützt wird.
Installieren Sie Ollama mit einer der folgenden Methoden, je nach Betriebssystem:
Für macOS (mit Homebrew)
Download von der offiziellen Ollama-Website (macOS, Linux, Windows)
Nach der Installation können Sie den Ollama-Server starten und ein Modell (deepseek-r1:8b) abrufen mit:
Um Ollama und Deepseek für die Verwendung mit MetaGPT zu konfigurieren, müssen wir eine Konfigurationsdatei erstellen und bearbeiten.
Initialisieren Sie die MetaGPT-Konfiguration:
Diese Aktion erstellt eine Datei unter
Bearbeiten Sie die Datei, um Ihr LLM mit den folgenden Schritten zu konfigurieren:
1. Führen Sie in einem Terminalfenster den folgenden Befehl aus, um die Konfigurationsdatei im Nano-Editor zu öffnen:
2. Bearbeiten Sie die Datei so, dass sie mit dieser Ollama-Konfiguration übereinstimmt, die das Modell deepseek-r1:8b verwendet.
Anmerkung: Wenn das Feld
Ihre LLM-Konfigurationsänderungen sind jetzt gespeichert!
Weitere Konfigurationsbeispiele finden Sie in den beiden MetaGPT-Dokumenten hier und hier.
MetaGPT-Agenten bestehen aus zwei Hauptkomponenten:
Ein
Aktionen sagen jedem Agenten, was er tun und wie er mit dem Sprachmodell interagieren soll.
Jede dieser Aktionen umfasst typischerweise Folgendes:
Importe für Aktionen erforderlich:
Die Rollenklasse repräsentiert einen KI-Agenten oder ein Teammitglied im Workflow. Rollen weisen das Modell an, wie es sich verhalten soll, und definieren, welchen spezifischen Teil des Prozesses es folgen soll (z. B. Verwalten, Recherchieren oder reviews).
Jede Rolle umfasst in der Regel:
Erforderliche Importe für Rollen:
MetaGPT organisiert den Workflow in Runden, also iterativen Zyklen, in denen die Agenten zusammenarbeiten, um die PRD zu verbessern. Jede Runde besteht aus den folgenden Schritten:
Runde 1: Erster Entwurf
Runde 2 (und folgende): Überprüfung und Revision:
Wiederholen
Workflow-Diagramm der Multiagenten-PRD-Generierung:
Im nächsten Schritt wird ein Team von Agenten für die KI-Automatisierung der PRD aufgebaut.Die Rollen jedes Agenten werden definiert und relevante Workflow-Aktionen verbunden.
In diesem Abschnitt lernen Sie, Agentenaktionen zu definieren, Agentenrollen zu erstellen und ein Team zusammenzustellen, um die PRD-Erstellung, Recherche und Überprüfung zu automatisieren.
Hier sind die Agentenaktionen, die das PRD-Team mithilfe der
Kernaufgaben
Die folgenden 5 Aktionsklassen definieren die Kernaufgaben, die von den Agenten in diesem KI-gestützten Workflow zur PRD-Generierung ausgeführt werden:
Hier sind die Agentenrollen, die das Multiagenten-PRD-Team darstellen. Im Folgenden finden Sie den Code, der angibt, welche Aktionen sie ausführen.
Kernworkflow und Rollendefinitionen
Die folgenden Agenten arbeiten zusammen, um jeden Schritt des PRD-Erstellungsprozesses zu automatisieren:
Verwenden Sie die
Wichtiger Hinweis:
Die von diesem Tutorial generierten Dokumente und Outputs verwenden große Sprachmodelle (LLMs), die probabilistisch sind und gelegentlich zu unvollständigen, ungenauen oder inkonsistenten Ergebnissen führen können.
Überprüfen und validieren Sie alle generierten Inhalte immer selbst.
LLMs sind hilfreiche Tools, können aber das Fachwissen und Urteilsvermögen eines echten Produktentwicklungsteams nicht vollständig ersetzen.
So führen Sie das Programm aus mit Standardwerten für
Dieser Befehl startet das Agententeam, automatisiert den PRD-Erstellungsprozess und iteriert für die angegebene Anzahl von Runden.
Dieser modulare Ansatz bietet Raum für die Feinabstimmung des Prozesses der Automatisierung komplexer Produktentwicklungsaufgaben.
Wenn Sie die Anwendung ausführen, arbeiten die Agenten zusammen, um eine PRD zu erstellen und zu optimieren.
Die endgültige PRD.md-Datei enthält einen Abschnitt mit der Überschrift Dokumentenüberarbeitungsnotizen, in dem die wichtigsten Änderungen zusammengefasst sind, die während des Überprüfungs- und Überarbeitungsprozesses vorgenommen wurden. Dieser Abschnitt hilft Stakeholdern, schnell zu verstehen, was in dem Dokument aktualisiert wurde.
Hier sind die wichtigsten Verbesserungen, die in der endgültigen PRD für die Vermögensverwalteranwendung enthalten sind:
In diesem Tutorial haben Sie gelernt, wie Sie mithilfe von MetaGPT und Ollama die Erstellung und Verfeinerung eines Produktanforderungsdokuments (PRD) automatisieren können. Sie haben ein Team mit mehreren Agenten eingerichtet, benutzerdefinierte Aktionen und Rollen definiert und einen iterativen Workflow ausgeführt, der hochwertige, umsetzbare PRDs produziert. Dieser modulare Ansatz kann auf andere kollaborative KI-Aufgaben übertragen werden und ist somit ein leistungsfähiges Werkzeug zur Optimierung des KI-Produktmanagements.
