Multi-Agent-PRD-Automatisierung mit MetaGPT, Ollama und DeepSeek

Erfahren Sie, wie Sie mit MetaGPT, DeepSeek und Ollama ein KI-gestütztes Tool aufbauen können, das Produktmanagern hilft, mithilfe eines Teams spezialisierter KI-Agenten schnell umfassende Produktanforderungsdokumente (PRDs) zu erstellen.

MetaGPT ist ein Multi-Agenten-Framework, das von DeepWisdom entwickelt wurde, einem Tech-Startup, das sich auf die Entwicklung von Open-Source-Tools konzentriert, die Arbeit mithilfe künstlicher Intelligenz, Multi-Agenten-Systemen und agentischer Workflows automatisieren.

Im Gegensatz zu einem Single-Agent-Ansatz, bei dem ein Modell versucht, alle Aspekte der Aufgabe zu erledigen, weist dieses Multi-Agent-System jedem Agenten eine bestimmte Rolle und klar definierte Verantwortlichkeiten zu. Durch die Befolgung strukturierter Workflows und die Überprüfung der jeweiligen Ausgaben der anderen erstellt das Team gemeinsam eine qualitativ hochwertige PRD, die besser auf die Stakeholder-Ziele abgestimmt ist, besser organisiert ist und weniger anfällig für Kontrolle ist.

Bevor wir beginnen, hier ein paar Begriffe, die Ihnen helfen, sich mit dem Tech-Stack der Anwendung vertraut zu machen:

MetaGPT: Ein Framework, das Agenten für große Sprachmodelle (Large Language Models ,LLM) in kollaborative Rollen strukturiert, sodass sie wie ein koordiniertes Team zusammenarbeiten.

Ollama: Eine lokale Laufzeitumgebung zum Ausführen und Verwalten von Open-Source-LLMs direkt auf Ihrem PC oder Ihrer Workstation.

DeepSeek: Ein Open-Source-Sprachmodell, das für Aufgaben wie Recherche, Argumentation und technisches Schreiben optimiert ist.