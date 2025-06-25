Verwenden Sie diese Beispiel-Benutzereingabe:

Bitte geben Sie das Unternehmen des Kunden ein: Unternehmen A

Bitte geben Sie den Namen des Unternehmens des Auftragnehmers ein: Unternehmen B

Geben Sie den Dateinamen des Budgetberichts für Unternehmen A ein (auf derselben Verzeichnisebene): budget_data.csv

Geben Sie den Dateinamen des Vertrags zwischen Unternehmen A und Unternehmen B (in derselben Verzeichnisebene) ein: contract.txt

Geben Sie die Branche der in diesem Vertrag beschriebenen Dienstleistung an (z. B. Finanzen, Bauwesen): Landschaftsbau

Der folgende Text zeigt ein Beispiel für die Ausgabe, die wir bei der Ausführung dieses Multi-Agent-Workflows erhalten haben.

Ausgabe:

-> Schritt „Budgetberater“ wurde mit dem folgenden Ergebnis abgeschlossen.

Das Budget von Unternehmen A für diesen Zeitraum weist eine Gesamtabweichung von -12.700 USD auf. Die größten Abweichungen gibt es bei den Gehältern der Mitarbeiter (–5.000 USD), Online-Werbung (–3.000 USD), Printwerbung (–2.000 USD) und Wartung und Reparaturen (–1.000 USD). Es gibt außerdem kleinere Abweichungen bei Miete, Strom, Wasser, Landschaftsbau und Hausmeisterdiensten. -> Schritt „Vertragssynthetisierung“ wurde mit dem folgenden Ergebnis abgeschlossen.

Der Vertrag zwischen Unternehmen A und Unternehmen B umfasst Landschaftsbaudienstleistungen auf dem Grundstück des Kunden in Delaware. Die von Unternehmen A zu leistende Gesamtzahlung nach Abschluss der Arbeiten beträgt 5.500 USD. Beide Parteien haben sich darauf geeinigt, die geltenden Gesetze und Vorschriften in Delaware einzuhalten.

-> Der Schritt „Websuche“ wurde mit dem folgenden Ergebnis abgeschlossen.

Betreff: Verhandlungsvorschlag für Landschaftsbaudienstleistungen

Sehr geehrtes Team von Unternehmen B,

ich hoffe, es geht Ihnen gut.

Nach sorgfältiger Prüfung unserer internen Budgetdaten und der Markttrends in der Branche haben wir Bereiche identifiziert, in denen unserer Meinung nach Anpassungen vorgenommen werden können, um unsere finanziellen Beschränkungen besser zu berücksichtigen und gleichzeitig die Qualitätsstandards beizubehalten.

Umfang der Arbeiten: Wir schlagen eine Reduzierung des Arbeitsumfangs vor und konzentrieren uns auf wesentliche Dienstleistungen, die sich direkt auf die Attraktivität und den Wert der Immobilie auswirken. Dies kann das Beschneiden von Bäumen und Sträuchern und die Pflege von Rasenflächen umfassen sowie farbenfrohe Bepflanzungen zur optischen Aufwertung. Zahlungsbedingungen: In Anbetracht der aktuellen Markttrends, die auf einen leichten Rückgang der Kosten im Bereich Landschaftsbau aufgrund des verstärkten Wettbewerbs hindeuten, bitten wir Sie, den Gesamtbetrag zu überdenken. Wir schlagen eine revidierte Gesamtzahlung in Höhe von 4.800 USD nach Abschluss der Arbeiten vor, was einer Reduzierung um 12 % entspricht. Zeitplan: Um die Ressourcenzuweisung zu optimieren und Unterbrechungen unseres Betriebs zu minimieren, schlagen wir vor, den Projektzeitplan um zwei Wochen zu verlängern. Diese Anpassung wird es uns ermöglichen, unsere internen Budgetbeschränkungen besser zu verwalten, ohne das die Servicequalität beeinträchtigt wird.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Anpassungen es beiden Parteien ermöglichen werden, ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen und gleichzeitig die geltenden Gesetze und Vorschriften in Delaware einzuhalten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und sind offen für weitere Gespräche, um eine Einigung zu erzielen, die den aktuellen Markttrends und unseren internen Budgetbeschränkungen entspricht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte teilen Sie uns mit, ob diese vorgeschlagenen Anpassungen akzeptabel sind oder ob Sie Gegenvorschläge haben.

Mit freundlichen Grüßen

[Ihr Name]

Unternehmen A

-> Schritt „Beschaffungsberater“ wurde mit dem folgenden Ergebnis abgeschlossen.

Die endgültige Antwort wurde an Unternehmen B gesendet. Darin wird eine revidierte Gesamtzahlung in Höhe von 4.800 USD nach Abschluss der Arbeiten vorgeschlagen, was einer Reduzierung um 12 % entspricht. Das Angebot enthält außerdem einen reduzierten Arbeitsumfang und einen verlängerten Projektzeitplan.

Letzte E-Mail: Die endgültige Antwort wurde an Unternehmen B gesendet. Es wird eine revidierte Gesamtzahlung in Höhe von 4.800 USD nach Abschluss der Arbeiten vorgeschlagen, was einer Reduzierung um 12 % entspricht. Das Angebot enthält außerdem einen reduzierten Arbeitsumfang und einen verlängerten Projektzeitplan.

Offensichtlich haben die Agenten ihre verfügbaren Tools korrekt aufgerufen, um die Vertrags- und Budgetdaten zu lesen und zusammenzufassen, um dann eine effektive E-Mail zu formulieren, in der die Vertragsbedingungen zugunsten des Kunden ausgehandelt werden. Wir können die Ausgaben der einzelnen Agenten innerhalb des Workflows sowie die Bedeutung ihrer jeweiligen Rolle sehen. Wichtige Details wie der Umfang der Landschaftsbauarbeiten, die Zahlungsbedingungen und der Vertragszeitraum werden in der E-Mail hervorgehoben. Wir können auch sehen, dass bei den Verhandlungen Markttrends im Bereich des Landschaftsbaus zum Vorteil des Kunden genutzt werden. Und schließlich fällt die in der E-Mail vorgeschlagene revidierte Gesamtzahlung in Höhe von 4.800 USD in das Landschaftsbaubudget des Kunden in Höhe von 5.200 USD. Das sieht großartig aus!