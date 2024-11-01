Was ist MetaGPT?

Standardarbeitsanweisungen wurden in verschiedenen Bereichen übernommen, da sie eine kritische Rolle bei der Unterstützung der Aufgabenzerlegung und der effektiven Koordination spielen.6 In der Softwareentwicklung fördern SOPs die Zusammenarbeit zwischen Teams, indem sie Projektaufgaben in kleinere, aktionsorientierte Verfahren zerlegen, die dann bestimmten, spezialisierten Rollen zugewiesen werden. MetaGPT kodiert SOPs in Promptsequenzen, um Multiagenten-Workflows zu organisieren und zu fördern. SOP-Workflows führen eine Struktur und Möglichkeiten zur Verfeinerung ein.

Beispielsweise wird der Projektmanager-Agent zum Prompt eines Produktanforderungsdokuments (PRD) aufgefordert. Der Produktmanager-Agent erhält einmal einen Prompt und wird dann gebeten, bestimmte Elemente der PRD aufgrund der schrittweisen Entwicklung des Projekts zu verfeinern. Beispielsweise wird der Agent angewiesen, innerhalb der PRD einen Abschnitt für „Produktziele“ zu erstellen. Anschließend kommt erneut die Aufforderung, diese Ziele zu verfeinern, indem die ursprünglichen Produktziele aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie mit der aktuellen Projektrichtung übereinstimmen.7 Diese Verfeinerungsmethode wird verwendet, um sicherzustellen, dass die globale Aufgabe von allen Agenten erkannt wird und zusammenhängend ist.



Im folgenden Beispiel wird der Produktmanager-Agent Prompt, eine Anforderungsanalyse zu erstellen. Nach diesem ersten Prompt wird der Agent aufgefordert, eine verfeinerte Analyse zu erstellen, bei der alle neuen Funktionen und Verbesserungen aus der laufenden Zusammenarbeit berücksichtigt werden.



Prompt zur Anforderungsanalyse: „Geben Sie eine detaillierte Analyse der Anforderungen an.“8

Prompt zur verfeinerten Analyse: „Überprüfen und verfeinern Sie die bestehende Anforderungsanalyse zu einer String-Liste, um sie an die sich aufgrund der inkrementellen Entwicklung ändernden Anforderungen des Projekts anzupassen. Stellen Sie sicher, dass die Analyse alle neuen Funktionen und Verbesserungen abdeckt, die für den verfeinerten Projektumfang erforderlich sind.“9



Dieses Beispiel veranschaulicht ein PRD, das als standardisierte Ausgabe generiert und vom Produktmanager-Agenten an den Architekt-Agenten weitergeleitet wird. Der SOP-basierte Prompt für jede generierte Ausgabe wird neben dieser aufgeführt. Beachten Sie, dass der Prompt ebenfalls auf dem SOP-Workflow basiert, einschließlich Anforderungsdefinitionen, Methoden zur Aufgabenbearbeitung und der Reihenfolge, in der diese zu erledigen sind:



Benutzeraufforderung: „Entwickeln Sie eine React-basierte Webanwendung für Vermögensverwalter, mit der diese die Portfolios ihrer Kunden überprüfen und ihnen geeignete Fonds empfehlen können. Diese Anwendung muss in den USA, im Vereinigten Königreich und in Spanien funktionieren.“



Ursprüngliche Anforderungen

Prompt-Anweisung: „Platzieren Sie hier die Anforderungen des ursprünglichen Benutzers.“10



„Entwickeln Sie eine React-basierte Webanwendung für Vermögensverwalter, mit der diese die Portfolios ihrer Kunden überprüfen und ihnen geeignete Fonds empfehlen können. Diese Anwendung muss in den USA, im Vereinigten Königreich und in Spanien funktionieren.“

Produktziele

Prompt-Anweisung: „Geben Sie bis zu drei klare, orthogonale Produktziele an.“11

Entwickeln Sie eine sichere und zuverlässige Anwendung für Vermögensverwalter. Gewährleisten Sie mehrsprachige Unterstützung für Englisch, Spanisch und regionale Varianten. Erstellen Sie eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche für das Portfolio-Management und Empfehlungen.

Benutzer-Stories

Eingabeaufforderung: „Geben Sie bis zu 3 bis 5 szenariobasierte Benutzer-Stories an.“12

Als Vermögensverwalter möchte ich die Portfolios meiner Kunden überprüfen und eine individuelle Beratung anbieten. Als Vermögensverwalter möchte ich meinen Kunden Fonds empfehlen, die auf ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft basieren. Als Vermögensverwalter möchte ich je nach Standort auf Englisch oder Spanisch auf die Anwendung zugreifen.

Wettbewerbsanalyse

Prompt-Anweisung: “Stellen Sie 5 bis 7 Konkurrenzprodukte zur Verfügung.”13

„Wealthfront: Automatisierter Anlageservice mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, aber ohne personalisierte Fondsempfehlungen.“ „Persönliches Kapital: Bietet umfassende Tools für die Vermögensverwaltung, kann aber für neue Benutzer überwältigend sein.“ „Verbesserung: Konzentriert sich auf automatisierte Investitionen mit begrenzten Anpassungen für Vermögensverwalter.“

Anforderungsanalyse

Prompt:„Geben Sie eine detaillierte Analyse der Anforderungen an.“14

Die Anwendung muss mit React erstellt werden, damit sie skalierbar und wartbar ist. Es sollte über eine mehrsprachige Benutzeroberfläche verfügen, um Benutzern in Amerika, Großbritannien und Spanien gerecht zu werden. Die Anwendung muss sicher sein, um sensible Finanzdaten zu schützen und den regionalen Vorschriften zu entsprechen. Sie sollte zudem in verschiedene Finanzdatenquellen integriert werden können, um Portfolioanalysen und Fondsempfehlungen in Echtzeit bereitzustellen.

Anforderungspool

Prompt-Anweisung: „Listen Sie die wichtigsten 5 bis 7 Anforderungen mit ihrer Priorität auf (P0, P1, P2).“ Behalten Sie Inhalte bei, die nichts mit der schrittweisen Entwicklung zu tun haben.“15

(„Sichere Benutzerauthentifizierung und Verschlüsselung zum Schutz von Kundeninformationen.“, „P0“),

(„Mehrsprachige Unterstützung für Englisch und Spanisch, mit regionalen Variationen.“, „P0“),

(„Integration mit Finanzdatenquellen für das Portfolio.“, „P0“),

(„Benutzerfreundliches Dashboard zur Überprüfung und Verwaltung von Portfolios.“, „P1“),

(„Empfehlungsmaschine zum Vorschlagen geeigneter Fonds auf der Grundlage von Kundenprofilen.“, „P2“)

Entwurf

für ein UI-Design Prompt-Anweisung: „Geben Sie eine einfache Beschreibung der Elemente, der Funktionen, des Stils und des Layouts der Benutzeroberfläche an.“16

Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in einem übersichtlichen und modernen Design mit einem Dashboard, das einen Überblick über die Kundenportfolios bietet. Sie umfasst interaktive Diagramme für die Portfolioanalyse, einen Empfehlungsbereich für die Fondsauswahl und eine einfache Umschaltfunktion zwischen Englisch und Spanisch.



Etwas UNKLAR

Promptanweisung: „Erwähnen Sie alle Aspekte des Projekts, die unklar sind, und versuchen Sie, diese zu klären.“17



Es gibt keine unklaren Punkte.

Das vorangegangene Beispiel ist eine Übergabe an den Architektenagenten für Design. Hier ist der SOP-basierte Prompt zusammen mit dem PRD:

„Hier finden Sie das Produktanforderungsdokument (PRD): Überprüfen Sie anhand dieses PRD, ob das API-Design den Anforderungen des PRD entspricht und ob es den bewährten Designpraktiken entspricht.“18

Der Architekt folgt seinem eigenen SOP-Workflow, um das System für die Anwendung zu entwerfen.

Eine SOP beschreibt die Verantwortlichkeiten der einzelnen Bearbeiter und legt Standards für Ausgaben fest. Diese SOPs werden dann so kodiert, dass sie das Verhalten des Agenten beeinflussen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es Agenten, strukturierte Ausgaben zu generieren, z. B. hochwertige Anforderungsdokumente, Designartefakte, Flussdiagramme und Schnittstellenspezifikationen. Alle Übergaben zwischen Agenten müssen bestimmten festgelegten Standards entsprechen, die das Risiko einer Halluzination durch Leerlaufgespräche zwischen LLMs verringern. Die Verwendung strukturierter Ausgaben erhöht die Erfolgsrate der Zielcodegenerierung erheblich.19